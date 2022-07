അതിര്‍ത്തി കാക്കാന്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ (AI) സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സേന. ഇതിനായി വികസിപ്പിച്ച നിശബ്ദ കാവല്‍ഭടന്‍ (Silent Sentry) അടക്കം 75 ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കേന്ദ്രീകൃത ഉല്‍പന്നങ്ങളാണ് പ്രതിരോധ വകുപ്പു മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ബുധനാഴ്ച അനാവരണം ചെയ്തത്. എഐഡിഫ് (AIDef) (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഇന്‍ ഡിഫന്‍സ്) എന്ന പേരില്‍ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രി സൈലന്റ് സെന്‍ട്രിയെ അടക്കം രാജ്യത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയ എഐ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളില്‍ പലതും ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഇന്ത്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവയാണെന്നും ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.



∙ സൈലന്റ് സെന്‍ട്രിയിലുള്ളത് നിര്‍ണായക സാങ്കേതികവിദ്യ

ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയുടെ ഡിസൈന്‍ ബ്യൂറോ വികസിപ്പിച്ച സൈലന്റ് സെന്‍ട്രിയിലുള്ളത് നിര്‍ണായക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അതിര്‍ത്തി നിരീക്ഷണ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളിലുള്ള വിടവുകള്‍ നികത്താനായിരിക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കടുത്ത് (എൽഒസി, ലൈന്‍ ഓഫ് കണ്ട്രോള്‍) നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഇത് നിലവിലുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക.

∙ എന്താണ് സൈലന്റ് സെന്‍ട്രി?

ഇത് 3ഡി പ്രിന്റഡ് റോബോട്ട് സ്ലൈഡുകളാണ്. ഇവയെ റെയിലില്‍ വിന്യസിക്കാം. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് ഇതുവഴി അധിക സുരക്ഷ കൈവരും. ഇവയെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായും ആന്റി ഇന്‍ഫില്‍ട്രേഷന്‍ ഒബ്‌സ്റ്റക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഉപയോഗിക്കാം. സൈലന്റ് സെന്‍ട്രിക്ക് അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിരിക്കുന്നിടത്ത് അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുമാകും. ഇവയെ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍, ടാബ്‌ലറ്റുകള്‍, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം.

∙ റെയിലുകള്‍ക്കിടയില്‍ സഞ്ചാരം

മെറ്റല്‍ റെയിലില്‍ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇവ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടര്‍ ഫോര്‍ പ്രൊപല്‍ഷന്‍ ആണ് ചാലക ശക്തി. സൈലന്റ് സെന്‍ട്രി ഈ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ച (ad-hoc) നെറ്റ്‌‍വര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. അതിനായി 2.4 ഗിഗാഹെട്‌സ് വൈ-ഫൈ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അതു ചലിക്കുന്ന റെയിലിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമായി രണ്ട് വയര്‍ലെസ് റൂട്ടറുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ വഴിയാണ് വയര്‍ലെസ് സിഗ്നലുകള്‍ റോബോട്ടിലേക്കും തിരിച്ചും കൈമാറപ്പെടുന്നത്. ഡേറ്റാ ലാന്‍ കേബിള്‍ വഴിയോ വയര്‍ലെസായോ നിന്ത്രണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് വിഡിയോ പ്രോസസിങ് നടത്തുന്നു.

കൊമേര്‍ഷ്യല്‍ ഓഫ്-ദി-ഷെല്‍ഫ് കമ്പോണന്റ്‌സ് (കോട്‌സ്: Commercial Off-the-Shelf Components) വയര്‍ലെസ് ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോള്‍ റോബോട്ടുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് 95 ഡിഗ്രി വരെ 'കാഴ്ച' ലഭിക്കും. രാത്രിയില്‍ പോലും 30 മീറ്റര്‍ അകലെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കാണാന്‍ സാധിക്കും. മറ്റു തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും ഈ റോബോട്ടുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. സൈലന്റ് സെന്‍ട്രിക്ക് മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാനും, മുഖം തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കും. ഇതിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ കൈമാറുന്ന വിഡിയോ ഫുട്ടേജില്‍നിന്ന് ചലനവും മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യവും ഓട്ടമാറ്റിക്കായി കണ്ടെത്താനാകും. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഒരു ഓഡിയോ അലാം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും ആ സമയത്തെ ഫോട്ടോ, എടുത്ത സമയവും തിയതിയും അടക്കം രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യക്തിയുടെ മുഖം പതിഞ്ഞാല്‍ അത് ഡേറ്റാ ബെയ്‌സിലുള്ള ഒരാളുടെ ഫോട്ടോയാണോ എന്ന് ഒത്തു നോക്കും.

∙ പ്രവര്‍ത്തന മേഖല 300 മീറ്റര്‍

ഓരോ സൈലന്റ് സെന്‍ട്രി റോബോട്ടും കാക്കുക 300 മീറ്റര്‍ അതിര്‍ത്തിയായിരിക്കും. ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ നാലു മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് അത് ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു അറ്റത്തേക്കു പോയി തിരിച്ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ബാറ്ററിയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞാല്‍ അത് സ്വയം ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി ഫുള്‍ ചാര്‍ജ് ആകും. വിവിധ രീതിയില്‍ സൈലന്റ് സെന്‍ട്രിയെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. മനുഷ്യരുടെ സമ്പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണത്തോടെയോ, പരിപൂര്‍ണമായി ഓട്ടമാറ്റിക്കായോ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ ഓണാക്കുകയും ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യാം. മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയലും ഓഡിയോ അലാമും വേണ്ടെന്നു തോന്നിയാല്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാം.

∙ ചൈന, പാക്കിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ വെല്ലുവിളി

അയല്‍ രാജ്യങ്ങളായ ചൈനയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും അതിര്‍ത്തികളില്‍ നിരീക്ഷണം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മേജര്‍ ജനറല്‍ (റിട്ടയേഡ്) അശോക് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ അതിന് അധിക മാനവും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിരന്തരം നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാക് സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ വരെ ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ സിസ്റ്റം സ്വയം വെടിയുതിര്‍ക്കും

പാക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കണ്ടെത്താന്‍ മാത്രമല്ല, നുഴഞ്ഞു‌കയറ്റക്കാരന്‍ പരിധിയിലേക്ക് എത്തിയാല്‍ സ്വയം വെടിയുതിര്‍ക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നും അശോക് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവിനായി കാത്തു നില്‍ക്കുന്നതല്ല ഈ സിസ്റ്റം, ഇത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായിരിക്കും അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലും എന്നപോലെ പ്രതിരോധത്തിലും എഐ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 22 വരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള 40 എഐ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ സേന ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

∙ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ശ്രീലങ്ക

രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നത്തില്‍ പെട്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി. വെര്‍ച്വല്‍ കറന്‍സികള്‍ പല തരത്തിലുമുള്ള ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നതായി ബാങ്ക് പറഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ക്കു വച്ചുനീട്ടിയേക്കാവുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ കറന്‍സി സ്‌കീമുകള്‍ക്ക് തലവച്ചു കൊടുക്കരുതെന്നും ബാങ്ക് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

Photo: Shutterstock

∙ നോയിസ് കളര്‍ഫിറ്റ് പള്‍സ് 2 സ്മാര്‍ട് വാച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു

പ്രാദേശിക ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ നോയ്‌സ് പുതിയ സ്മാര്‍ട് വാച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു. നോയിസ് കളര്‍ഫിറ്റ് പള്‍സ് 2 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വാച്ചിന് 7 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. മറ്റു ഫീച്ചറുകള്‍ക്കൊപ്പം ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തത്തിലെ ഓക്‌സിജന്റെ അളവും പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന വാച്ചിന് വിലിയിട്ടിരിക്കുന്നത് 1,999 രൂപയാണ്. നോയിസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ആമസോണിലും ഇത് വാങ്ങാന്‍ ലഭിക്കും.

∙ നതിങ് ഫോണ്‍ അക്‌സസറികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

നതിങ് ഫോണ്‍ (1) വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകരിച്ചേക്കാവുന്ന അക്‌സസറികള്‍ കമ്പനി ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചു. ആപ്പിളിനെയും സാംസങ്ങിനെയും പോലെ ചാര്‍ജര്‍ ഫോണിന് ഒപ്പം നല്‍കുന്നില്ല നതിങ് കമ്പനിയും. കമ്പനിയുടെ ചാര്‍ജര്‍ വേണമെന്നുള്ളവര്‍ 1,499 രൂപ മുടക്കേണ്ടി വരും. നതിങ് പവര്‍ 45w എന്നാണ് ചാര്‍ജറിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര്.

നതിങ് ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അതിന്റെ പിന്‍ പ്രതലമാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണം മുഴുവന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അതേസമയം പോറലും മറ്റും എല്‍ക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള കവറുകളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. ഇതില്‍ മികച്ചതിന് വില 1,499 രൂപയാണ്. അതേസമയം 999 രൂപയ്ക്കുള്ള വില കുറഞ്ഞ കവറും ലഭിക്കും.

English Summary: Indian Army gets ready for future wars! To adopt AI for crucial ops