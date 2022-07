ടെസ്‌ല കമ്പനി മേധാവിയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കല്‍ കേസില്‍ കോടതിയില്‍ തിരിച്ചടി. സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി മസ്‌ക് ലംഘിക്കുന്നു എന്നും ഇത് കമ്പനിയെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ടു എന്നും ട്വിറ്ററിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു.

‘‘മസ്‌ക് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത് ബോട്ട് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം വേണമെന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ അത്തരം വിവരമൊന്നും ഇല്ല. ഉള്ളതു നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ അഭ്യർഥന അടുത്ത കാലത്താണ് മസ്‌ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററും അതിന്റെ ഓഹരിയുടമകളുമായി മസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിനെ അദ്ദേഹം മാനിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള ഏകകാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ് കരാര്‍ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു പിന്നീടു തോന്നിയതാണ്’’ – ട്വിറ്ററിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു. കേസില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നീണ്ടുനിന്നാല്‍ അത് കമ്പനിയുടെ നിലനില്‍പിനെ ബാധിക്കുമന്നും അതുകൊണ്ട് അതിവേഗം കേസ് തീര്‍പ്പാക്കണമെന്നുമുള്ള ട്വിറ്ററിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കേസ് ഒക്ടോബറില്‍ പരിഗണിക്കും

ട്വിറ്ററുമായുള്ള കരാറില്‍നിന്നു പിന്മാറുകയാണെന്ന് മസ്‌ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജൂലൈ 8ന് ആണ്. ട്വിറ്റര്‍ കാണിച്ച കണക്കുകളില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ട്വിറ്ററിലെ ബോട്ട് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരത്തെക്കുറിച്ചാണ് മസ്‌ക് പറയുന്നത്. കൂടാതെ, കരാറിലും ബോട്ട് അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം നല്‍കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് കമ്പനി മാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് മസ്‌കിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു.

ട്വിറ്ററിന്റെ ഷെയറൊന്നിന് 54.20 ഡോളര്‍ നിരക്കില്‍ 44 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ നല്‍കി ഏറ്റെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു കരാർ. ഇതില്‍നിന്നു മസ്ക് പിന്നോട്ടു പോയത് കമ്പനിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കിയെന്നു ട്വിറ്റര്‍ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബര്‍ 19ന് വിചാരണ തുടങ്ങണം എന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ അഭ്യർഥിച്ചത്. തങ്ങളുടെ വാദം സ്ഥാപിക്കാന്‍ നാലു ദിവസം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കോടതി അഞ്ചുദിവസം അനുവദിച്ചു.

അതിവേഗ കോടതി കേസിന്റെ വാദം കേള്‍ക്കണം എന്ന ട്വിറ്ററിന്റെ അഭ്യർഥനയും കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഒക്ടോബറില്‍ ആയിരിക്കും കേസ് കോടതിയില്‍വരിക.

മസ്‌കിനു പരാജയം?

ഈ വിധി മസ്‌കിനെതിരാണെന്നു നിയമവിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ചു ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഒക്ടോബറില്‍ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ മസ്‌കിനു വിജയസാധ്യത കുറവാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ട്വിറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ പാലിക്കാന്‍ മസ്‌ക് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹം അതിന് വിപരീത രീതിയിലാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് ട്വിറ്റര്‍ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ട്വിറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി അട്ടിമറിക്കാനാണ് മസ്‌ക് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അറ്റോര്‍ണി വില്ല്യം സാവിറ്റ് വാദിച്ചു. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന കരാറാണ് മസ്‌ക് ഇപ്പോള്‍ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്നും തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനുളള ഒരു ഉദ്ദേശ്യവും മസ്‌കിന് ഇല്ല എന്നു മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും അറ്റോര്‍ണി പറഞ്ഞു.

കേസ് അതിവേഗം പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മസ്‌കിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍

കരാര്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ 2023 ഏപ്രില്‍ വരെ സമയമുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ അതിവേഗ തീര്‍പ്പാക്കൽ ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് മസ്‌കിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ ആന്‍ഡ്രു റോസ്മാന്‍ വാദിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ കേസ് പരിഗണിച്ചാൽ കോടതിക്ക് കേസു പഠിക്കാന്‍ ആവശ്യത്തിനു സമയം ലഭിക്കുമെന്നും മസ്‌ക് കരാര്‍ നടപ്പാക്കാതെ ഓടിപ്പോകുകയാണ് എന്ന വാദം തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇതെല്ലാം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞത് മസ്‌കിന് വന്‍ തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു.

