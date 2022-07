'കടുവായെ പിടിക്കാന്‍ കിടുവ'... നതിങ്ങിനെ പിടിക്കാന്‍ സംതിങ്! രസകരം ഈ സംഭവവികാസം

'കടുവായെ പിടിക്കാന്‍ കിടുവ' എന്ന പ്രയോഗം അക്ഷാരാര്‍ഥത്തില്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ ‘ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്’ നതിങ് ഫോണ്‍ (1) (Something phone 1) ആണ്. കാഴ്ചയിലുള്ള മാറ്റം കൂടാതെ മികച്ച റിവ്യൂകളാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. മധ്യനിര ഫോണുകള്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ അതു വാങ്ങിയാലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നും ഉണ്ടാകാം. വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളായ കാള്‍ പെയ് ആണ് വേറിട്ടൊരു ഫോണ്‍ നിർമിച്ചെടുക്കാനായി ഊര്‍ജം ചെലവിട്ടത്. എന്നാല്‍, ഇതെല്ലാം ആവിയാക്കി കളയാന്‍ സംതിങ്ങിന് ആകുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ നതിങ് ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.



∙ നതിങ്ങും സംതിങ്ങും

നതിങ് ഫോണിന്റെ പിന്‍ പ്രതലമാണ് ഇതിനെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത്. ചില ആന്തരിക ഭാഗങ്ങള്‍ പുറത്തു കാണമെന്നതു കൂടാതെ ഗ്ലിഫ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സും പിന്നിലുണ്ട്. ഗ്ലിഫ് ഇന്റര്‍ഫെ്‌സില്‍ 900ലേറെ എല്‍ഇഡികളാണ് ജ്വലിക്കുന്നത്. ഇവയ പല രീതിയില്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാകും. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ക്കും, എന്തിന് ഫൊട്ടോയും വിഡിയോയും പകര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ക്യാമറയെ സഹായിക്കാൻ പോലും ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതെല്ലാം ആദ്യമായി കാണുന്നവര്‍, നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നതിങ് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നയാളോട് ചോദിക്കുമെന്ന് എന്‍ഗ്യാജറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

നതിങ്ങിന് കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ശുഭമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് ഡിബ്രാന്‍ഡ് (Dbrand) എന്ന കമ്പനി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംതിങ് എന്ന പേരില്‍ മറ്റു ഫോണുകള്‍ക്കിടാവുന്ന ഒരു പിന്‍കവറാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശിപ്പിക്കാവുന്ന എല്‍ഇഡികള്‍ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണുകളെ അണിയിക്കാവുന്ന സംതിങ് സ്‌കിന്നുകള്‍ തുടക്കത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ്, പിക്‌സല്‍ 6 പ്രോ, ഗ്യാലക്‌സി എസ്22 അള്‍ട്രാ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ്. എന്നാല്‍, അവയിപ്പോള്‍ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും മാത്രമാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇത്തരം സ്‌കിന്നുകള്‍ മറ്റു ഫോണുകള്‍ക്കായി ചൈനീസ് ഫോണ്‍ അക്‌സസറി നിര്‍മാതാക്കൾ പുറത്തിറക്കുന്ന കാലവും വിദൂരമായിരിക്കില്ല.

∙ ഡിബ്രാന്‍ഡ് നടത്തിയത് മോഷണമല്ലെ?

ചിലര്‍ ആരോപിക്കും ഞങ്ങള്‍ മോഷണം നടത്തിയെന്ന്. എന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ പറയും ശൂന്യാവസ്ഥയെ (നതിങ്) ആണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് നതിങ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഡിബ്രാന്‍ഡ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ, തങ്ങള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മോഷണമല്ല, അനുകരണമാണ് എന്നും, അത് നിശ്ചയമായും കുറ്റകരമല്ലെന്നും ഡിബ്രാന്‍ഡ് പറയുന്നു. നതിങ് ഫോണിന്റെ പിന്‍പ്രതലം അഴിച്ചെടുത്ത്, ഏറെ സമയമെടുത്ത് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഡിബ്രാന്‍ഡ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ ഇതും കാള്‍ പെയ്‌യുടെ തന്ത്രമോ?

അതേസമയം, പുതിയ നീക്കത്തിനു പിന്നില്‍ കാള്‍ പെയ്‌യുടെ കൈകള്‍ ഉണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞാല്‍ അദ്ഭുതപ്പെടില്ലെന്നും എന്‍ഗ്യാജറ്റ് പറയുന്നു. വണ്‍പ്ലസിന് ഇപ്പോഴത്തെ പേരുണ്ടാക്കാനുള്ള മാര്‍ക്കറ്റിങ് തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കിയത് കാള്‍ ആണത്രെ. അത്തരം ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കാം സംതിങ്ങിനു പിന്നിലെന്ന വാദവുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സിന് നതിങ്ങിന്റെ ഗ്ലിഫ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് വേണമെങ്കില്‍ 24.95 ഡോളര്‍ നല്‍കി സംതിങ് സ്വന്തമാക്കണം!

∙ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്ന ഫോണ്‍

അസാധാരണ വൈഭവത്തോടെയാണ് നതിങ് ഫോണ്‍ (1)ന്റെ പുറത്തു കാണാവുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്‍ഗ്യാജറ്റിന്റെ റിവ്യൂവില്‍ പറയുന്നു. അതു സമ്മതിക്കാതിരിക്കാന്‍ വയ്യെന്നും താന്‍ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ പറയുന്നു. ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തില്‍ പുതിയൊരു യുഗം തന്നെയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യബോധത്തിനു മാത്രം മാര്‍ക്കിടുകയാണെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് റിവ്യൂ പറയുന്നു. അതേസമയം, പ്രകടനത്തില്‍ മധ്യനിര ഫോണുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. നതിങ് ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ എവിടെയൊക്കെയോ ഐഫോണിന്റെ ഓര്‍മകളുമുണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അത്യാകര്‍ഷകമായ സുതാര്യമായ ഡിസൈന്‍, ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്ന ഗ്ലിഫ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ്, തരക്കേടില്ലാത്ത വില, മികച്ച ക്യാമറകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഫോണിനെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നു. അതേസമയം, ഗ്ലിഫ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സംവിധാനവും മറ്റും അധികം ഉപയോഗപ്രദമല്ലെന്നും, ചില ഫീച്ചറുകള്‍ വെറും തന്ത്രങ്ങളാണെന്നു തോന്നുമെന്നും, സ്‌ക്രീനിന് ബെസല്‍ കൂടുതലുണ്ട് എന്നത് ന്യൂനതകളാണെന്നും പറയുന്നു. കൂടാതെ, ഗ്ലിഫ് എല്‍ഇഡി ലൈറ്റുകള്‍ അപസ്മാരവും സമാനമായ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും അത്ര നല്ലതാണോ എന്നുള്ള സംശവും ഉയര്‍ത്തുന്നു.

∙ മറ്റു ചില ഫീച്ചറുകള്‍

ഐഫോണുകള്‍ക്കുള്ളതു പോലെ ഒരു മ്യൂട്ട് ബട്ടണ്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആപ്പിളിന്റെ ഫോണുകളുമായുള്ള ഡിസൈന്‍ വ്യത്യാസത്തിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. നല്ല ശബ്ദമുള്ള ഒറ്റ സ്പീക്കറാണ് (ഇരട്ട അല്ല) ഫോണിനുള്ളത്. എല്‍ഇഡി ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നതിനാല്‍ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ വിഡിയോ റെക്കോഡ് ചെയ്യുന്നത് മറച്ചുപിടിക്കാന്‍ ഈ ഡിസൈൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതും സവിശേഷതയാണ്. നതിങ് ഫോണിന് നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. സ്‌ക്രീന്‍ വിസ്താരവും വലുപ്പവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം, ആപ്പിളിനെ പോലെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ നതിങ്ങിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സിനെക്കാള്‍ വലുപ്പമുണ്ട് നതിങ് ഫോണ്‍ 1ന്. മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം അല്‍പം വലുപ്പമുള്ള ബെസലാണ് എന്നുള്ളതാണ്.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഡിസ്‌പ്ലേ വളരെ പ്രകാശമാനമാണ്. ഇതിന് 1200 നിറ്റ്‌സ് വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഉണ്ട്. റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റ് 120ഹെട്‌സ് ആണ്. അതിന്റെ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റും പ്രീമിയം ഫോണുകളില്‍ കാണാവുന്ന ഫീച്ചറാണ്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 778ജി പ്ലസ് പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രകടന മികവിനെ അത്രയധികം പഴിക്കാനാവില്ല. കൂടാതെ 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ്-ചാര്‍ജ് ടെക്‌നോളജി ഉള്ളതിനാല്‍ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി 50 ശതമാനം 30 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ചാര്‍ജ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ് സ്പീഡ് 15w ആണ്. അമിതോപയോഗം ഇല്ലെങ്കില്‍ ബാറ്ററി ഫുള്‍ ചാര്‍ജില്‍ ഒന്നര ദിവസം വരെ കിട്ടിയേക്കും. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മറ്റ് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളെക്കാള്‍ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും അവകാശപ്പെടാനുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷന്‍ രീതികളൊന്നും ഒന്നും കാണാനായേക്കില്ല.

∙ ക്യാമറകള്‍

രണ്ടു ക്യാമറകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും പിക്‌സല്‍ 6 ഫോണും ഐഫോണ്‍ 13നും മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താൻ ശേഷിയുണ്ട്. അതേസമയം, ക്യാമറകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കാണിക്കാനായി വലിയ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു 2 എംപി മാക്രോ മൊഡ്യൂള്‍ കൂടി പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും ഉണ്ട്. നതിങ് അത്ര തറ പരിപാടി കാണിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടു പിന്‍ ക്യാമറകളാണ് ഉള്ളത്. ഫോണിന്റെ പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് സോണിയുടെ 50 എംപി റെസലൂഷനുള്ള ഐഎംഎക്‌സ്766 സെന്‍സര്‍ ഉപയോഗിക്കുക വഴി മികച്ച പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഫ്1.9 ആണ് അപേര്‍ച്ചര്‍ എന്നതും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്ടിക്കല്‍ ഇമേജ് സ്റ്റബിലൈസേഷനും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നതിങ് ഫോണിന്റെ ഇരട്ടിയോളം വിലയുള്ള, ഒപ്പൊ ഫൈന്‍ഡ് എക്‌സ്3 പ്രോയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെന്‍സറാണ് ഇതെന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങള്‍ പറയാതെ പറയുന്നു. പ്രധാന ക്യാമറയുടെ പ്രകടനം നിരാശപ്പെടുത്തില്ലെന്നും പറയുന്നു.

ഒപ്പമുള്ളത് എഫ്2.2 അപേര്‍ച്ചറുള്ള 50 എംപി ക്യാമറയാണ്. ഇത് സാംസങ് നിര്‍മിച്ചതാണ്. ഇതില്‍ മാക്രോ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ, അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നു പറയുന്നു. നല്ല പ്രകാശത്തില്‍ മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ പര്യാപ്തമാണ് പ്രധാന ക്യാമറ. വിലയും പ്രകടനവും കണക്കിലെടുത്താല്‍ തരക്കേടില്ലാത്ത ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റാണ് നതിങ് ഫോണ്‍ (1) എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്‍. അതേസമയം, ദീര്‍ഘകാല ഉപയോഗത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വരുമോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോള്‍, നതിങ് വേണോ, അതോ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോണിന് താമസിയാതെ ഒരു 'സംതിങ്' കിട്ടിയാല്‍ അതുമതിയോ എന്ന് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുക.

