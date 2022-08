ഐഫോണ്‍ അവതരണം സെപ്റ്റംബര്‍ 7ന്? പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?

ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം ഐഫോണ്‍ സീരീസിന്റെ അവതരണം സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അവതരണം സെപ്റ്റംബര്‍ 7ന് നടക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ഉപകരണ അവതരണ വേദിയിലെ സൂപ്പര്‍ താരം ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ സീരീസ് ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല. അതേസമയം, ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അടക്കം മറ്റ് പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും പുറത്തെടുത്തേക്കും.



∙ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസ്

സമീപ കാലത്ത് കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ നാലു മോഡലുകളായിരിക്കും കമ്പനി ഇത്തവണ പുറത്തിറക്കുക. ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ സീരീസില്‍ പുതുമകള്‍ ധാരാളമായി നിറയ്ക്കുകയും, പ്രോ പേരില്ലാത്ത ഫോണുകള്‍ക്ക് പ്രോസസറടക്കം വ്യത്യസ്തമാകുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് ശ്രുതി.

∙ ഐഫോണ്‍ പ്രോ സീരീസിലേക്ക് വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍

ഇന്നേവരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പ്രോസസർ കൂടാതെ എല്ലാ രീതിയിലും ശ്രദ്ധേയവുമായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ പ്രോ സീരീസ്. നോച്ചിന്റെ അസാന്നിധ്യമായിരിക്കും പ്രോ മോഡലുകളില്‍ ആദ്യം അനുഭവവേദ്യമാകുക. പില്‍ (ഗുളിക) ആകൃതിയിലുള്ള, താരത്യമേന ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റാത്ത ഒന്നായിരിക്കും പ്രോ മോഡലുകളുടെ നോച് എന്നും കരുതുന്നു. ഇതോടെ ഐഫോണ്‍ 10ല്‍ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി സിസ്റ്റത്തിനായി അവതരിപ്പിച്ച നോച് ഇല്ലാത്ത ഐഫോണുകള്‍ എത്തും. ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകള്‍ പോലും പഴകിയ ഡിസൈന്‍ ആയി തോന്നും.

∙ പ്രോസസര്‍

ഈ വര്‍ഷവും നാല് ഐഫോണുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. എങ്കിലും അവയില്‍ പ്രോ മോഡലുകല്‍ക്ക് മാത്രമാരിക്കും ആപ്പിള്‍ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള പ്രോസസറിന് ഇടം നല്‍കുക. എ16 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും. ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലെ പ്രോസസറാണ്.

∙ 48 എംപി ക്യാമറ

പിന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റത്തിന് പുറമേ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിനോട് സാമ്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്. പ്രോ സീരീസിന് മൂന്നും സാദാ മോഡലുകള്‍ക്ക് രണ്ടു വീതവും ക്യാമറകള്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. എന്നാല്‍, ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഐഫോണുകളില്‍ ഒരു 48 എംപി സെന്‍സര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചേക്കുമെന്ന വാദവും ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ മാര്‍ക് ഗുര്‍മന്‍ അടക്കം മിക്കവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രോ സീരീസില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേസമയം, പ്രോ സീരീസിലെ മുഖ്യ സെന്‍സറിനു മാത്രമായിരിക്കുമോ 48 എംപി സെന്‍സര്‍ ലഭിക്കുക എന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഫൊട്ടോഗ്രഫിയെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ മറ്റൊരു ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ സവിശേഷതയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ കൂടുതല്‍ വലുപ്പമുള്ള സെന്‍സർ?

നാളിതുവരെ ഐഫോണുകളില്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള സെന്‍സര്‍ ഒരു ക്യാമറയ്‌ക്കെങ്കിലും നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് വാദം. കൂടുതല്‍ വലുപ്പമുള്ള സെന്‍സര്‍ കൂടുതല്‍ മികവാര്‍ന്ന ഫോട്ടോകളും വിഡിയോയും പകര്‍ത്തിയേക്കും. വലിയ സെന്‍സര്‍ ഐഫോണ്‍ പ്രോ മാക്‌സിനു മാത്രമായിരിക്കുമോ എന്ന സംശയവും ഉണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്കും മൂന്ന് പിന്‍ ക്യാമറകളും ഒരു ലൈഡാര്‍ സെന്‍സറും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. കൂടുതല്‍ മികവുറ്റ സെല്‍ഫി ക്യാമറയും പ്രോ സീരീസില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും വാദമുണ്ട്. പുതിയ സെല്‍ഫി ക്യാമറ പ്രോ അല്ലാത്ത സീരീസിനും നല്‍കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ട്.

∙ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിന്റെ ശോഭ കെടും?

ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിലും പല മാറ്റങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഒരു പിന്നോട്ടുപോക്കാണ് എന്നതാണ് അവയുടെ ശോഭ കെടുത്തിയേക്കാമെന്നു കരുതാനുള്ള കാരണം. അവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിലെ പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കും നല്‍കുക. (എ15 ബയോണിക് എന്നല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും പേരിട്ടു വിളിച്ചാലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട.) ഐഫോണ്‍ മിനി എന്ന മോഡല്‍ ഇത്തവണ പുറത്തിറക്കിയേക്കില്ല. പകരം ഐഫോണ്‍ 14, 14 മാക്‌സ് എന്നു രണ്ടു മോഡലുകളായിരിക്കും എത്തുക. ഐഫോണ്‍ 13 ന്റെ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 14നും. എന്നാല്‍, പുതിയതായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 14 മാക്‌സ് മോഡലിന് ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ സൈസ് ആയിരിക്കും.

∙ വില

ഐഫോണ്‍ 13 മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 10,000 രൂപ വച്ച് പ്രോ സീരീസിന് അധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ അതിലേറെ വരുമോ എന്നു മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സംശയം. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യമിടിഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ വിലവര്‍ധന പണപ്പെരുപ്പം, നിര്‍മാണച്ചിലവ് വര്‍ധന എന്നിവ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും. ഇതോടെ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോയുടെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 1,20,000 രൂപ വരെ വില നൽകേണ്ടിവരും. അതേസമയം, പ്രോ മാക്‌സിന് 1,30,000 രൂപ ആയിരിക്കാം തുടക്ക വില. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 14ന് വിലയിടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഐഫോണ്‍ 13 മിനിയുടെ വിലയ്ക്ക് ആയിരിക്കാം ഐഫോണ്‍ 14 വില്‍ക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ഏകദേശം 70,000 രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില. അതായിരിക്കാം പുതിയ പ്രോസസര്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിന്നില്ലെന്നു പറയാനുള്ള കാരണം. എന്നാല്‍, 14 മാക്‌സ് തുടക്ക മോഡലിന് 80,000 രൂപയും വിലയിട്ടേക്കാം.

∙ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് 8 സീരീസ്

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഒരു പ്രോ മോഡല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാര്‍ത്ത. സ്മാര്‍ട് വാച്ച് നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ ഗാര്‍മിന്റെ വാച്ചുകളാണ് കായിക താരങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോഴും ധരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് ആപ്പിള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. മുന്‍ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് മോഡലുകളില്‍ നിന്ന് സമൂല മാറ്റവുമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് എത്തുക. അതേസമയം, സാദാ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് 8 സീരീസിലും പുതിയ ഡിസൈന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ കേട്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രീമിയം ഐഫോണുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നായിരുന്നു കേള്‍വി.

എന്നാല്‍, ഷ്രിംപ് ആപ്പിള്‍പ്രോ (ShrimpApplePro) എന്ന ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവചിക്കുന്നത് വാച്ച് 7 സീരീസിനോട് സാമ്യമുള്ളവ തന്നെയായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ ഇനി പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ്. ഒരു ഉപകരണം ഇറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ കമ്പനികള്‍ ഒന്നിലേറെ മോഡലുകള്‍ ടെസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത്. നൂതന ഡിസൈനുമായി പ്രതീക്ഷിച്ച മോഡലിന് എന്തെങ്കിലും കുറവ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കാമെന്നു കരുതുന്നു. ഡിസൈനില്‍ മാത്രമല്ല പുതിയ സെന്‍സറുകള്‍ പോലും ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസ് 8ല്‍ (വാച്ച് പ്രോയില്‍ അല്ല) ഉണ്ടായിരിക്കിലെന്നും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

∙ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2

ആപ്പിളിന്റെ പ്രീമിയം ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ആയ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയുടെ 2-ാം തലമുറയും ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിനൊപ്പം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട. ബ്ലൂംബര്‍ഗ് ഇത് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചനം നടത്തുന്ന മിങ്-ചി കുവോയും ഈ വര്‍ഷം എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 2 പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുന്‍ തലമുറയിലെ ഇയര്‍ ഫോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ കരുത്തുറ്റ എച്1 ചിപ് പുതിയ മോഡലില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷന്‍ മികവ് വര്‍ധച്ചേക്കുമെന്നും ബാറ്ററി ഉപയോഗം കുറയുമെന്നും കരുതുന്നു. പ്രോ 2 മോഡലിന് ഹൃദയമിടിപ്പ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

