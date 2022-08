ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 4,990 രൂപയ്ക്ക് വാഷിങ് മെഷീൻ, വൻ ഓഫറുകൾ

യൂറോപ്പിലെ മുൻനിര ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡായ തോംസൺ വൻ ഓഫറുകളുമായി രംഗത്ത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 4,990 രൂപയ്ക്ക് വരെ സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീനുകൾ വിൽക്കുന്നു. പുതിയ സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിങ് മെഷീനുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും തോംസൺ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



തോംസൺ നാല് പുതിയ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കുക. 6.5 കെജി, 8 കെജി, 9 കെജി, 10 കെജി സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീനുകളാണ് വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ഈ പുതിയ വാഷിങ് മെഷീനുകൾ മികച്ച യൂറോപ്യൻ ഡിസൈനിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലുമാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് തോംസണിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മിതമായ വിലയ്ക്കാണ് വാഷിങ് മെഷീനുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തോംസൺ സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ 6.5 കെജിയ്ക്ക് 7,490 രൂപയും 8 കെജിയ്ക്ക് 8,999 രൂപയും 9 കെജിയ്ക്ക് 10,499 രൂപയും 10 കെജിയ്ക്ക് 12,499 രൂപയുമാണ് വില.

ഈ വാഷിങ് മെഷീനുകൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ഡേയ്‌സ് സെയിലിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ട്വിൻ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ്, 10 വാട്ടർലെവൽ സെലക്ടർ, ഓട്ട‌മാറ്റിക് പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ്, ടബ് ക്ലീൻ, എയർ ഡ്രൈ, വാട്ടർ റീസൈക്കിൾ, 24 മണിക്കൂർ പ്രീസെറ്റ്, തുരുമ്പ് രഹിത പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്നിവയാണ് പുതിയ മെഷീനുകളുടെ പ്രധാനവ ഫീച്ചറുകൾ. തോംസൺ 7 കെജി വാഷർ 4,990 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 2,200 രൂപ കൂടി ഇളവ് ലഭിക്കും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ അഞ്ച് ശതമാനം അധിക ക്യാഷ് ബാക്കും ലഭിക്കും.

English Summary: Thomson launches an all new range of Semi Automatic Top Load Washing Machines