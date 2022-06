ഫോണ്‍ മാറുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്‌നം കൂടി പരിഹരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. പുതിയ ഫോണിലേക്ക് സിം ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ലഘൂകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. സെപ്റ്റംബറില്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന ഐഒഎസ് 16ന് ഒപ്പമെത്തുന്ന ഫീച്ചറായിരിക്കും ഇതിനു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇസിം (eSIM) ആണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ഐഫോണില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ഐഫോണിലേക്ക് പകര്‍ത്തിയെടുക്കാനാകുക. ആപ്പിളിന്റെ വേള്‍ഡ്‌വൈഡ് ഡവലപേഴ്‌സ് കോണ്‍ഫറന്‍സിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഇതും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

∙ എങ്ങനെ ഇസിം കോപ്പി ചെയ്യാം?

ഈ ഫീച്ചര്‍ ലഭിക്കുക ഐഫോണ്‍ 10എസ് (XS) സീരീസോ അതിനു ശേഷം ഇറങ്ങിയ മോഡലുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആയിരിക്കും. ഫോണുകള്‍ ഐഒഎസ് 16ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്യുകയും വേണം. പുതിയ ഒഎസ് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്ത ശേഷം 'സെറ്റ് അപ് ഇസിം' ഓപ്ഷനില്‍ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു ഫോണിലുള്ള ഇസിം അതിനൊപ്പമുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ അടക്കം പുതിയ ഫോണിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാണിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ് സിം പകര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ഫോണില്‍നിന്ന് സിം പകര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ പഴയ ഫോണ്‍ പുതിയ ഫോണിന്റെ അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഏതു ഫോണില്‍ നിന്നാണോ സിം പകര്‍ത്തേണ്ടത് ആ ഫോണ്‍ അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ബ്ലൂടൂത്ത് ഓണായിരിക്കണം. ഐഒഎസ് 16ല്‍ ആയിരിക്കണം.

∙ സേവനദാതാവ് കൂടി സമ്മതിക്കണം

ഈ ഫീച്ചര്‍ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അടക്കം മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും വന്നേക്കും. അതേസമയം, ഏതു ടെലികോം സേവനദാതാവിന്റെ ഇസിം ആണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനി കുടി ഈ ഫീച്ചര്‍ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യണം. ഒരു കമ്പനിയും അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നു പറയുന്നു. ഐഒഎസ് 16 ഇപ്പോള്‍ ബീറ്റ അവസ്ഥയിലാണ്. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിന് ഒപ്പമായിരിക്കും സിം കോപ്പി ഫീച്ചര്‍ ഐഫോണ്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. കൂടാതെ, ഇപ്പോള്‍ ഇസിം ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന, ക്യൂആര്‍ കോഡ് സ്‌കാനിങ് രീതിയും ആപ്പിള്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും.

∙ എന്താണ് ഒരു ഇസിം?

പഴയ സിം കാര്‍ഡ് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി നാനോ-സിം വരെ എത്തിയിരുന്നു. നാനോ സിം കഴിഞ്ഞാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിം അല്ലെങ്കില്‍ ഇസിം ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയത്. ഐഫോണ്‍ 10എസില്‍ ഒരു നാനോ സിം സ്ലോട്ടും ഒരു ഇസിം സ്ലോട്ടുമാണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസില്‍ രണ്ട് ഇസിം സ്ലോട്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഫിസിക്കല്‍ സിം എന്ന സങ്കല്‍പം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. അതേസമയം, നാനോ സിം കാര്‍ഡുകള്‍ ഒരു തവണ പണം നല്‍കി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാല്‍, ഇസിം കാര്‍ഡിന് ടെലികോം സേവനദാതാക്കള്‍ ഭാവിയില്‍ മാസവാടക ഈടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

∙ സ്വകാര്യതാ നിയമം പാസാക്കണമെന്ന് കുക്ക്

ആപ്പിള്‍ കമ്പനി മേധാവി ടിം കുക്ക് അമേരിക്കന്‍ നിയമ നിര്‍മാതാക്കളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്, ജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാനായി രാജ്യം ഒരു നിയമം പാസാക്കണമെന്ന് കത്തു നല്‍കിയെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സമ്പൂര്‍ണ സ്വകാര്യതാ നിയമം എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളോട് ശക്തമായി അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് കത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു നിയമം നിര്‍മിച്ചുവരികയാണ് അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റും ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്‌സും.

∙ ഇയുവിന്റെ യുഎസ്ബി-സി നിയമത്തിന് ബ്രിട്ടനില്‍ പ്രാബല്യമില്ല

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ പുതിയ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മേഖലയില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്കും ടാബുകള്‍ക്കും ക്യാമറകള്‍ക്കും ഒക്കെ 2024 മുതല്‍ യുഎസ്ബി-സി ചാര്‍ജിങ് പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇത് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്ക് ഒരുതിരിച്ചടിയാണ്. ഇപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഐഫോണുകളില്‍ ആപ്പിള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ്‌നിങ് പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍, ഇയുവിന്റെ പുതിയ നിയമം അയര്‍ലൻഡില്‍ ഒഴികെ ബ്രിട്ടനില്‍ ഒരിടത്തും നിര്‍ബന്ധമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലൈറ്റ്‌നിങ് പോര്‍ട്ട് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഫോണുകളിലാണ്. പല കരുത്തുറ്റ ഐപാഡുകളും യുഎസ്ബി-സിയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞു. ലൈറ്റ്‌നിങ് പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ആപ്പിളിന് ഒരു പ്രശ്‌നമേ ആയിരിക്കില്ലെന്നു പറയുന്നു.

∙ റെഡ്മി നോട്ട് 12 സീരീസ് ഒക്ടോബറില്‍

ഷഓമിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റെഡ്മി ബ്രാന്‍ഡ് ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത തലമുറയിലുളള ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. മൂന്ന് 50 എംപി ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം ഇതിന്റെ പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഗിസ്‌മോ ചൈനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. മികച്ച സ്‌ക്രീന്‍ റിഫ്രഷ് റേറ്റും കണ്ടേക്കും. ഒപ്പം എല്‍ഇഡി ഫ്‌ളാഷും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം, അടുത്തു തന്നെ ഇറങ്ങുമെന്നു കരുതുന്ന ഷഓമി 12 അള്‍ട്രാ മോഡലിന് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരിക്കുമെന്നും ഇതിന് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8 പ്ലസ് ജെന്‍ 1 പ്രോസസര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഫോണിന് 120w ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ്ങും 12 ജിബി റാമും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ ഭാരത്‌പേയില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാജിവച്ച് ഒഴിയുന്നു

പഴ്‌സന്‍ ടു അക്കൗണ്ട് യുപിഐ പണമിടപാടു സ്ഥാപനമായ ഭാരത്‌പേയില്‍ (BharatPe) നിന്ന് മുഖ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാജിവയ്ക്കുന്നതു തുടരുന്നു. അവസാനമായി രാജിവച്ചത് സത്യം നദാനി ആണെന്ന് ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, അദ്ദേഹത്ത പിടിച്ചു നിർത്താനായി കമ്പനി അധികൃതര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. നേരത്തേ ചീഫ് റവന്യു ഓഫിസര്‍ നിഷിത് ശര്‍മയും ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനല്‍ ഡെറ്റ് വിഭാഗം മേധാവി ചന്ദ്രിമ ദാറും കമ്പനി വിട്ടിരുന്നു.

∙ ഫ്രാന്‍സില്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സ് അക്കാദമി തുടങ്ങാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്

ഫ്രാന്‍സില്‍ പുതിയ മെറ്റാവേഴ്‌സ് അക്കാദമി തുടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ മെറ്റാ. ഫ്രാന്‍സിലെ ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ സ്ഥാപനവുമായി ചേര്‍ന്നായിരിക്കും പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുക. ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിക്കും വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റിക്കും വേണ്ടി ജീവിതം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിനായി ആളുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാനായിരിക്കും അക്കാദമി ശ്രമിക്കുക.

∙ ഗ്യാലക്‌സി എസ്22 അള്‍ട്രാ ഉടമകള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത!

സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണായ ഗ്യാലക്‌സി എസ്22 അള്‍ട്ര ഉടമകള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത. കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ നല്‍കുന്ന ജൂണ്‍ ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റ് നടത്തിയാല്‍ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് ചില പ്രകടന മികവുകള്‍ കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് 1.7 ജിബി ആയിരിക്കും. തുടക്കത്തില്‍ ഇത് ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാര്‍ക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്‌ഡേറ്റിനു ശേഷം കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ എടുക്കാനാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഓട്ടോ വൈറ്റ് ബാലന്‍സിലും മികവ് വരും. പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോ അല്‍ഗോരിതവും കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

