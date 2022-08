കുഞ്ഞിന്റെ നഗ്നചിത്രം പകർത്തിയ പിതാവ് കുടുങ്ങി, ശിക്ഷിച്ചത് ഗൂഗിളും, സംഭവിച്ചതെന്ത്?

ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായി കുഞ്ഞിന്റെ നഗ്നചിത്രം പകർത്തി അയച്ച പിതാവ് കുടുങ്ങി. ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കലിഫോർണിയ സ്വദേശിയാണ് ഡോക്ടറ കാണിക്കാൻ രോഗിയായ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചത്. മാർക്ക് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ചിത്രം പകർത്തി അയച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



ഗൂഗിളിന്റെ ചൈൽഡ് പോൺ കണ്ടെത്തുന്ന ഫിൽട്ടറുകളാണ് ഫോണിൽ നിന്നയച്ച നഗ്നചിത്രം പിടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതോടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, ഫോട്ടോകൾ, ഗൂഗിൾ ഫൈ ഫോൺ പ്ലാൻ എന്നിവയെല്ലാം നഷ്ടമായി. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെന്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പിടികൂടാൻ തയാറാക്കിയ അൽഗോരിതം വലയിലാണ് മാർക്ക് കുടുങ്ങിയത്.

മുൻനിര ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെല്ലാം പതിവായി നിരവധി ഡേറ്റ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ക്രിമിനൽ പെരുമാറ്റം കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും അവരുടെ സെർവറിലൂടെ എന്താണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ച് നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്‌കോ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഇയാളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോട്ടോ പകർത്തിയതെന്നും പൊലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സമാനമായ ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്രോണ്ടിയർ ഫൗണ്ടേഷനിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ജോൺ കാലാസ് പറഞ്ഞത്. ടെക് ഭീമന്മാർ അവരുടെ സെർവറുകളിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അൽഗോറിതം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റകളെല്ലാം അവർ പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് തെളിവാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മാർക്കിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. അനധികൃത, ഹാനികരമായ ഉള്ളടക്കം കാരണം അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ലിങ്കും മെസേജിനൊപ്പം നൽകിയിരുന്നു. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. അത് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചത്.

കുട്ടികളുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കരുതെന്ന്, ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചാൽപ്പോലും, കുട്ടികളുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കരുതെന്ന് അമേരിക്ക വൈ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസിന്റെ ചെയർ സൂസൻ ഹാനി ഉപദേശിച്ചു.

