ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരായ റിലയന്‍സ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനിയും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി ഗൗതം അംബാനിയും 5 ജി പ്രക്ഷേപണത്തില്‍ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നെന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ്. സ്വകാര്യ 5 ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വേണ്ടവര്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഇല്ലാതെ സർക്കാരില്‍നിന്നു നേരിട്ട് സ്‌പെക്ട്രം വാങ്ങാമെന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് തങ്ങള്‍ 5 ജി ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

കണ്‍സ്യൂമര്‍ 5ജി രംഗത്തേക്ക് തങ്ങളില്ലെന്ന് അദാനി

ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതു സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനാണെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 5 ജി ലൈസന്‍സ് ലഭിച്ചാല്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും ലോജിസ്റ്റിക്, ഊര്‍ജോത്പാദന, ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍, നിര്‍മാണ മേഖലകളിലും സൈബര്‍ സുരക്ഷ നല്‍കാനായിരിക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അല്ലാതെ, രാജ്യമെമ്പാടും ടവര്‍ നാട്ടി സിം വഴി ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന കണ്‍സ്യൂമര്‍ രംഗത്തേക്ക് തങ്ങളില്ലെന്നു ജൂലൈ 10ന് ഇറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. അതായത്, അംബാനി –അദാനി 5ജി പോര് ഉണ്ടായേക്കില്ല.

4ജി പോലെയല്ല 5ജി

ജൂലൈ 10 നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം മലയാള മനോരമ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു:

നിലവിൽ 4ജിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത തരത്തില്‍, ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായി 5ജി നല്‍കുന്ന സംവിധാനം വന്നേക്കാം. 5ജിയില്‍ 700 മെഗാഹെട്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ തുടക്കത്തില്‍ പ്രസരണം. ഇതിന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം, മില്ലിമീറ്റര്‍ വേവ് അല്ലെങ്കില്‍ എംഎംവേവ് ആകട്ടെ 24ഗിഗാഹെട്സിനും 300 ഗിഗാഹെട്സിനും മധ്യേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളില്‍ എംഎംവേവ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരാന്‍ ടെലികോം കമ്പനികള്‍ ശ്രമിക്കുക. എന്നാല്‍, ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി എംഎംവേവ്ടവറുകള്‍ വച്ചുനല്‍കുന്ന രീതി ഇന്ത്യയില്‍ അനുവദിക്കണമോ എന്ന ചര്‍ച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം 5ജി പ്രസരണത്തില്‍ ടാറ്റയ്ക്കും താത്പര്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു 5ജി നല്‍കുന്ന ബിസിനസില്‍ മാത്രമാകാം അദാനിയുടെ കണ്ണ്.

സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷയും അദാനി ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നു

ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി പായുന്ന ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, തങ്ങളുടെ കമ്പനികള്‍ക്ക് സ്വന്തം നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക വഴി ബിസിനസ് രഹസ്യങ്ങളും മറ്റും എതിരാളികളുടെ കയ്യില്‍ എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു സാധിക്കും. തങ്ങളുടെ സൂപ്പര്‍ ആപ്, ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍, കൺട്രോള്‍ സെന്ററുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അതിവേഗമുള്ള ഡേറ്റ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കിയ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. തുറന്ന ലേലത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് സ്‌പെക്ട്രം അനുവദിച്ചു കിട്ടിയാല്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിപാലനം, ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ അദാനി ഫൗണ്ടേഷന്‍ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികള്‍ക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ട്.

സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നു വാദം

അതേസമയം, അദാനി-അംബാനി പോര് ചെറിയ തോതില്‍ നടന്നേക്കും. സ്വകാര്യ 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കരുതെന്ന നിലപാടാണ് പല ടെലികോം സേവനദാതാക്കള്‍ക്കും ഉള്ളത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടര്‍ന്നാല്‍ മതിയെന്ന വാദമാണ് അവര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. എന്നാല്‍, സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് എന്ന ആശയം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അദാനി ഗ്രൂപ്പിനും ടാറ്റയ്ക്കും ഒക്കെ സ്‌പെക്ട്രം നല്‍കുകയും ചെയ്താല്‍ അത് ചെറിയ രീതിയില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളുടെ കുത്തക തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

നേരിട്ട് സ്‌പെക്ട്രം വാങ്ങുമ്പോള്‍

ഗവണ്‍മെന്റില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് സ്‌പെക്ട്രം സ്വന്തമാക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് ആയിരിക്കും അതു നല്‍കുക. കാലാവധിക്കു ശേഷം പുതുക്കാം. അതിന് ലൈസന്‍സ് ഫീ നല്‍കേണ്ട. അതേസമയം, ഇത്തരത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകൾ അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് അംഗീകരിച്ച കമ്പനികളില്‍നിന്നു മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ. ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം ട്രായിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം (ഡോട്ട്) അറിയിച്ചു. ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്, ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കുന്ന കമ്പനികളില്‍നിന്നു സെപെക്ട്രം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനാകുമെന്നും ഡോട്ട് പറയുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ ഒരു കാരണവശാലും പൊതു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. അതേസമയം സ്വകാര്യ 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞ് ടെലികോം കമ്പനികള്‍ വാദിച്ചത് തങ്ങളുടെ ലാഭം കുറയും എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്. ലൈസന്‍സ് ഫീ വേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെയും അവര്‍ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ഇത് സ്വകാര്യ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നവര്‍ക്കു ഗുണകരമാകുമെന്ന് ടെലികോം കമ്പനികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കണ്‍സ്യൂമര്‍ മേഖലയില്‍നിന്ന് കാര്യമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളില്‍നിന്ന് അതു മുതലാക്കാമെന്നായിരുന്നു ടെലികോം കമ്പനികള്‍ കരുതിയിരുന്നത്.

ഐപാഡ് മിനി 6ന് ചാര്‍ജിങ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയെന്നു സമ്മതിച്ച് ആപ്പിള്‍

ഐപാഡ് ഒഎസ് 15.5 ഇന്‍സ്‌റ്റോള്‍ ചെയ്ത ഐപാഡ് മിനി 6 മോഡലിന് ചാര്‍ജിങ് പ്രശ്‌നങ്ങളും തുടങ്ങിയെന്ന് ആപ്പിള്‍ കമ്പനി സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആപ്പിളിന്റെ അംഗീകൃത സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഒരു കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യമുളളതെന്ന് മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നവുമായി എത്തുന്നവരോട് ഐപാഡ് റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാനാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണം തങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രശ്‌നം മാത്രമാണെന്നും ഐപാഡിന്റെ ബാറ്ററിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഘടകഭാഗമോ മാറ്റിവച്ച് പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി കമ്പനി ഐഒഎസ് 15.6ന്റെ ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തി വരികയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഐപാഡ് മിനി 6 മോഡല്‍ 2021 സെപ്റ്റംബറില്‍ പുറത്തിറക്കിയതാണ്. എ15 ബയോണിക് പ്രെോസസറാണ് ഈ മോഡലിന് ശക്തിപകരുന്നത്.

ആദ്യമായല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്

ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റിനു ശേഷം ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചാര്‍ജിങ് പ്രശ്‌നത്തിലാകുന്നത് ആദ്യമായല്ല. ഐഫോണ്‍ 10എസ്, 10എസ് മാക്‌സ് മോഡലുകള്‍ക്ക് 2018 ല്‍ ഐഒഎസ് 12 ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്ത സമയത്ത് സമാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാര്‍ജര്‍ കുത്തുന്നത് ഉപകരണങ്ങള്‍ അറിയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ പരാതിപ്പെട്ടത്. ഐഫോണ്‍ 7, ഐപാഡ് 12.9-ഇഞ്ച് (ആദ്യ തലമുറ) എന്നിവയ്ക്കും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടിരുന്നതായി ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

ഐഫോണ്‍ ചാര്‍ജിങ്ങില്‍ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

അതേസമയം, ഐഫോണും ഐപോഡും (iPod) ചാര്‍ജ് ആകുന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതിയുമായി ധാരാളം പേര്‍ എത്തിയതോടെ കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ ആപ്പിള്‍ ഒരു കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. അതിന്‍പ്രകാരം, ഉപകരണങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ചൂടായി എന്ന് ഫോണിനു മനസ്സിലായാല്‍ ചാര്‍ജിങ് 80 ശതമാനത്തില്‍ എത്തുമ്പോൾ നിർത്തുമെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കുഴപ്പമല്ല. അതേസമയം, വേറിട്ടൊരു സമീപനമാണ് സാംസങ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില സാംസങ് ഉപകരണങ്ങളില്‍ ബാറ്ററി 80 ശതമാനം മാത്രം ചാര്‍ജ് ആകുന്ന രീതിയില്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബാറ്ററികള്‍ കൂടുതല്‍ കാലത്തേക്ക് കേടില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാനും പൊട്ടിത്തെറിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഇത്.

English Summary: Adani Not Interested In Telecom Services, Only 5G Spectrum Auction Race