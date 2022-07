ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി ഇനിയും വൈകും; സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികൾ 5ജിയിലേക്ക്

രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം 5ജിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി വിന്യസിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി രാജ്യമാകെയെത്താൻ ഒന്നര മുതൽ 2 വർഷം വരെ എടുത്തേക്കുമെന്ന് സൂചന. 4ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഎസ്എൻഎലിനു സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമാക്കുന്ന ടാറ്റ കൺസൽറ്റൻസി സർവീസസിന്റെ (ടിസിഎസ്) ചീഫ് ഓപ്പറ്റേറ്റിങ് ഓഫിസർ എൻ.ഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ്–സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ 4ജി രാജ്യമാകെ എത്തുമെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്.



ടിസിഎസുമായി ചേർന്നുള്ള 4ജി ട്രയൽ ബിഎസ്എൽഎൽ മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. താൽപര്യപത്രത്തിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി ബിഎസ്എൻ‌എലും ടിസിഎസും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് പരിഹരിച്ചു. കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ 4ജി സേവനം എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചുനിൽക്കില്ലെന്നു ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സർക്കാരിനു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് 2020 ഡിസംബറിലാണ്.

ബിഎസ്എൻഎലിന്റെ പുതിയ 4ജി ടവറുകൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേരള സർക്കിളിനു കീഴിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഉൾപ്പെടെ 800 ടവറുകളിലാണു പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള 3ജി ഉപകരണങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് 4ജി നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ബാൻഡ് വിഡ്ത് കൂട്ടി ഇതേ നിലയിൽ തുടരണോ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

English Summary: BSNL 4G network rollout might further get delayed 2023