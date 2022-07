ഒരു വര്‍ഷം മുൻപ് വരെ ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഭീഷണി യൂട്യൂബിനെതിരെ മാത്രമല്ല സാക്ഷാല്‍ ഗൂഗിളിനെതിരെയും കൂടിയാണെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന സേവനങ്ങളായ സേര്‍ച്ച്, മാപ്‌സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ടിക്‌ടോക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായി തുടങ്ങിയതായി ഗൂഗിളിനകത്തു നിന്നു തന്നെയുള്ള ഡേറ്റാ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ച് എൻജിനു പകരം ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കു പോലും ടിക്‌ടോക്കിനെയും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനെയും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വര്‍ധിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഡേറ്റയില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്.



∙ ചുവരെഴുത്തുകള്‍ വ്യക്തമോ?

ഈ പ്രവണത ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അമേരിക്കയിലെ 19-24 വയസ് പ്രായമുള്ള ജെന്‍ സെഡ് (Gen Z) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന തലമുറയിലാണ് എന്ന് ടെക്‌ക്രഞ്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ജെന്‍ സെഡിൽ 40 ശതമാനം പേരും സേര്‍ച്ചിനായി ഗൂഗിളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള കണ്ടെത്തല്‍ കമ്പനിക്ക് അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സൂചനയായിരിക്കാമെന്ന് കമ്പനി വിലയിരുത്തുന്നു. അവര്‍ക്കു പിന്നാലെ വരുന്ന കുട്ടികളില്‍ ഈ പ്രവണത വര്‍ധിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നതാണ് ഗൂഗിളിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്.

∙ കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

തങ്ങളുടെ പഠനത്തില്‍ നിന്നു മനസിലാകുന്നത് ഏകദേശം 40 ശതമാനം യുവജനങ്ങളും നല്ല ഉച്ച ഭക്ഷണം എവിടെ കിട്ടുമെന്നത് അന്വേഷിക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിലോ സേര്‍ച്ചിലോ അല്ല എത്തുന്നത്. മറിച്ച് ടിക്‌ടോക്കോ, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമോ വഴിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാകര്‍ രാഘവന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ ബ്രെയ്ന്‍സ്‌റ്റോം ടെക് കോണ്‍ഫറന്‍സിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണെന്ന് ടെക്‌ക്രഞ്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. സേര്‍ച്ചിന്റെ വളര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയിലാണ് പ്രഭാകര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

∙ പുതിയ കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍

തങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പുകളില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന രീതി കൗമാരക്കാരിലും മറ്റും ഏറിവരുന്നു എന്ന സൂചന പരമ്പരാഗത സേവനങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ വെല്ലുവിളി ആയിരിക്കും ഉയര്‍ത്തുക. ഇത്തരക്കാരെ ആകര്‍ഷിച്ച് അടുപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കില്‍ ഗൂഗിളിനും മറ്റും സമീപഭാവിയില്‍ കനത്ത ആഘാതമേറ്റേക്കാം. പുതിയ തലമുറയിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇതുവരെ കണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളും മനോനിലയുമല്ല ഉള്ളതെന്നും തങ്ങള്‍ ഇതേക്കുറിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും രാഘവന്‍ പറയുന്നു. പഴയ തലമുറക്കാരുടേതിനോട് തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ പുതിയ കുട്ടികളുടെ അന്വേഷണങ്ങള്‍ പരിപൂര്‍ണമായും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

∙ കൂടുതല്‍ മികവാർന്ന അനുഭവം തേടുന്നു

കുട്ടികള്‍ കീവേഡുകള്‍ ടൈപ്പു ചെയ്തല്ല അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. മറിച്ച് കണ്ടെന്റ് പുതിയ, കൂടുതല്‍ മികവാർന്ന രീതിയില്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിനായി അവര്‍ ടിക്ടോക്കിനെയോ, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനെയോ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പുതിയ തലമുറയിലെ 40 ശതമാനത്തോളം പേര്‍ പുതിയ രീതിയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണെന്ന് ടെക്‌ക്രഞ്ച് പറയുന്നു.

∙ പുതിയ കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

അതേസമയം, ഗൂഗിള്‍ ഈ പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ താമസിയാതെ ഗൂഗിളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ടിക്‌ടോക്കിനെയും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനെയും കൊണ്ടുവന്നേക്കും. ഒരു ഉല്‍പന്നം വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഗൂഗിളില്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി വാങ്ങുന്ന രീതി 55 ശതമാനം പേരും ഉപേക്ഷിച്ചു. വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട് അവര്‍ നേരിട്ട് ആമസോണില്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അമേരിക്കയില്‍ പ്രചാരമാര്‍ജിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ മുതിര്‍ന്നവര്‍ പുതിയ രീതികള്‍ പരീക്ഷിച്ചേക്കില്ല

അതേസമയം, ഭക്ഷണശാലകളും മറ്റും കണ്ടെത്താന്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന രീതി മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് വഴങ്ങിയേക്കില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഗൂഗിളിന് തത്കാലത്തേക്ക് ആശ്വസിക്കാന്‍ വക നല്‍കുന്നു. അതേസമയം, യുവജനങ്ങളുടെ പുതിയ ശീലം വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഗൂഗിളിന് വന്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും. നടത്തുന്ന സേര്‍ച്ചിന് അനുസരിച്ച് പരസ്യവും നല്‍കി വരുമാനം കൊയ്യുന്ന ബിസിനസ് രീതിയാണല്ലോ ഗൂഗിള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മുതിര്‍ന്നവരെ പോലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിടാനായി ഗൂഗിളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ല പുതിയ തലമുറ.

∙ പേപ്പര്‍ മാപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍

എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഇതുവരെ ഗൂഗിള്‍ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത രീതികള്‍ പിന്തുടരാന്‍ പുതിയ തലമുറയെ കിട്ടിയേക്കില്ല. ചിത്രങ്ങളുടെയും വിഡിയോയുടെയും സഹായത്തോടെ കാര്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ തലമുറ. ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെത്തുന്ന കുട്ടികളിലാരും ഒരു പേപ്പര്‍ മാപ്പ് പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് രാഘവന്‍ പറയുന്നു. ഗൂഗിളൊക്കെ പേപ്പര്‍ മാപ്പ് ഡിജിറ്റലായി ഫോണില്‍ പതിച്ച് പഴയ തലമുറയെ ആകര്‍ഷിച്ചു. ഇത്തരം പഴഞ്ചന്‍ രീതികളല്ല പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടത് എന്നതാണ് ഗൂഗിളിനെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ സമ്പൂര്‍ണ പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണം

പുതിയ തലമുറയെ ആകര്‍ഷിക്കാനായി സമ്പൂര്‍ണ പൊളിച്ചെഴുത്തു നടത്താനായിരിക്കും ഗൂഗിള്‍ ഇനി ഒരുങ്ങുക. അല്ലെങ്കില്‍ കാലഹരണപ്പെട്ട ഇന്റര്‍നെറ്റ് ടൂളായി ഗൂഗിള്‍ മാറുന്ന കാലം അതി വിദൂരമല്ല. ഇതിനായാണ് ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയും മറ്റും ഉള്‍ക്കൊളളിക്കാന്‍ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്. മികവാർന്ന 3ഡി മാപ്‌സ് ആയിരിക്കും ഇനി വരിക. ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചിലും കൂടുതല്‍ ദൃശ്യപ്രാധാന്യമുള്ള റിസള്‍ട്ടുകള്‍ വരും.

∙ ഡിഡിആര്‍6 ഡിറാം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാംസങ്

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 16-ഗിഗാബിറ്റ് ഗ്രാഫിക്‌സ് ഡബിൾ ഡേറ്റാ റെയ്റ്റ് 6 ഡിറാമിന്റെ സാംപ്ളിങ് നടത്തി തുടങ്ങിയെന്ന് സാംസങ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇവയ്ക്ക് 24 ജിബിപിഎസ് പ്രോസസിങ് ശേഷിയാണ് ഉള്ളത്. പുതിയ റാം 10എന്‍എം ഇയുവി പ്രോസസ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ജിഎസ്എം അരീന റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ പുതിയ 6 ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം ആമസോണ്‍ താത്കാലികമായി നിർത്തി

അമേരിക്കയില്‍ 6 പുതിയ ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണം ഓണ്‍ലൈന്‍ കച്ചവട ഭീമന്‍ ആമസോണ്‍ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. പുതിയ ഇടങ്ങളിലായി 30,000 പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ ആമസോണിന് സാധിക്കും. വര്‍ക് ഫ്രം ഹോം അടക്കമുള്ള പുതിയകാല സങ്കര ജോലി രീതികള്‍ കൂടി പഠിച്ച ശേഷം ഇവയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനു പുറമെ മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ആമസോണും ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തില്‍ നിർമിച്ചുവന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നിർത്തി. തങ്ങളുടെ ഭാവി ജോലിക്കാര്‍ക്ക് എന്തെല്ലാം പുതിയ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുകൂടി മനസിലാക്കിയ ശേഷം കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണി തുടരാനാണ് കമ്പനികള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Photo: Shutterstock

∙ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോ ഖനന കമ്പനി കൂടി പ്രതിസന്ധിയില്‍

ക്രിപ്‌റ്റോ നാണയമേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. കൂനിന്മേല്‍ കുരു എന്ന പോലെ, മറ്റൊരു ക്രപ്‌റ്റോ നാണയ ഖനന കമ്പനിയായ സെല്‍ഷ്യസ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് കൂടി തങ്ങള്‍ പാപ്പരായതായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

English Summary: Gen Z prefers using TikTok, Instagram for search instead of Google, as per Google’s own data