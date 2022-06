നിലവിലുള്ള സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ സങ്കല്‍പത്തെയും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗത്തെയും സമ്പൂര്‍ണമായി പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഫോണായിരിക്കാം ജൂണ്‍ 28ന് എച്ടിസി പുറത്തിറക്കുന്നതെന്ന് ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ ചില നിരീക്ഷകരെങ്കിലും കരുതുന്നു. വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റിയുടെയും ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെയും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെയും 5ജിയുടെയും ഗുണങ്ങള്‍ സമ്മേളിപ്പിച്ചായിരിക്കും പുതിയ ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കുക എന്ന് എച്ടിസി പറയുന്നു. എച്ടിസിയുടെ മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ പേരാണ് വൈവ്‌വേഴ്‌സ് (Viveverse). ഈ സാങ്കല്‍പിക ലോകത്തെ സഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കുന്നതായിരിക്കാം പുതിയ ഫോണ്‍. വൈവ് എന്ന വാക്കിന് ജീവന്‍ എന്നാണ് അർഥം. വേഴ്‌സ് എന്ന വാക്ക് ജീവിതത്തിലെ അധ്യായങ്ങള്‍ എന്നാണ് അര്‍ഥമാക്കുന്നതെന്നും എച്ടിസി പറയുന്നു.

എച്ടിസി ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട കമ്പനി

സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മാണത്തിന്റെ തുടക്ക ഘട്ടത്തില്‍ മികച്ച മോഡലുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്ന തയ്‌വാൻ കമ്പനിയായിരുന്ന എച്ടിസി അടുത്തകാലത്ത് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ സജീവമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ അവര്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സ് മേഖലയില്‍ നാലു വര്‍ഷം മുമ്പേ എത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ, മുകളില്‍ പറഞ്ഞ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ച കല്‍പിത– യാഥാർഥ്യ ലോകമാണ് വൈവ്‌വേഴ്‌സിലുള്ളത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മെറ്റാവേഴ്സ് സങ്കല്‍പ്പം തന്നെയാണ് വൈവ്‌വേഴ്‌സിലുമുള്ളത്. ഇനി മെറ്റാവേഴ്‌സ് കേന്ദ്രീകൃത ഫോണുകളുടെ നിര്‍മാണത്തിലാവും തങ്ങള്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുകയെന്ന് ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം എച്ടിസി പറഞ്ഞിരുന്നു

പുതിയ ഫോണില്‍ എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാം?

എച്ടിസി ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോണിനൊപ്പം വൈവ്‌വേഴ്‌സ് ലോഗോയും അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട പരസ്യത്തിലുണ്ട്. ഇതില്‍നിന്ന് കാര്യമായി ഒന്നും വായിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. ഫോണിന് വൈവ്‌വേഴ്‌സ് എന്ന പേരു നല്‍കണമെന്നും നിര്‍ബന്ധമില്ല. എച്ടിസിയുടെ സാങ്കല്‍പ്പിക ലോകമായ വൈവ്‌വേഴ്‌സിലേക്ക് ഏതു ഫോണില്‍ നിന്നോ കംപ്യൂട്ടറില്‍ നിന്നോ ടാബില്‍ നിന്നോ എആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റില്‍ നിന്നോ ഒക്കെ കടക്കാമെന്നിരിക്കെ തങ്ങളുടെ ഫോണിനു മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍ എച്ടിസി കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല. അതേസമയം, വൈവ്‌വേഴ്‌സിലെ സഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം. എന്നാല്‍, ഇത് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ പ്രേമികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഹൈ-എന്‍ഡ് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുക മെറ്റാവേഴ്‌സിനായിരിക്കും എന്ന് എച്ടിസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ മാസം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫോണില്‍ ചില സവിശേഷ ഫീച്ചറുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.

എന്തുകൊണ്ട് എച്ടിസി ഫോണ്‍ നിർമാണം നിർത്തി?

ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. എച്ടിസിക്ക് 2005ല്‍ വിറ്റുവരവ് 2.2 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായിരുന്നു. സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകള്‍ വന്നപ്പോഴും എച്ടിസി പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നു. പക്ഷെ, തങ്ങള്‍ക്ക് പേറ്റന്റ് ഉള്ള ടെക്‌നോളജി എച്ടിസി ഉപയോഗിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് 2010 ല്‍ ആണ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനി ആദ്യമായി എച്ടിസിക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്. തങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമുള്ള അഞ്ചു സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്ക് ആപ്പിളാണ് കടന്നുകയറിയതെന്നു പറഞ്ഞ് എച്ടിസി തിരിച്ചു കേസുകൊടുത്തു. ആപ്പിള്‍ പ്രോഡക്ടുകളെ ഏഷ്യയില്‍ കയറ്റരുതെന്നും അവര്‍ വാദിച്ചു. എന്തായാലും ഇരു കമ്പനികളും 2012 ല്‍ ധാരണയിലെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ നെക്‌സസ് ഫോണുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്‍ സമീപിച്ചത് എച്ടിസിയെ ആണ്. പിന്നീട് എച്ടിസി മൈക്രോസഫ്റ്റുമായും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഫോണ്‍ നിർമാണ മേഖലയില്‍നിന്നു വിട്ടു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തിരിച്ചുവരവില്‍ എച്ടിസിയും വൈവ്‌വേഴ്‌സും പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുമോ എന്നു കാത്തിരുന്നു കാണാം.

ഹൊറൈസണ്‍ ഹോം ക്വെസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്‌സെറ്റിലേക്ക്

എച്ടിസിയെ പോലെ മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ നിർമാണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കും (മെറ്റാ) മൈക്രോസോഫ്റ്റും. മെറ്റാ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഊര്‍ജം ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതു തന്നെ പുതിയ പാതയില്‍ സഞ്ചാരം തുടങ്ങാനാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനിയുടെ 'ഹൊറൈസണ്‍ ഹോം' എന്ന പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തങ്ങളുടെ ക്വെസ്റ്റ് 2 വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്. ക്വെസ്റ്റ് വി41 (Quest v41) അപ്‌ഡേറ്റിലായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ എത്തുക.

കല്‍പിത യാഥാർഥ്യ ലോകത്ത് പുതിയ വീടുകള്‍ പോലും വയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചര്‍. അതിനു ശേഷം കൂട്ടുകാരെയും മറ്റും ഈ വീട്ടിലെക്ക് വെര്‍ച്വല്‍ ഒത്തു ചേരലുകള്‍ക്കായി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യാം. വിദ്യാഭ്യാസം, ഫിറ്റ്‌നസ്, പുതിയ സമൂഹ മാധ്യമ രീതികള്‍, വെറുതെയുള്ള ഒത്തു ചേരലുകള്‍, ഓഫിസ് ജോലികള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളെ മെറ്റാവേഴ്‌സിലേക്ക് ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മെറ്റാ നടത്തുന്നത്.

ഷെറില്‍ സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗിനെതിരെ അന്വേഷണവുമായി മെറ്റാ

മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗിനു ശേഷം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ഷെറില്‍ സാന്‍ഡ്ബര്‍ഗ് രാജിവയ്ക്കുകയാണ്. കമ്പനിയുടെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായും ഷെറിലിനെതിരെ ഉള്ളത്. ഇതേക്കുറിച്ച് മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ നിയമ വിദഗ്ധര്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ദ് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല മെറ്റാ ജോലിക്കാരുടെയും മൊഴിയെടുത്തു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സാംസങ്ങിന്റെ സമാര്‍ട്ട് മോണിട്ടര്‍ എം8 ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്

ജോലി ചെയ്യാനും ഗെയിം കളിക്കാനും കണ്ടെന്റ് കാണാനും ഒറ്റ സ്‌ക്രീന്‍ വേണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന മോണിട്ടറാണ് സാംസങ് സ്മാര്‍ട്ട് മോണിട്ടര്‍ എം8. കംപ്യൂട്ടറുമായി ഘടിപ്പിക്കാതെ പല കംപ്യൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളും നിര്‍വ്വഹിക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിനായി സ്ലിംഫിറ്റ് ക്യാമറയ്ണ്ട്. ഓടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കാണാന്‍ അധിക സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ല. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം തുടങ്ങിയവ മുതല്‍ ആപ്പിള്‍ ടിവി വരെ കാണാന്‍ ഒരു കംപ്യൂട്ടറുമായും ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. വൈ-ഫൈയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അക്കൗണ്ട് രേഖകള്‍ നല്‍കിയാല്‍ ഇവയെല്ലാം എം8ല്‍ നേരിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം.

മോണിട്ടറിന്റെ പൊക്കം ക്രമീകരിക്കാം. എം8ന് 11.4എംഎം ആണ് കനം. വിവിധ ഐടി ഹബുകളുമായി കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ കണക്ടു ചെയ്യാം. ഇതിനാണ് സ്മാര്‍ട്ട് ഹബ്. ഇനി കംപ്യൂട്ടറുമായി കണക്ടു ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് അതിനായി വയര്‍ലെസ് സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. വിന്‍ഡോസ്, മാക് കംപ്യൂട്ടറുകളുമായി ഘടിപ്പിക്കാം. സാംസങ് ഡെക്‌സ് (DeX), ആപ്പിള്‍ എയര്‍പ്ലേ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 ക്ലൗഡ് സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയവ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതിനു പുറമെ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെന്റ് മോണിട്ടറിലേക്ക് നേരിട്ടു മിറര്‍ ചെയ്യുകയും ആകാം. സ്പീക്കറുകള്‍ ഉള്ള മോണിട്ടറില്‍ ഗൂഗിള്‍ ഡുവോ പോലെയുള്ള വിഡിയോ ചാറ്റ് ആപ്പുകള്‍ ഉപഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു സ്മാര്‍ട്ട് തിങ്‌സ് ഹബ് ആയും മോണിട്ടറിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ജൂണ്‍ 15 ന് വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന മോണിട്ടറിന് 59,999 രൂപയാണ് വില. ജൂണ്‍ 10-14 തീയതികളില്‍ പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ ഓഫറുകളും സാംസങ് നല്‍കുന്നു.

