തൊഴിലിൽ ലിംഗ വിവേചനം: 15,500 വനിതകൾക്ക് 920.88 കോടി നൽകാൻ ഗൂഗിൾ സമ്മതിച്ചു

ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനികളിലൊന്നായ ഗൂഗിൾ ഒടുവിൽ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സമ്മതിച്ചു. ഏകദേശം 15,500 ഓളം ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. വനിതാ ജീവനക്കാരോട് വിവേചനം കാണിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ 11.8 കോടി യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 920.88 കോടി രൂപ) നൽകിയാണ് ഗൂഗിള്‍ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത്.



വനിതകളായത് കൊണ്ട് ശമ്പളത്തില്‍ കുറവ് വരുത്തിയെന്നും സ്ഥാനക്കയറ്റം തടഞ്ഞുവെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കമ്പനി നൽകിയ 11.8 കോടി യുഎസ് ഡോളർ 2013 മുതൽ ഗൂഗിളിന്റെ കലിഫോർണിയ ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്ത് വന്ന 15,500 വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകും. ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയ ജീവനക്കാരെ എടുക്കുന്നതിലും നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിലും മൂന്നാം കക്ഷിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനും ധാരണയായി.

ഒരു സ്വതന്ത്ര തൊഴിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കമ്പനിയിലെ നിയമന രീതികൾ വിലയിരുത്താനും ഇക്വിറ്റി പഠന റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും ഗൂഗിളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2017ൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വേതനം നൽകിയതിനു മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഗൂഗിളിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് ലിംഗ വിവേചനം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ടെക് ഭീമൻ കലിഫോർണിയയിലെ തുല്യ ശമ്പള നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് വനിതാ ജീവനക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ കമ്പനിയിൽ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇടയിൽ ഏകദേശം 17,000 ഡോളർ വേതന വിടവ് ഉണ്ടെന്നും എടുത്തുകാണിച്ചിരുന്നു. ഗൂഗിൾ സ്ത്രീകളെ തൊഴിൽപരമായി താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒരേ പദവിയിലിക്കുന്ന പുരുഷ- വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ഗൂഗിൾ വ്യത്യസ്ത ശമ്പളമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഇത് ലിംഗവിവേചനമാണെന്നും നിരവധി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതേസമയം, ജൂൺ 21-ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഹിയറിങ്ങിൽ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഒരു ജഡ്ജി കൂടി അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ലിംഗ വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ ഗൂഗിൾ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഗൂഗിൾ വനിതാ എൻജിനീയർമാർക്ക് കുറഞ്ഞ വേതനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ജോലിക്ക് ഏഷ്യൻ അപേക്ഷകരെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കേസ് തീർപ്പാക്കാൻ 2.5 മില്യൺ ഡോളർ നൽകാൻ ടെക് ഭീമൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, കലിഫോർണിയ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഫെയർ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഹൗസിങ് (DFEH) കറുത്ത വർഗക്കാരായ സ്ത്രീ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ പീഡനത്തിന്റെയും വിവേചനത്തിന്റെയും പരാതികളിൽ ഗൂഗിളിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുമുണ്ട്.

English Summary: Google agrees to pay $118 million to female employees to settle gender discrimination case