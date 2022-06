പല ഐഒഎസ് 16 ഫീച്ചറുകളും ലഭിക്കുന്നത് പുതിയ മോഡലുകളില്‍ മാത്രം

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഐഒഎസ് 16 ല്‍ വരാനിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഡിസിയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇവയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഒന്നും തന്നെ ഐഫോണ്‍ 10, 10എസ് സീരീസുകള്‍ക്കുപോലും കിട്ടിയേക്കില്ലെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഐഒഎസ് 16ന്റെ പൂര്‍ണ പ്രഭാവം വേണ്ടവര്‍ ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബറില്‍ ഇറക്കാനിരിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസ് തന്നെ വാങ്ങണം. അതേസമയം, നിലവിലുള്ള ഐഫോണുകളില്‍ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മികവുകൾ കൂടുതലായി ലഭിക്കുക ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ സീരിസിനായിരിക്കും.

∙ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസില്‍ ലഭിക്കുന്ന അധിക ഫീച്ചര്‍

ഐഒഎസ് 16 എത്തുമ്പോള്‍ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിന്റെ ക്യാമറയുടെ പ്രകടനമാണ് കൂടുതൽ മികച്ചതാവുക. ഇതിലൊന്ന് പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് മോഡിലാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഈ ഫോണുകളിലെടുക്കുന്ന പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ബാക്ഗ്രൗണ്ട് അവ്യക്തമാക്കാനാവും. ഐഒഎസ് 16 എത്തുമ്പോള്‍ അതിന് ഫോർഗ്രൗണ്ടും അവ്യക്തമാക്കാനാകും. ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസില്‍ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചറാണ് വിഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിലുള്ള സിനിമാറ്റിക് മോഡ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളുകള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് ചില പരിമിതികള്‍ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു. പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റോടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീല്‍ഡ് എഫെക്ട് കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാകുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

∙ വാതിലെവിടെ എന്നു പറയുന്ന ഫീച്ചര്‍

കാഴ്ച കുറവുള്ള ആളുകള്‍ക്കായി ഐഒഎസ് 16 ല്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഡോര്‍ ഡിറ്റക്‌ഷന്‍. ഫോണിലെ മാഗ്നിഫയറിലാണ് ഈ ഫീച്ചര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മാഗ്നിഫയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചാല്‍ താന്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചുളള വിശദമായ വിവരണം ഡോര്‍ ഡിറ്റക്‌ഷനുള്ള ഫോണുകള്‍ നല്‍കും. ഇതുപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വാതില്‍ എവിടെയാണ് എന്നു പറഞ്ഞുതരിക. ആളുകളെയും ചിത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നല്‍കാനും ഇതിനാകും. എന്നാല്‍, ഈ ഫീച്ചര്‍ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ, 13 പ്രോ മാക്‌സ്, 12 പ്രോ, 12 പ്രോ മാക്‌സ്, ഐപാഡ് പ്രോ 12.9-ഇഞ്ച് (4, 5 തലമുറകള്‍), ഐപാഡ് പ്രോ 11-ഇഞ്ച് (2, 3 തലമുറകള്‍) എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙ വിഷ്വല്‍ ലുക് അപ്

ഐഒഎസ് 16 ല്‍ എത്തുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറുകളിലൊന്നാണ് വിഷ്വല്‍ ലുക് അപ്. താരതമ്യേന പുതിയ ഐഒഎസ്, ഐപാഡ്ഒഎസ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുക. ഗ്യാലറിയിലും മറ്റുമുളള ഒരു ഫോട്ടോ തുറക്കുമ്പോള്‍ അതിനൊപ്പം ഒരു ഐ ('i') ചിഹ്നം കാണാനാകും. ഇതില്‍ ടച്ച് ചെയ്താൽ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഓമന മൃഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് ഏതു ഗണത്തില്‍ പെടുന്നു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളായിരിക്കും നല്‍കുക. പൂക്കളുടെയും ചെടികളുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളും ഇത്തരത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവായിരിക്കും ഐഫോണുകള്‍ക്ക് ഇതിലൂടെ കൈവരിക.

ഐഒഎസ് 16 ല്‍ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാതെ ഫോട്ടോയിലെ പ്രധാന വസ്തുവിനെ മാത്രമായി വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇത് ഫോട്ടോസ്, സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്‌സ്, ക്വിക് ലുക്, സഫാരി തുടങ്ങി പലയിടങ്ങളിലും സാധിക്കും. എന്നാല്‍ ഈ ഫീച്ചര്‍ എ12 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ (ഐഫോണ്‍ 11) മുതലുള്ള ഫോണുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. ഐഫോണ്‍ 8 സീരീസ്, 10, 10എസ് സീരീസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ലഭിക്കില്ല. വിഷ്വല്‍ ലുക് അപ്പിന് പുതിയ ഡൊമെയിനുകളും നല്‍കും. പക്ഷികള്‍, ചെറുജീവികള്‍, പ്രതിമകള്‍ ഇങ്ങനെ പലതും തിരിച്ചറിയും. വിവരണങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലിഷിൽ മാത്രമായിരിക്കും.

∙ ലൈവ് ക്യാപ്ഷന്‍സ്

കേള്‍വി കുറഞ്ഞവര്‍ക്കുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണിത്. വിഡിയോയിലുള്ള വിവരണങ്ങള്‍ ടെക്‌സ്റ്റായി നല്‍കുകയാണ് ഇതു ചെയ്യുക. ഇതു ലഭിക്കണമെങ്കിലും എ12 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ എങ്കിലുമുള്ള ഐഫോണുകളോ ഐപാഡുകളോ വേണം. ആപ്പിള്‍ സിലിക്കന്‍ ഉള്ള മാക്ബുക്കുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്.

∙ കേട്ടെഴുത്ത്

ഡിക്ടേഷന്‍ ഫീച്ചറിന് കൂടുതല്‍ കരുത്തു നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശമോ കുറിപ്പോ തയാറാക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകുക. ഡിക്ടേഷന്‍ വഴി ടെക്സ്റ്റ് ചേര്‍ക്കാമെന്നതു കൂടാതെ ടൈപ്പിങ് വേണ്ടിവരുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം. ടൈപ്പിങ്ങും ഡിക്ടേഷനും യഥേഷ്ടം മാറിമാറി നടത്താമെന്നതാണ് പുതിയ ഒഎസ് സമ്മാനിക്കുന്ന മാറ്റം. ഇത് വേണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഐഫോണ്‍ 10എസ്, 10ആര്‍ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളെങ്കിലും വേണം. ഐഫോണ്‍ 10, 8 സീരീസ് തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ലഭിക്കില്ല.

∙ ലൈവ് ടെക്‌സ്റ്റ്

ഗൂഗിള്‍ ലെന്‍സില്‍ മികവാര്‍ന്ന പ്രടനം നടത്തുന്നതും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ വളരെ കാലമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിവന്നതുമായ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ലൈവ് ടെക്സ്റ്റ്. ഇത് ഐഒഎസില്‍ എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ്. ഫോട്ടോയിലെ എഴുത്ത് (ഉദാഹരണത്തിന് വഴിയില്‍ കണ്ട ഒരു ബോര്‍ഡിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ഇതിലുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പറും മറ്റു ടെക്സ്റ്റും വീട്ടിലെത്തി വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാം) ടെക്‌സ്റ്റ് ആക്കി കോപി-പെയ്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി വിഡിയോയിലുള്ള ടെക്‌സ്റ്റും പകര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിനും എ12 ബയോണിക് ചിപ്‌സെറ്റോ, അതില്‍ പുതിയതോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസറോ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ വേണം. വിഡിയോ ഫ്രെയിമുകള്‍ പോസു ചെയ്തു നിർത്തിയ ശേഷം ടെക്‌സ്റ്റ് പകര്‍ത്തിയെടുക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് തര്‍ജമ ചെയ്യുകയോ, സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം.

∙ സിരിയുടെ അധിക ഫീച്ചറുകള്‍

ആപ്പിളിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ സിരിയുടെ അധിക ഫീച്ചറുകള്‍ക്കും എ12 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ എങ്കിലും ഉള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വേണം. ടെക്സ്റ്റില്‍ ഇമോജി ചേര്‍ക്കാനും ഫോണ്‍ കോള്‍ കട്ടു ചെയ്യാനുമൊക്കെ സിരിക്കു കഴിയും.

∙ മരുന്ന്

ഒരോരുത്തരും കഴിക്കുന്ന മരുന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ വഴി ചേര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇതിന് ഐഫോണ്‍ 10 എസ് സീരീസെങ്കിലും കൈയ്യില്‍ വേണം.

∙ വയര്‍ലെസ് മെക്കാനിക്കല്‍ കീബോഡുമായി റാപൂ

കംപ്യൂട്ടര്‍ കീബോഡുകളുടെ രൂപകല്‍പന പൊതുവെ ബോറിങ് ആണ്. ഇതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ചില കമ്പനികളാണ്. റാപൂ (Rapoo) കമ്പനിയടെ റാലെമോ ഫാഷന്‍ സീരീസില്‍ വരുന്ന പ്രീ 5 (Pre 5) മള്‍ട്ടി-മോഡ് വയര്‍ലെസ് മെക്കാനിക്കല്‍ കീബോഡ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ലോജിടെക് കീബോഡിനെ അനുസമരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ബ്ലൂടൂത്ത് 3.0 അല്ലെങ്കില്‍ 5.0 ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി ആയിരിക്കും ഇത് പെയര്‍ ചെയ്യാനാകുക. ഇതിന് 4000 എംഎഎച് ബില്‍റ്റ്-ഇന്‍ ബാറ്ററിയുമുണ്ട്. ചാര്‍ജ് പോയെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട. ഒപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന യുഎസ്ബി-സി കേബിള്‍ കംപ്യൂട്ടറുമായി ഘടിപ്പിച്ചാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകും. കീബോഡിനു മാത്രം എംആര്‍പി 11,999 രൂപയാണ്. സമാന ഫീച്ചറുകളുള്ള റാലെമോ എയര്‍ 1 മൗസിന്റെ വില 4,999 രൂപയാണ്. ഇവ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയാണ് വില്‍ക്കുക.

∙ മുടങ്ങിയ എയര്‍ടെല്‍ സേവനങ്ങള്‍ തിരിച്ചെത്തി

ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചില എയര്‍ടെല്‍ വരിക്കാര്‍ക്ക് വ്യാഴാഴ്ച സേവനങ്ങള്‍ മുടങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലടക്കം സേവനങ്ങള്‍ മുടങ്ങിയെന്നാണ് ഡൗണ്‍ഡിറ്റക്ടര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. പലര്‍ക്കും വൈകിട്ട് 4 മണി മുതലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടത്. എന്നാല്‍, പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വെറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ പരിഹരിച്ചെന്നാണ് എയര്‍ടെല്‍ പറയുന്നത്.

English Summary: Apple iOS16: iPhones that will not get the latest OS update