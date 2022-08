ജനങ്ങൾ ദിവസവും ആപ്പുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് 5.7 മണിക്കൂർ!

ചില രാജ്യങ്ങളിലെ സ്മാർട് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ ദിവസം ഏകദേശം 5.7 മണിക്കൂർ വരെ ആപ്പുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യയിലുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സ്‌മാർട് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെല്ലാം ആപ്പുകളിൽ ദിവസം 4 മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.



ഇന്തൊനേഷ്യയിലെയും സിംഗപ്പൂരിലെയും ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ദിവസം 5.7 മണിക്കൂർ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ സ്മാർട് ഫോൺ ഉടമകൾ 2021 ൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 4.7 മണിക്കൂറോളം സമയം ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. 2020 ൽ ഇത് 4.5 മണിക്കൂറും 2019 ൽ 3.7 മണിക്കൂറും ആയിരുന്നു. മൊബൈൽ ആപ് അനലിറ്റിക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ആപ് ആനിയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ജൂൺ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്‌മാർട് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതിദിനം ശരാശരി 4 മണിക്കൂറിലധികം ആപ്പുകളിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ്.

മൂന്ന് വിപണികളിലെ ( ഇന്തൊനീഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ബ്രസീൽ) ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ ദിവസം 5 മണിക്കൂറിലധികം ആപ്പുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. അതേസമയം, 13 പ്രദേശങ്ങളിലെ ( ഇന്തൊനീഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കോ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, കാനഡ, റഷ്യ, തുർക്കി, യുഎസ്, യുകെ ) ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനം 4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ സിംഗപ്പൂർ 4.1 ൽ നിന്ന് 5.7 മണിക്കൂറായി. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ 3.6 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 4.9 ആയി. രണ്ടിടത്തെ ഉപയോക്താക്കളും ചെലവഴിച്ച സമയത്തിന്റെ 40 ശതമാനം വർധനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. 2021 ലെ ആപ് ഡൗൺലോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച 20 മൊബൈൽ വിപണികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഏകദേശം 2,700 കോടി ഡൗൺലോഡുകൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും സ്‌മാർട് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ 2021 ൽ വിഡിയോ സ്‌ട്രീമിങ് ആപ്പുകൾ കാണാൻ ചെലവഴിച്ച മൊത്തം മണിക്കൂറിലും വൻ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

