ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ വിപിഎൻ കമ്പനികൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ അമേരിക്കയും

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ വിപിഎൻ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അമേരിക്കയും രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. വ്യക്തികൾക്കായി വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (VPN) സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന നൂറുകണക്കിന് കമ്പനികളുടെ ദുരുപയോഗവും വഞ്ചനാപരവുമായ ഡേറ്റാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ യുഎസ് നിയമനിർമാതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ലിന ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷനോട് (FTC) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.



ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് കരുതുന്ന ഓൺലൈൻ സേവനമാണ് വിപിഎൻ. വിപിഎൻ വഞ്ചനാപരമായ പരസ്യങ്ങളാലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ രീതികളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിയമനിർമാതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.

അന്ന ജി. എഷൂ (ഡി-സി‌എ), റോൺ വൈഡൻ (ഡി-ഒആർ) എന്നിവരുടെ കത്തിൽ വിപിഎൻ കമ്പനികളുടെ നിരവധി ദുരുപയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ അവകാശവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഉപയോക്തൃ ഡേറ്റ വിൽക്കുന്നതും ഉപയോക്തൃ പ്രവർത്തന ലോഗുകൾ നിയമത്തിന് നൽകുന്നതും ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നുണ്ട്.

വിപിഎൻ സേവനദാതാക്കളിലെ പ്രശ്നക്കാർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വഞ്ചനാപരമായ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നവരെയും ഡേറ്റാ ചോർത്തുന്നവരെയും നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

വിപിഎന്‍ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് കുറഞ്ഞത് 5 വര്‍ഷം വരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇന്റര്‍നെറ്റിനു മേല്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കര്‍ക്കശമായ നിയമമാണിത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം (സേര്‍ട്ട്) ആണ് പുതിയ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ. ഡേറ്റാ സെന്ററുകളും ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളും ഡേറ്റ ശേഖരിക്കണമെന്നും അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്കോ അതിലേറെയോ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് ഉത്തരവിലുള്ളത്. രാജ്യത്തെ സൈബര്‍ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

∙ വിപിഎന്‍ എന്നാല്‍ എന്ത്? എന്തിന്?

വെര്‍ച്വല്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് (വിപിഎന്‍) ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു അധിക സുരക്ഷാപാളി സമ്മാനിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാക്കറുകളെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് മിക്കവരും വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരാള്‍ ഏതു പ്രദേശത്തു നിന്നാണെന്നത് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാന്‍ പല വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്കും സാധ്യമാണ്. പല വലിയ കമ്പനികളും ജോലിക്കാര്‍ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോള്‍ വിപിഎന്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായാണ് ആ സമയത്ത് കമ്പനികള്‍ വിപിഎന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍, വിപിഎന്‍ പലരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാമെന്ന വാദമാണ് സർക്കാർ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ദേശ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്.

