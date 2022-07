9,999 രൂപയ്ക്ക് സ്മാർട് ടിവി, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വന്‍ ഓഫറുകൾ

ഫ്രഞ്ച് ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡായ തോംസണിന്റെ (THOMSON) ഏറ്റവും പുതിയ 32 ഇഞ്ച് ആൽഫ സീരീസ് സ്മാർട് ടിവി (Alpha Series Smart TV ) വിൽപനയ്ക്ക്. മികച്ച സ്മാർട് ടിവി സാങ്കേതികവിദ്യ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് തോംസൺ ശ്രമിക്കുന്നത്. 32 ഇഞ്ച് സ്മാർട് ടിവിക്ക് 9,999 രൂപയാണ് വില.



പുതിയ സ്മാർട് ടിവി ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡെയ്സ് സെയിലിൽ ലഭ്യമാണ്. ആക്സിസ് ബാങ്ക്, കൊട്ടക്, ആർബിഎൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്കും 10 ശതമാനം വരെ അധിക കിഴിവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തോംസണിന്റെ മിക്ക ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വൻ ഇളവുകളാണ് നൽകുന്നത്.

40 ഇഞ്ച് എൽഇഡി സ്മാർട് ടിവി 17,999 ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സെയിലിൽ കേവലം 9,999 രൂപയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുടെ സ്മാർട് ടിവി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ടിവി മോഡലുകളുടെ വില 6,999 രൂപയിലും തുടങ്ങുന്നു. തോംസൺ 32PATH0011, 32 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട് ടിവി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 10,999 രൂപയ്ക്കാണ്.

40 ഇഞ്ച് മോഡലിനു 17,999 രൂപയും 75 ഇഞ്ച് അൾട്രാ എച്ച്ഡി 4കെ സ്മാർട് ടിവിക്ക് 89,999 രൂപയുമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. 65 ഇഞ്ച് 4കെ ടിവിയുടെ വില 52,999 രൂപയാണ്. 24 ഇഞ്ചിന്റെ എൽഇഡി ടിവി 8,499 രൂപയ്ക്കും വിൽക്കുന്നു. സ്മാർട് ടിവിയ്ക്ക് പുറമെ വാഷിങ് മെഷീനുകൾ, എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കും ബിഗ് സേവിംഗ് ഡേ സെയിലിൽ തോംസൺ വൻ കിഴിവുകളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

