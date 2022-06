മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒരു ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിയ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വെര്‍ച്വല്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സറാണ് കൈറ (Kyra). പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രചാരത്തിലുള്ളതും ഇന്ത്യയിയില്‍ അധികം പ്രശസ്തമല്ലാത്തതും അതേസമയം വ്യക്തികള്‍ക്കും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഗംഭീര സാധ്യതകള്‍ തുറന്നിടുന്നതുമാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍ എന്ന ആശയം. യാഥാര്‍ഥ്യത്തിനും സ്വപ്‌നലോകത്തിനുമിടയിലാണ് ഇത്തരം അവതാരങ്ങളുടെ സ്ഥാനം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മെറ്റാ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് കൈറയുടെ വരവ്.

∙ ആരാണ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍?

ഫാഷന്‍ അടക്കമുള്ള മേഖലകളില്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാരുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് ധാരാളം ഫോളോവേഴ്സുമുണ്ട്. വിവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയമായ രീതിയില്‍ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാര്‍. ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയില്‍ സംശയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഇത്തരം ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാരുടെ അഭിപ്രായം ആരായുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ടിക്‌ടോക് തുടങ്ങി വിവിധ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി അവര്‍ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കും. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവര്‍മാരുള്ള ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാര്‍ ഉണ്ട്. പുതിയ ഉല്‍പന്നങ്ങളും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കി അവര്‍ വഴി പരസ്യം നല്‍കുന്ന രീതിയും വ്യാപകമാകുകയാണ്.

∙ ആരാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍?

മനുഷ്യന്‍ അല്ലാത്ത ഇൻഫ്ലുവന്‍സറെയാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. കൈറ തന്നെ ഉദാഹരണം. ടോപ് സോഷ്യല്‍ ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായ ഹിമന്‍ഷു ഗോയല്‍ ആണ് കൈറ എന്ന ആശയത്തിനു പിന്നില്‍. കൈറയുടെ ബയോ പ്രകാരം ഔദ്യോഗക ജനനത്തീയതി 2022 ജനുവരി 28 ആണ്. കൈറയെ ഒരു പുതിയ ബിസിനസായി വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമം എന്ന് ഗോയല്‍ ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസിനോടു പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും കൈറയുടെ പ്രൊഫൈലില്‍ ഇല്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

∙ വ്യത്യാസമെന്ത്?

വെര്‍ച്വല്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാര്‍ക്കു പിന്നില്‍ ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ ആധികാരികത കൈവന്നേക്കാം. വിവിധ കമ്പനികള്‍ ഇത്തരം ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാരുടെ സേവനം തുടങ്ങുന്നത് ഗുണകരമായേക്കാം. കാരണം ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാത്തതിനാല്‍ സ്ഥിരത കൈവിടാതെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. നേരിട്ട് ആശയപ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികള്‍ക്കും ഇതൊരു പുതിയ സാധ്യതയാണ്. ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ അവതാര്‍ മാത്രമാണെങ്കിലും കൈറയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും ആരാധകരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ഒരു മെറ്റാവേഴ്‌സ് ഫാഷന്‍ ഷോയില്‍ പോലും കൈറ പങ്കെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

∙ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാറ്റം

ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമുള്ളതല്ല ഡിജിറ്റല്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍ എന്ന സങ്കല്‍പം. ആഗോള തലത്തില്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഫോളോവേഴ്സുള്ള റോസി (Rozy), ലില്‍ മെക്വെല (Lil Miquela) തുടങ്ങിയ വെര്‍ച്വല്‍ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍മാരുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് കൈറയുടെ സൃഷ്ടി. കൈറയെക്കുറിച്ച് ആളുകള്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നത് പറയാനാവില്ലെന്ന് ഗോയല്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇതുവരെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍ ആശാവഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദിവസം 1000 ഫോളോവര്‍ വച്ചാണ് കൈറയ്ക്ക് വര്‍ധിക്കുന്നത്. മുതിര്‍ന്ന തലമുറയല്ല കൈറയെ ഹിറ്റ് ആക്കുന്നത്. മറിച്ച് 18-26 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നടക്കമുള്ളവരാണ് കൈറയുടെ ഫോളോവര്‍മാര്‍.

∙ വിമര്‍ശനം, സാധ്യത

കൈറയുടേത് തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു 3ഡി മോഡല്‍ ആണെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും അതിന്റെ നടത്തിപ്പ് മോശമാണ് എന്നാണ് മാഷബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ മാര്‍ക്കറ്റിങ് തന്ത്രം വിജയിച്ചു എന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. പഴ്‌സനല്‍ ബ്രാന്‍ഡ് എന്ന സങ്കല്‍പം മാറ്റിയെഴുതുകയാണ് കൈറ. താന്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ നിന്നുള്ള കൈറ ആണെന്നാണ് ഈ ഇൻഫ്ലുവന്‍സര്‍ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, ഇതൊരു ഹൈ പോളി 3ഡി മോഡല്‍ തന്നെയാണെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം –ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു. കൈറയെ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുകയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ആ രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ ഇനി കാത്തിരിക്കാന്‍ വയ്യ, എന്നൊക്കെ കൈറ പറയുമെങ്കിലും അത് നടക്കില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ, ഭക്ഷണത്തിന് നല്ല പ്രചാരണം ലഭിക്കും. അതുതന്നെയാണ് കൈറ എന്ന സങ്കല്‍പത്തിന്റെ കാതലും.

∙ സര്‍ഫ്ഷാര്‍ക് വിപിഎന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു

എക്‌സ്പ്രസ് വിപിഎന്‍ കമ്പനിക്കു പിന്നാലെ, സര്‍ഫ്ഷാര്‍ക് വിപിഎന്നും ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തി. കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിബന്ധന അനുസരിക്കാനാവില്ല എന്നതിനാലാണിത്. ഇന്ത്യ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമ പ്രകാരം 180 ദിവസത്തേക്ക് ആളുകളുടെ ലോഗും അവരെക്കുറിച്ച് 5 വര്‍ഷത്തിലേറെയുള്ള ഡേറ്റയും സൂക്ഷിക്കണം. തങ്ങള്‍ ഒരു ലോഗും സൂക്ഷിക്കില്ലെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന കമ്പനിയാണെന്നും അതിനാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കമ്പനിയുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. നോര്‍ഡ്‌വിപിഎന്‍ കമ്പനിയും സേര്‍വര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു മാറ്റാന്‍ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നെതര്‍ലൻഡ്സ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സര്‍ഫ്ഷാര്‍ക്.

∙ ഫോണുകള്‍ക്ക് ഒരു ചാര്‍ജിങ് പോര്‍ട്ട് എന്ന നിയമം ഇയു പാസാക്കി

എല്ലാ ഫോണുകള്‍ക്കും ടാബുകള്‍ക്കും ക്യാമറകള്‍ക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ചാര്‍ജിങ് പോര്‍ട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന നിയമം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പാസാക്കി. ഇതുവഴി ആളുകള്‍ക്ക് പണം ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇയു പറയുന്നത്. ഇയുവില്‍ 2024 സെപ്റ്റംബറോടെ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം യുഎസ്ബി-സി പോര്‍ട്ട് വേണമെന്നാണ് നിബന്ധന. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്കും ഐഫോണുകള്‍ക്കും ക്യാമറകള്‍ക്കും ഒക്കെയായി വേറെ കോഡുകള്‍ വാങ്ങിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മാറിയാല്‍ ഏകദേശം 267 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലാഭിക്കാനാകുമെന്ന് ഇയു പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകള്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയ്ക്ക് വിനയാകുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഷഓമിയുടെ ചില സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മൂന്നു മാസം യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം ഫ്രീ

ചില സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മൂന്നു മാസം യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം ഫ്രീയായി നല്‍കുമെന്ന് ഷഓമി ഇന്ത്യ. ഓഫ് ലൈന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്, പരസ്യമില്ലാതെ പ്രീമിയം കണ്ടന്റ് കാണാനുള്ള അവസരം, മ്യൂസിക് പ്രീമിയം തുടങ്ങിയവ ഈ പാക്കിൽ കിട്ടും. ഷഓമി 12 പ്രോ, 11ഐ, 11ഐ ഹൈപ്പര്‍ചാര്‍ജ്, 11ടി എന്നിവയ്ക്കാണ് മൂന്നു മാസം യൂട്യൂബ് ഫ്രീ ലഭിക്കുക. അതേസമയം, റെഡ്മി നോട്ട് 11, 11എസ്, 11 പ്രോ, 11 പ്രോ പ്ലസ്, ഷഓമി പാഡ് 5 എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 2 മാസവും യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം ഫ്രീയായി ലഭിക്കും. ഫ്രീ സമയം കഴിഞ്ഞ് സേവനം തുടര്‍ന്നു ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രതിമാസം 129 രൂപ നല്‍കണം.

