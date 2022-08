ചൈനീസ് കമ്പനി ഷഓമിക്ക് വരുമാനം ഇടിഞ്ഞു, 900 പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

ടെക്‌നോളജി ലോകം വൻ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ടെക് കമ്പനികളും ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ കമ്പനികള്‍ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ്. ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പുതിയത് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷഓമി ആണ്. ചൈനീസ് സ്മാർട് ഫോൺ നിർമാതാവ് 900 ഓളം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഷഓമി ഇതുവരെ പിരിച്ചുവിടൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.



സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണം ഷഓമിയുടെ 3 ശതമാനത്തോളം തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി സൗത്ത് ചൈന മോണിങ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, പിരിച്ചുവിടലിനു പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം ഇപ്പോൾ അറിയില്ല, പക്ഷേ വരുമാനം ഇടിഞ്ഞതാണ് കാരണമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഷഓമിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജൂൺ പാദത്തിൽ വരുമാനത്തി ഏകദേശം 20 ശതമാനം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഷഓമിയിൽ 32,869 മുഴുവൻ സമയ ജീവനക്കാരുണ്ട്. ഇതിൽ 30,110 പേരും ബെയ്ജിങ്ങിലെ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനത്താണ്. ശേഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിലും ഇന്തൊനീഷ്യയിലുമാണ്.

ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നിരവധി കമ്പനികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഷഓമി. ആപ്പിൾ അടുത്തിടെ നൂറോളം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. പിരിച്ചുവിടലിനെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ചില മുൻനിര ഗൂഗിൾ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ജീവനക്കാരോട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത പാദത്തിന് ശേഷം പിരിച്ചുവിടലിന് തയാറാകാനോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയിൽ വളരെയധികം ജീവനക്കാരുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ജോലിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഈയിടെ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈയും പറഞ്ഞിരുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ട്വിറ്റർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വലിയ ടെക് കമ്പനികളും നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരെ അടുത്തിടെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Layoffs at Xiaomi: company likely fired over 900 employees after revenue dropped