ഒരാള്‍ വാങ്ങിയ ഉപകരണം കേടായാൽ നന്നാക്കാൻ അതു വിറ്റ കമ്പനിയെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരികയും അവര്‍ ചോദിക്കുന്ന പണം നല്‍കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയും രംഗത്ത്. ഉടമയ്ക്ക് ആ ഉപകരണം സ്വന്തമായോ മറ്റേതെങ്കിലും റിപ്പയര്‍ സെന്റര്‍ വഴിയോ നന്നാക്കാനുള്ള അവകാശം (Right to Repair) അനുവദിക്കുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇന്ത്യയും ഒരുങ്ങുന്നത്. കാർ മുതല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോൺ വരെയുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമായിരിക്കും. ഉപകരണങ്ങള്‍ വിറ്റശേഷം അതിന്റെ ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ പൊതുവിപണിയില്‍ ലഭ്യമാക്കാതെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് പല കമ്പനികളും. ഇതിന് അറുതി വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ നിയമം.

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ അഫയേഴ്‌സിന്റെ അഡിഷനല്‍ സെക്രട്ടറി നിധി ഖരെ (Nidhi Khare) അധ്യക്ഷം വഹിച്ച യോഗത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചശേഷം നിയമനിര്‍മാണം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പല ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കളും സ്‌പെയര്‍പാര്‍ട്‌സുകള്‍ തങ്ങളുടെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ‘തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം’ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ലംഘനമാണ് ഘടകഭാഗങ്ങളും വിവരങ്ങളും കുത്തകയാക്കിവയ്ക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ നടത്തുന്നത്.

∙ മറ്റാരെങ്കിലും റിപ്പയര്‍ ചെയ്താല്‍ വാറന്റി ലഭിക്കില്ലെന്ന ഭീഷണി പുറമെ

തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വാറന്റി തങ്ങളുടെ അംഗീകൃത സര്‍വീസ് സെന്ററുകളിലല്ലാതെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയാല്‍ ലഭിക്കില്ലെന്ന് പല കമ്പനികളും വാറന്റി കാര്‍ഡില്‍ പറയുന്നു. പുതിയ ൃനിയമം ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരാള്‍ ഒരു ഉല്‍പന്നം വാങ്ങിയാല്‍ അതിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ അവകാശം അയാള്‍ക്കാണ്. ഈ ഉപകരണം അയാള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്‍ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. രൂപമാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനും അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എളുപ്പത്തില്‍, അധിക വില നല്‍കാതെ സാധിക്കണം. ഉപകരണ നിര്‍മാതാവിന്റെ പിടിയില്‍ വീണ് അയാളുടെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമം.

പുതിയ നീക്കം വഴി കണ്‍സ്യൂമര്‍മാരെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു പുറമെ, ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കളും (ഒഇഎം) തേഡ് പാര്‍ട്ടി വാങ്ങലുകാരും വില്‍പനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഏകീകരിക്കാനും ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കേടായ ഉപകരണം നന്നാക്കിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് കരുതുന്നു. ജൂലൈ 13ന് ചേര്‍ന്ന ആദ്യ മീറ്റിങ്ങില്‍ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് റൈറ്റ് ടു റിപ്പയര്‍ ബാധകമാക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യമാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്. കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍, ടാബ്‌ലറ്റുകള്‍, മറ്റ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍, വാഹനങ്ങള്‍, ഓട്ടമൊബീല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.

ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കള്‍ റിപ്പയര്‍ ചെയ്യല്‍ എളുപ്പമാക്കുന്ന സഹായലേഖകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണെന്ന് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ പലപ്പോഴും ഉപയോക്താവിനു തന്നെ വേണ്ട റിപ്പയര്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കും. അതുപോലെ, ഓരോ ഉപകരണത്തിനും ചേരുന്ന തരം സ്‌ക്രൂകളും മറ്റു ഘടകഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ഉപകരണ നിര്‍മാതാവ് തന്നെയാണ് രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുതരം കുത്തകാവകാശം സ്ഥാപിക്കലാണ്. അത് ഉപയോക്താവിന്റെ 'തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം' നിഷേധിക്കലാണ്. ഡിജിറ്റല്‍ വാറന്റി കാര്‍ഡുകള്‍ കൊണ്ടുവരിക വഴി ഒരാള്‍ ഒരു ഉപകരണം കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത വ്യാപാരിയില്‍ നിന്നല്ലാതെ വാങ്ങിച്ചാല്‍ അയാള്‍ക്ക് വാറന്റി നിഷേധിക്കുന്ന രീതി കമ്പനികള്‍ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നു എന്നും ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് നിരീക്ഷിച്ചു.

∙ ഗ്രേ മാര്‍ക്കറ്റ് സജീവമാകുമോ?

അതേസമയം, അംഗീകൃത വ്യാപാരികളില്‍ നിന്നല്ലാതെ വാങ്ങുന്ന ഉപകരണത്തിനും വാറന്റി നല്‍കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നിയമം വന്നാല്‍ ഒരു പക്ഷേ ഗ്രേമാര്‍ക്കറ്റ് വിപണി വീണ്ടും സജീവമായേക്കാം. ഒറിജിനല്‍ ഉപകരണം തന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തും കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത വ്യാപാരികള്‍ വഴിയല്ലാതെ വില്‍ക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രേ മാര്‍ക്കറ്റ്. പലപ്പോഴും 25 ശതമാനമോ അതിലേറെയോ കിഴിവ് ഗ്രേ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നു വാങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ക്യാമറാ ലെന്‍സുകളും മറ്റും ഇത്തരത്തില്‍ വില കുറച്ച് ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ കേടായാല്‍ നന്നാക്കി നല്‍കില്ലെന്ന നയമായിരുന്നു കമ്പനികള്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഒരിടയ്ക്ക് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴി വില്‍ക്കുന്ന ക്യാമറകള്‍ക്കു പോലും വാറന്റി നല്‍കില്ലെന്നും മറ്റും നിക്കോണ്‍ കമ്പനി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഗ്രേ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ തട്ടിപ്പും നടന്നേക്കാം.

∙ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിടണം

പുതിയ നിയമത്തില്‍, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ഇറക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ നന്നാക്കാൻ ഉതകുന്ന മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. മാന്വലുകൾ, വിവരണങ്ങള്‍, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കണം. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ലൈസന്‍സ് വഴി ഇത്തരം അവകാശങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന കാര്യവും യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.

ഉൽപന്നത്തിനുള്ള പ്രശ്നമെന്താണെന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള ടൂളുകളും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കമ്പനികളുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത റിപ്പയര്‍ സെന്ററുകള്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കണം. ഇത് വ്യക്തികള്‍ക്കും ലഭിക്കണം. ചെറിയ കേടുപാടു മാത്രമാണെങ്കില്‍ സ്വയം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്‍ ഉപയോക്താവിനെ സഹായിക്കാനാണിത്. സ്‌പെയര്‍പാര്‍ട്‌സുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കുക വഴി എല്ലാം കുത്തകയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനികള്‍.

ഈ നിയമം ഉപകരണ നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നേക്കും. ഇതുവഴി ഉപകരണങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാലം ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. റിപ്പയര്‍ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങും.

∙ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍

ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ മുൻപ് വരെ ഏത് ഉപകരണവും സര്‍വീസ് ചെയ്‌തെടുക്കുക എന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നീട് ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അംഗീകൃത സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ വഴിയേ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിക്കൂ തുടങ്ങിയ രീതികള്‍ പ്രചിരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോള്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ത്തന്നെ വന്‍ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. യുകെ, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ താമസിയാതെ പുതിയ റൈറ്റ് ടു റിപ്പെയര്‍ നിയമം വന്നേക്കും. അമേരിക്കയിലെ ഫെഡറല്‍ ട്രേഡ് കമ്മിഷന്‍ നിലവിലെ അനീതികരമായ പരിപാടി നിർത്താന്‍ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ടോ, അല്ലെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള റിപ്പയര്‍ സെന്ററില്‍ കൊണ്ടുചെന്നോ ഉപകരണങ്ങള്‍ നന്നാക്കാന്‍ സാധിക്കണമെന്നാണ് എഫ്ടിസി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം നീങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യയും തയാറെടുക്കുന്നത്.

∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിസ്ഥിതി അനുകൂല ലൈഫ് സങ്കല്‍പം

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലൈഫ്‌സ്റ്റൈല്‍ ഫോര്‍ എന്‍വയണ്‍മെന്റ് (ലൈഫ് LiFE) എന്ന സങ്കല്‍പം അവതരിപ്പിച്ചത്. വിവിധതരം ഉപകരണങ്ങള്‍ പുനചംക്രമണം ചെയ്യുന്നതും, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. റിപ്പയര്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത രീതിയില്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതും നിശ്ചിത കാലത്തിനു ശേഷം പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെയാകുന്ന രീതിയില്‍ (planned obsolescence) നിര്‍മിച്ചിറക്കുന്നതും ഇ വെയ്‌സ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പറയുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഐഫോണ്‍ പോലും സ്വന്തമായി നന്നാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാലം വന്നേക്കാം.

