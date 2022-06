എക്‌സ്പ്രസ് വിപിഎന്‍ കമ്പനിക്കു പിന്നാലെ, സര്‍ഫ്ഷാര്‍ക് വിപിഎന്നും ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തി. കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിബന്ധന അനുസരിക്കാനാവില്ല എന്നതിനാലാണിത്. ഇന്ത്യ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമ പ്രകാരം 180 ദിവസത്തേക്ക് ആളുകളുടെ ലോഗും അവരെക്കുറിച്ച് 5 വര്‍ഷത്തിലേറെയുള്ള ഡേറ്റയും സൂക്ഷിക്കണം. തങ്ങള്‍ ഒരു ലോഗും സൂക്ഷിക്കില്ലെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന കമ്പനിയാണെന്നും അതിനാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കമ്പനിയുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. നോര്‍ഡ്‌വിപിഎന്‍ കമ്പനിയും സേര്‍വര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു മാറ്റാന്‍ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നെതര്‍ലൻഡ്സ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സര്‍ഫ്ഷാര്‍ക്.



∙ ഇന്ത്യയിലെ സെർവറുകൾ നീക്കി എക്സ്പ്രസ് വിപിഎൻ

വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‍വർക്ക് (വിപിഎൻ) കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാനാവില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എക്സ്പ്രസ് വിപിഎൻ എന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ സെർവറുകൾ നീക്കി. പുതിയ ചട്ടം പാലിക്കാൻ തയാറല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം വിടുക തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് കേന്ദ്രം മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സെൻസർഷിപ്പ് മറികടന്ന് അജ്ഞാതവും സുരക്ഷിതവുമായി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് വിപിഎൻ. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിനും വിപിഎൻ സേവനത്തിനു കഴിയും. എന്നാൽ ഇതുപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ, ഐപി വിലാസം, ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ 5 വർഷം സൂക്ഷിക്കാനാണ് പുതിയ കേന്ദ്രചട്ടം പറയുന്നത്. ഇത് സ്വകാര്യതാലംഘനമാണെന്നും തങ്ങൾ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറില്ലെന്നുമാണ് കമ്പനികളുടെ പക്ഷം.

കോർപറേറ്റ്, കമ്പനി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിപിഎൻ സേവനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചട്ടം ബാധകമല്ല. ചട്ടത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സെർവർ നീക്കുന്ന ആദ്യ കമ്പനിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ഐലൻഡ് കേന്ദ്രമായ എക്സ്പ്രസ് വിപിഎൻ. ഇന്റർനെറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാരിന്റേതെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

∙ കൂടുതൽ വിപിഎന്‍ കമ്പനികള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിയേക്കും?

പുതിയ ഉത്തരവ് പാലിക്കണമെങ്കില്‍ രാജ്യത്ത് സെര്‍വറുകളും ഡേറ്റാ ശേഖരണ സംവിധാനങ്ങളും തുടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് വിപിഎന്‍ കമ്പനികള്‍. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഡേറ്റ സംഭരിച്ചുവയ്ക്കണമെങ്കില്‍ ചെലവു വരും. മിക്ക വിപിഎന്‍ സേവനദാതാക്കളും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റയും ശേഖരിക്കുന്നില്ല. റാം-ഒണ്‍ലി സെര്‍വറുകളാണ് ഇവര്‍ വിപിഎന്‍ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂസര്‍ ഡേറ്റ ഹ്രസ്വ കാലത്തേക്കു മാത്രമായിരിക്കും സെര്‍വറുകളില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുക. പുതിയ ഉത്തരവു പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഒരു വര്‍ഷം തടവാണ് ശിക്ഷ. പല വിപിഎന്‍ കമ്പനികളും ഒരു വിവരവും ശേഖരിക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാം എന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരാണ്. ലോഗ്-ലെസ് ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം സേവനദാതാക്കള്‍ക്ക് പുതിയ ഉത്തരവ് പാലിക്കല്‍ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നും മിക്ക കമ്പനികളും ഇന്ത്യ വിടുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.

∙ വിപിഎന്‍ എന്നാല്‍ എന്ത്? എന്തിന്?

വെര്‍ച്വല്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് (വിപിഎന്‍) ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു അധിക സുരക്ഷാപാളി സമ്മാനിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാക്കറുകളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് മിക്കവരും വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരാള്‍ ഏതു പ്രദേശത്തു നിന്നാണെന്നത് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാന്‍ പല വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്കും സാധ്യമാണ്. പല വലിയ കമ്പനികളും ജോലിക്കാര്‍ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോള്‍ വിപിഎന്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായാണ് ആ സമയത്ത് കമ്പനികള്‍ വിപിഎന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍, വിപിഎന്‍ പലരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാമെന്ന വാദമാണ് സർക്കാർ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ദേശ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്.

∙ ഉത്തരവ് നടപ്പില്‍വരുന്നത് എന്ന്?

ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജൂലൈ 27 മുതല്‍ ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.

∙ സർക്കാരിനു നല്‍കേണ്ട ഡേറ്റ

ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് 20 കാര്യങ്ങള്‍ വിപിഎന്‍ കമ്പനികള്‍ സർക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കണം. സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഐടി സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്നത്, സെര്‍വറുകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ സാധാരണ ബ്രൗസിങ് ഡേറ്റ സർക്കാരിനു വേണ്ട. എന്നാല്‍, വിപിഎന്‍ കമ്പനികള്‍ ഒരാളുടെ ബ്രൗസിങ്ങും ഡൗണ്‍ലോഡും എല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുകയും അത് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിലേറെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാല്‍ വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയില്ല.

∙ സർക്കാരിന് ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?

ഫോസ്‌ബൈറ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം വിപിഎന്‍ സേവനദാതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍, അഡ്രസ്, ഇമെയില്‍ അഡ്രസ്, കോണ്ടാക്ട് നമ്പര്‍, എന്തിനുവേണ്ടി വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വിവരം, തീയതി അടക്കം ഏതു സമയത്താണ് ഒരാള്‍ വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന വിവരം, ശരിക്കുള്ള ഐപി അഡ്രസ് തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിനു നല്‍കണം. ഒരാള്‍ വിപിഎന്‍ സേവനം വേണ്ടെന്നുവച്ചാലും അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

∙ കര്‍ക്കശ നിയമം

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ വിപിഎന്‍ ഉപയോഗം നിയമവിധേയമാണ്. ചൈന പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ വിപിഎന്‍ ആപ്പുകള്‍ ഇടരുതെന്നാണ് നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ് സ്റ്റോറുകളില്‍ ആപ്പുകള്‍ എത്താതിരിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പല വിപിഎന്‍ ഉപയോക്താക്കളും അവിടെയുണ്ട്. വിപിഎന്‍ കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വിപിഎന്‍ കമ്പനിളോട് ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചു നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. ഇന്ത്യയിലും പുതിയ നിയമത്തിനെതിരെ ആരെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

English Summary: Surfshark VPN pulls the plug, to shut down Indian servers