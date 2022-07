യുദ്ധത്തിൽ മുതൽ ദുബായിൽ മഴ പെയ്യിക്കാൻ വരെ; ഡ്രോണുകളുടെ അദ്ഭുത കഥ

ഏറ്റുമാനൂര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിനു മുകളിലൂടെ ഡ്രോണ്‍ പറത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ പകര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്ന വാർത്ത വന്നിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. അതു വായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംശയം തോന്നും, ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടോ? ആ സംശയം ഇനിയുണ്ടാകരുത്, നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ തീർക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രോണുകളെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.



ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഡ്രോണുകൾ. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ മുതൽ വിദൂരകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന Remotely Piloted Vehicles (RPVs) വരെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ നിർമിതശേഷി അനുസരിച്ച് ഏറെ ദൂരം വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിലും ഉയരങ്ങളിലും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പറക്കാൻ കഴിയും. എന്താണ് ഡ്രോണുകളുടെ ചരിത്രം? എങ്ങനെയാണ് അവയ്ക്ക് ആ പേരു കിട്ടിയത്? ആർക്കും ഡ്രോണുകൾ പറത്താനാകുമോ? ഇന്ത്യയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അവയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം? ചിലയിടങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ പറത്തിയാൽ കേസെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം എന്തെല്ലാമാണ്? യുദ്ധത്തിൽ ഡ്രോണുകൾ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോണുകൾക്കായി പ്രത്യേക ബജറ്റ് വിഹിതം തന്നെ നീക്കിവച്ചത്? വിശദമായറിയാം എല്ലാം...

∙ ഡ്രോൺ, എങ്ങനെ കിട്ടി ആ പേര്?

അടുത്തകാലത്താണ് ഡ്രോണുകൾക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൈവന്നത്. അതിനു കാരണം അവയുടെ വൈവിധ്യവും അവ സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങളുമാണ്. ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിലും നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്ന ബലൂണുകളും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന ടോർപിഡോകളുമൊക്കെ ആളില്ലാതെ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1783-ൽ ജോസഫ് മൈക്കിൾ, ജാക്വിസ് എറ്റിയന മോണ്ട്ഗോൾഫർ എന്നിവർ ഫ്രാൻസിൽ അനോനയ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായി ബലൂൺ യുഎവി പരീക്ഷിച്ചത്. 1849-ൽ ഓസ്ട്രിയൻ പട്ടാളം വെനീസ് ആക്രമിക്കാനായി ബോംബ് ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ചതായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് 1916-ൽ ബ്രിട്ടനാണ് ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ഡ്രോണുകളുടെ പ്രാകൃതരൂപം പരീക്ഷിച്ചത്. റസ്റ്റൺ പ്രോക്ടർ ഏരിയൽ ടാർഗറ്റ് എന്ന ആളില്ലാവിമാനം റേഡിയോ തരംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. അടുത്തവർഷം അമേരിക്ക കെറ്ററിങ് ബഗ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. കെറ്ററിങ് ബഗ് കുറെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി പറക്കും, ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ ചിറകുകളുപേക്ഷിച്ച് താഴെ വീഴും. യുദ്ധകാലത്താണ് ഇവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നൽകിയില്ല എന്നതായിരുന്നു കാരണം. പിന്നീട് അങ്ങിങ്ങായി ഇവ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടയിലെവിടെയോ ആണ് ഡ്രോൺ എന്ന പേര് വന്നുവീണത്.

ഡ്രോണുകൾക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയതിനുപിന്നിൽ നിരവധി അനുമാനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും ആധികാരികമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടിഷ് നാമ പരിണാമമാണ്. തേനീച്ചക്കൂട്ടത്തിലെ അലസന്മാരായ ആണീച്ചകളെയാണ് ഡ്രോണുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ആകെയുള്ള ജോലി റാണി ഈച്ചകളെ ഗർഭിണികളാക്കുക എന്നതാണ്. 1935-ൽ ബ്രിട്ടന്റെ ടൈഗർ മോത്ത് വിമാനത്തിന്റെ ആളില്ലാ പകർപ്പ് ഡിഎച്ച്.82 ക്യൂൻ ബീ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിങ്ങി. അലക്ഷ്യമായി പറത്താവുന്ന, തലച്ചോറില്ലാത്ത, മൂളിപ്പറക്കുന്ന ഇത്തരം ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളെ കളിയാക്കി വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ഡ്രോൺ എന്നത്. അങ്ങനെ ആ പേരു വീണു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേര് അവയ്ക്ക് തീരെ യോജിക്കുന്നില്ല.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സൈനികർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് ധാരാളം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലത്താണ് ഡ്രോണുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. നിരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇവയുടെ പ്രധാന ചുമതല. ഇതോടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇത്തരം ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളായി. കൂടുതൽ ഉയരത്തിലും ദൂരത്തിലും പറക്കാവുന്ന ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ എത്തിക്കാനായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള ശ്രമം. അത്തരം ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സൗരോർജമുപയോഗിക്കുന്ന കൂറ്റൻ ഡ്രോണുകളിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡ്രോൺ വന്ന ‘വഴി’

ഇസ്രയേലിൽനിന്നാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി 1990-ൽ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങുന്നത്. അത് കരസേനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു. പിന്നീട് 1999-ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യ പിന്നീട് ഡ്രോണുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇസ്രയേൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക പങ്കാളി. പിന്നീട് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ-വികസന സ്ഥാപനമായ ഡിആർഡിഒ-യും നിരവധി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രോണുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവ സമാധാനാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം തെലങ്കാന സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് ആരോഗ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ, വാക്സീനുകൾ എന്നിവ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കിസാൻ ഡ്രോണുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളെ കൃഷിഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിർണയിക്കുന്നതു മുതൽ വളവും കീടനാശിനികളും പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

∙ യുദ്ധം മുതൽ ദുബായിൽ മഴ പെയ്യിക്കാൻ വരെ!

യുദ്ധങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രോണുകൾ ഏറെ സമാധാന പ്രേമികളാണ്. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം മുതൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലെ സഹായം വരെ ഇന്ന് ഡ്രോണുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ വേളകളിലെ ഷൂട്ടി‌ങ്, സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം, നിരീക്ഷണം, വാണിജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ന് ഡ്രോണുകളുടെ ജോലിയാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മനോധർമമനുസരിച്ച് അനുസരണയോടെയാണ് ഡ്രോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം വ്യാപിച്ചതോടെ അവയുടെ നിർമാണവും വിൽപനയും വൻതോതിൽ വർധിച്ചു. അധികം പിന്നാക്കം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, 2014-ലാണ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 2021-ൽ അമേരിക്കയിൽ പത്തുലക്ഷത്തോളം ഡ്രോണുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പെൻഗ്വിനുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ദുബായിയിൽ മഴ പെയ്യിക്കാനും പല രാജ്യങ്ങളിലും അഗ്നിശമനത്തിനും വിവരശേഖരണത്തിനും കാർഷിക വിളകൾക്ക് മരുന്നും വളവും നൽകാനുമൊക്കെ ഇന്ന് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സമാധാന സേന ദുരിതമേഖലകളിൽ ഡ്രോണുകളെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ പൊലീസ് സേന ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിരീക്ഷണ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അത്തരക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളുപയോഗിച്ച് അവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ കാലത്തുതന്നെ യൂനിസെഫ് ആഫ്രിക്കയിലെ മലാവിയിൽ വാക്സീൻ വിതരണത്തിന് ഡ്രോണുകളെ ഉപയോഗിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോഗിങ്ങിനു വരെ ഇന്ന് ഡ്രോണുകൾ രംഗത്തുണ്ട്.

ലോകവ്യാപാരകേന്ദ്രം തകർക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ മുതൽ യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രോണുകളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയും സാങ്കേതികവിദ്യയും കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടായിരാമാണ്ടിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലും തുടർന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലുമൊക്കെ അമേരിക്ക വ്യാപകമായി ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ബിൻ ലാദനെ പിടികൂടാൻ ഡ്രോണുകൾ സൈന്യത്തെ സഹായിച്ചു. യെമനിൽ തീവ്രവാദി നേതാവ് അൻവർ അൽ-അവ്ലാക്കിയെയും മകൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാനെയും അമേരിക്ക വധിച്ചത് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. തുടർന്നുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ സൈനികർക്ക് കടന്നുചെല്ലാനാവാത്ത ദുഷ്കരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകൾ പറന്നെത്താൻ തുടങ്ങി. മലയിടുക്കുകളിലും കൊടുകാടുകളിലും തുരങ്കങ്ങളിലുമെല്ലാം ഡ്രോണുകൾ കടന്നുചെന്ന് പോരാടി. ഫലത്തിൽ ഇന്ന് ഡ്രോണുകൾ പടക്കോപ്പുകളാണ്.

ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ ഘടിപ്പിച്ച എംക്യു-1എൽ എന്ന ഡ്രോൺ അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചത് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡ്രോണുകളെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ അത്തരം ഡ്രോണുകളെ ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലിരുന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും.

ഡ്രോണുകളുടെ ദുരുപയോഗം വർധിച്ചപ്പോൾ അവ അപകടകാരികളാകാനും തുടങ്ങി. അൽപം കൈപ്പിഴവു സംഭവിച്ചാൽ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കാൻ പോന്ന ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ ധാർമികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ചട്ടങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമേർപ്പെടുത്തി.

ഇന്ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലുമാണ് ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ചൈന അതിവേഗം ഈ മേഖലയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് പതിനായിരത്തോളം ഡ്രോണുകൾ സ്വന്തമായുണ്ട്. ബോയിങ് 737 വിമാനത്തിന്റെ വലുപ്പമുള്ള ഡ്രോണുകൾ വരെ ഇസ്രയേൽ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തോളം ആകാശത്ത് തങ്ങി നിരീക്ഷണം നടത്താവുന്ന കൂറ്റൻ ഡ്രോണുകൾ ഇസ്രയേലിനുണ്ട്.

∙ ഒരു ഡ്രോൺ വാങ്ങിയാലോ..!

ആർക്കും ഒരു ഡ്രോൺ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. പത്തുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് സാങ്കേതികവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വാങ്ങുന്നതിനുമുൻപ് ധാരാളം ആലോചിക്കേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യയിൽ ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന ആളില്ലാത്തതും ആളുള്ളതുമായ എല്ലാ വിമാനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിനാണ് (ഡിജിസിഎ). 2021-ലെ ഡ്രോൺ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്.

നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സമാധാനാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പൗരന്മാർക്ക് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ഈ നിയമം ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രോണുകളെ ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചാണ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് പൗരന്മാർക്ക് പറത്താവുന്ന ഡ്രോണുകളെ ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 250 ഗ്രാം മുതൽ പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ ഡ്രോണുകളുടെയുടെയും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെയും ഉൽപാദന ചെലവിന്റെ 20 ശതമാനം ഇൻസെന്റിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സേവനാശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഡ്രോണുകൾക്ക് താങ്ങായി ഡ്രോൺ ശക്തി എന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡ്രോണുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പദ്ധതികളും ഗവേഷണവുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്. മണ്ണുപരിശോധന, വിത്തുവിതയ്ക്കൽ, കീടനാശിനി പ്രയോഗം, വളമിടീൽ, തുറന്നുവിട്ടു വളർത്തുന്ന വീട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം എന്നിവ ഡ്രോണുകൾ വഴി സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. രോഗം നിർണയിക്കുന്ന ആർജിബി സെൻസറുകളുടെ സഹായത്തോടെ കീടനാശിനി പ്രയോഗം കൃത്യമായി നടത്താനാവും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഡ്രോണുകൾ എവിടെയൊക്കെ, ആർക്കൊക്കെ പറത്താം എന്നതിന് ചട്ടങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രോണുകളെ ഇങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയ്റോപ്ലെയിൻ, റോട്ടോർക്രാഫ്റ്റ്, ഹൈബ്രിഡ് അൺമാൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഇവയ്ക്ക് വീണ്ടും തരംതിരിവുകളുണ്ട്. റിമോട്ട് പൈലറ്റ് സംവിധാനം, റിമോട്ട് പൈലറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ മാതൃക, സ്വയം പ്രവർത്തക ആളില്ലാ വിമാന സംവിധാനം.

∙ ഭാരമനുസരിച്ച് ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറത്താം

1. നാനോ ഡ്രോണുകൾ-250 ഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ളവ. തറനിരപ്പിൽനിന്ന് അൻപതടിക്കു മുകളിൽ ഇവ പറത്താൻ പാടില്ല. പറത്തുന്നതിനു പ്രത്യേക അനുമതി വേണ്ടെങ്കിലും വിമാനത്താവളങ്ങളടക്കമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇവയ്ക്ക് അനുമതി വാങ്ങണം. റജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവയാണ് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ:

2. മൈക്രോ ഡ്രോണുകൾ- 250 ഗ്രാം മുതൽ രണ്ടു കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ളവ. 200 മീറ്ററിനു മുകളിലേയ്ക്ക് ഉയരാൻ പാടില്ല. വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ അനുമതി വേണ്ട.

3. ചെറുകിട ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ- രണ്ടു മുതൽ 25 കിലോഗ്രാം വരെ. 400 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ മാത്രം.

4. ഇടത്തരം ഡ്രോണുകൾ- 25 മുതൽ 150 കിലോഗ്രാം വരെ. 400 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ മാത്രം.

5. വലിയ ഡ്രോണുകൾ- 150 കിലോഗ്രാമിനു മുകളിലുള്ളവ. 400 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ മാത്രം അനുമതി.

∙ പ്രധാന റജിസ്ട്രേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ

ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾക്ക് പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പരുകൾ (യുഐഡി) വാങ്ങണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫോമും ഫീസുമുണ്ട്. യുഐഡി ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഡ്രോണുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും അനുമതി വാങ്ങണം. ഇവയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വേണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ വിനോദാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള നാനോ ഡ്രോണുകൾ

നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പറത്തുന്നതിനുള്ള യുഐഡി ഇവയിൽ പതിപ്പിക്കണം. വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് കരുതണം. ഡ്രോൺ സാങ്കേതികമായി കുറ്റമറ്റതാകണം. പറത്തുമ്പോൾ തടസങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാനും മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ കാരണം സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. സൂര്യോദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പറത്തുന്നയാൾക്ക് കൃത്യമായി ഇവ ദൃശ്യമാകണം.

∙ നിഷ്കർഷ വേണം

1) ഉയരം, ദൂരം, ഭാരം എന്നിവ കൃത്യമായി പാലിക്കുക.

2) വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഹെലിപോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. സമീപ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറത്തണമെങ്കിൽ അനുവാദം വാങ്ങണം.

3) ജനക്കൂട്ടം, പൊതുപരിപാടികൾ, ജനം നിറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പറത്തണമെങ്കിലും അനുവാദം വാങ്ങണം.

4) സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നോ-ഡ്രോൺ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കുക.

5) സ്വകാര്യസ്ഥലമാണെങ്കിൽപോലും ഉടമസ്ഥരുടെ അനുവാദം വാങ്ങണം.

6) ഡ്രോണുകൾ അപകടജന്യമായ സാധനങ്ങൾ വഹിക്കരുത്.

7) പറത്തുമ്പോൾ മയക്കുമരുന്നോ, മദ്യമോ ഉപയോഗിക്കരുത്.

8) സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽനിന്നോ കപ്പലിൽനിന്നോ വിമാനത്തിൽനിന്നോ ഡ്രോൺ പറത്തരുത്.

∙ റിമോട്ട് പൈലറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇതുവളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ ആർക്കും രണ്ടു കിലോഗ്രാമിനു മുകളിലുള്ള ഡ്രോൺ പറത്താനാവില്ല. പറത്തുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളടക്കമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്. 18-നും 65-നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള പത്താംക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുക. ഇവർ ഡിജിസിഎ അധികാരപ്പെടുത്തിയ റിമോട്ട് പൈലറ്റ് പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിശ്ചിത വിഭാഗത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയവരായിരിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. പത്തു വർഷമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി. പത്തു വർഷത്തേയ്ക്കുകൂടി ഇത് നീട്ടിനൽകും. ഇതൊക്കെക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിനു മുകളിൽ ഡ്രോൺ പറത്തിയ ആളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എത്ര ചെറിയ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക.

∙ ഡ്രോണുകൾ പല തരം

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രോണുകൾ ഇന്ന് ആഗോളവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെ പൊതുവിൽ നാലായി തിരിക്കാം.

1. മൾട്ടി-റോട്ടോർ

2. ഫിക്സഡ്-വിങ്

3. സിംഗിൾ-റോട്ടോർ

4. ഫിക്സഡ്-വിങ് ഹൈബ്രിഡ്

1. മൾട്ടി-റോട്ടോർ

നന്നായി നിയന്ത്രിച്ച് ആകാശത്തിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി നിരീക്ഷണം നടത്താനും നല്ല ഫോട്ടോകളെടുക്കാനും കഴിയും. പക്ഷേ അധികസമയം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിർത്താനാവില്ലെന്ന ദോഷമുണ്ട്. റോട്ടോറുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഇവയെ ട്രൈകോപറ്റർ (3), ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ (4), ഹെക്സാകോപ്റ്റർ (6), ഒക്ടോകോപ്റ്റർ (8) എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. ഫൊട്ടോഗ്രഫി, വിഡിയോഗ്രഫി, ത്രീഡി സ്കാനിങ്, തെർമൽ റിപ്പോർട്ടിങ് എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2. ഫിക്സഡ്-വിങ്

വിമാനത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഉറപ്പിച്ച ചിറകുകളുള്ള ഈ ഡ്രോൺ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം പറക്കാൻ അതു നല്ല ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരും. ചെലവേറിയ ഈ ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നതിന് നല്ല പരിശീലനം വേണ്ടിവരും. വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിന്റെ കൃത്യത കുറവായിരിക്കും. കൃഷി, നിർമാണം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം.

3. സിംഗിൾ-റോട്ടോർ

ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ മാതൃകയിലാണ് രൂപകൽപന. ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വഹിക്കുന്നതിന് ശേഷിയുണ്ട്. ദിശമാറ്റി കൂടുതൽസമയം പറക്കുന്നതിന് ഈ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സങ്കീർണവും ചെലവേറിയതുമാണെന്നത് പ്രശ്നമാണ്. മെയിന്റനൻസ് ചെലവും കൂടുതലാണ്. ആകാശ ലിഡാർ ലേസർ സർവെ, ഭാരവാഹക ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

4. ഫിക്സഡ്-വിങ് ഹൈബ്രിഡ്

ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഡ്രോണുകളാണിവ. ഉറപ്പിച്ച ചിറകും കറങ്ങുന്ന ചിറകും ഒന്നുപോലെ ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുതരം ഡ്രോണുകളുടെ പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ചിറകുകളിലാണ് മിക്കപ്പോഴും റോട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നതാണ് സവിശേഷത. ഇതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ ശൈശവവാസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രായോഗികമാവുകയില്ല. സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണത്തിന് ഇവ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഈ നാലു തരം ഡ്രോണുകളുടെയും പ്രത്യേകതകളനസുരിച്ച് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളെ സ്മോൾ, മൈക്രോ, ടാക്ടിക്കൽ, റെക്കണൈസൻസ്, ലാർജ് കോംബാറ്റ്, നോൺ കോംബാറ്റ് ലാർജ്, ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ഡികോയ്, ജിപിഎസ് എന്നിങ്ങനെ പലതായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

