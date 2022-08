ജനപ്രിയ സന്ദേശക്കൈമാറ്റ സംവിധാനമായ വാട്‌സാപിലേക്ക് പുതിയൊരു ഫീച്ചര്‍ കൂടി വന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അറിയാതെയും മറ്റും ഡിലീറ്റു ചെയ്തുപോയ സന്ദേശങ്ങള്‍ തിരിച്ചെടുക്കാനായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചര്‍ അനുവദിക്കുക. നിലവില്‍ ഒരു സന്ദേശം ഡിലീറ്റു ചെയ്തു പോയാല്‍ അത് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. വാട്‌സാപിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്ന വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ ആണ് പുതിയ ഫീച്ചറിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിന്റെ ബീറ്റാ വേര്‍ഷനുകളില്‍ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍ പഠിച്ച ശേഷമാണ് വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവിടുന്നത്.



∙ എന്താണ് പുതുമ?

ഡിലീറ്റു ചെയ്ത സന്ദേശം തിരിച്ചെടുക്കാനുളള ബട്ടണ്‍ ഇപ്പോള്‍ ഐഒഎസിലും പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ വാട്‌സാപ് ബീറ്റാ വേര്‍ഷനിലും പരീക്ഷണാര്‍ഥം എത്തിയിരുന്നു എന്ന് വാബീറ്റാഇന്‍ഫോയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരിക്കല്‍ നീക്കംചെയ്ത സന്ദേശം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്‌സാപില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത ഒരു സന്ദേശം ഡിലീറ്റു ചെയ്യാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമല്ലോ. പോസ്റ്റു ചെയ്ത സന്ദേശത്തില്‍ അമര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോള്‍ 'ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ മീ' മാത്രമോ, അല്ലെങ്കില്‍ അതിനൊപ്പം 'ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ എവരിവണ്‍' കൂടെയോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതില്‍ വേണ്ടതു തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഡിലീറ്റു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ പോസ്റ്റ് കിടന്നിടത്ത് 'മെസേജ് ഡിലീറ്റഡ്' എന്ന സന്ദേശമായിരിക്കും കാണാനാകുക. നിലവില്‍ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റു ചെയ്ത സന്ദേശം എന്നന്നേയ്ക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകും. ആ രീതിക്കാണ് ഇനി മാറ്റം വരിക.

∙ അണ്‍ഡു

താമസിയാതെ എത്തുമെന്നു കരുതുന്ന ഫീച്ചറില്‍ 'മെസേജ് ഡിലീറ്റഡ്' എന്ന സന്ദേശത്തില്‍ അമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചാല്‍ 'അണ്‍ഡു' എന്നൊരു ഓപ്ഷാനായിരിക്കും ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, ഇത് എത്ര നേരത്തേക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായാലും അത് അധിക നേരത്തേക്ക് നല്‍കിയേക്കില്ലെന്നാണ് അനുമാനം. ഒരു പക്ഷേ, സെക്കന്‍ഡുകളോ, മിനിറ്റുകളോ ആയിരിക്കാമെന്നും വാദമുണ്ട്. ഐഒഎസിലെ 22.18.0.70 അപ്‌ഡേറ്റിലാണ് വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ ഈ മാറ്റം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിപ്പോള്‍ ബീറ്റാ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവരോട് അടുത്ത അപ്‌ഡേറ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം.

ഇങ്ങനെ ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്ന ഒട്ടു മിക്ക ഫീച്ചറുകളും താമസിയാതെ വാട്‌സാപില്‍ ലഭിക്കാറുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കം ഫീച്ചറുകളാണ് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തില്‍ പിഴവുകള്‍ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നെ വേണ്ടന്നു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ, വരും ആഴ്ചകളിലോ മാസങ്ങളിലോ ഡിലീറ്റു ചെയ്ത സന്ദേശം തിരിച്ചെടുക്കാന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ 'അണ്‍ഡു' ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എത്തുമെന്നു തന്നെ കരുതുന്നു.

∙ നതിങ് ഫോണ്‍ (1) ന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13 അടുത്ത വര്‍ഷം

മൂന്നു വര്‍ഷത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പുതുക്കി നല്‍കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയ നതിങ് ഫോണ്‍ (1) ന് എന്നാണ് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13 ലഭിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് കമ്പനിയുടെ മേധാവി കാള്‍ പെയ് നല്‍കിയ വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത ഉത്തരം ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് കമ്പനിയിപ്പോള്‍ എന്നാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13 നല്‍കി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍, നതിങ് ഫോണ്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് അതു ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ആന്‍ഡ്രോഡിയ് അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. നിലവില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12ലാണ് നതിങ് ഫോണ്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

∙ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐപാഡില്‍ ടച്‌ഐഡിക്കും മുന്‍ ക്യാമറയ്ക്കും സ്ഥാനചലനം?

ആപ്പിളിന്റെ ഐപാഡിന്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പതിപ്പ് താമസിയാതെ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതില്‍ 'ടച്‌ഐഡി' എന്ന് ആപ്പിള്‍ വിളിക്കുന്ന ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് സ്‌കാനര്‍ ഹോം ബട്ടണില്‍ നിന്നു മാറ്റിയേക്കുമെന്നാണ് അവകാശവാദം. ഇത് പുതിയ ഐപാഡിന്റെ മുകളിലുള്ള പവര്‍ ബട്ടണിലേക്ക് ആയിരിക്കും മാറ്റുക എന്ന് മകൊടകാരയുടെ (Macotakara) സപ്ലൈ ചെയ്ന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഐപാഡ് മിനി, പ്രോ, എയര്‍ തുടങ്ങിയ ശ്രേണികളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന തരം ഡിസൈനും ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐപാഡിലും എത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

ഹോം ബട്ടണ്‍ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മുന്‍ തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനും വില കുറഞ്ഞ ഐപാഡിന് ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പുതിയ ഐപാഡിലെ ഫെയ്‌സ്‌ടൈം എച്ഡി ക്യാമറ നടുക്കായിരിക്കില്ല, വലതു വശത്തായിരിക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളെ പരിപൂര്‍ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനാവില്ല.

∙ ആപ്പിളിന്റെ എം2 - ശക്തി പകരുന്ന മാക്ബുക് പ്രോയുടെ നിര്‍മാണം വരും മാസങ്ങളില്‍

ഉപകരണ നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ ആപ്പിളിന്റെ എം2-ശക്തി പകരുന്ന മാക്ബുക് പ്രോയുടെ നിര്‍മാണം ഈ വര്‍ഷം നാലാം പാദത്തില്‍ തുടങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ് ചി-കുവോ ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നിര്‍മാണത്തിന് 5എന്‍എം ചിപ്പുകള്‍ തന്നെയാകും ഉപയോഗിക്കുക എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. നേരത്തേ ആപ്പിള്‍ 3എന്‍എം ചിപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് ചില ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

∙ ബീം 300 പ്രൊജക്ടറുമായി പോര്‍ട്രോണിക്‌സ്

ഇന്ത്യയില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ നിര്‍മാണത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ കമ്പനിയായ പോര്‍ട്രോണിക്‌സ് പുതിയൊരു ഉപകരണം പുറത്തിറക്കി. ബീം 300 (BEEM 300) എന്ന പേരില്‍ ഒരു എല്‍ഇഡി പ്രൊജക്ടറാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 250 എഎന്‍എസ്‌ഐ ലൂമന്‍സ് ബീം, 10w ഓഡിയോ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങുന്ന ഇതിന് തുടക്ക വില 19,999 രൂപയായിരിക്കും.

∙ ഇലക്ട്രോലക്‌സ് എയര്‍ പ്യൂരിഫയറുകള്‍ – 20,990 രൂപ മുതല്‍

പുതിയ ശ്രേണിയിലുള്ള എയര്‍ പ്യൂരിഫയറുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോലക്‌സ് കമ്പനി. കോര്‍ബു, അസ്പന്‍, ഹിമാലയ എന്നീ ശ്രേണികളിലാണ് ഇവ എത്തുക. കോര്‍ബു പേരിലുള്ള തുടക്ക വേരിയന്റിന് 20,990 രൂപയാണ് വില. ഏറ്റവും കൂടിയ വേരിയന്റ് ഹിമാലയ എന്ന പേരിലാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 65,990 രൂപയാണ് എംആര്‍പി.

∙ ഇന്റലിന്റെ റാപ്റ്റര്‍ ലെയ്ക് സിപിയു വരുന്നു

പ്രമുഖ ചിപ് നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ഇന്റലിന്റെ റാപ്റ്റര്‍ ലെയ്ക് ശ്രേണിയിലുള്ള പ്രോസസറുകള്‍ അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ പുറത്തിറക്കും. കമ്പനിയുടെ 13-ാം ശ്രേണിയിലുളള പ്രോസസറുകളായിരിക്കും ഇവ. ഐ3 മുതല്‍ ഐ9 വരെ വിവിധ കരുത്തുകളിലുള്ള പ്രോസസറുകള്‍ എത്തും. ഇവയ്ക്ക് ഹൈബ്രിഡ്കോര്‍ ഡിസൈനായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പ്രോസസിങ് കരുത്തു വേണ്ട സമയത്ത് പ്രകടനത്തിനും, അല്ലാത്തപ്പോള്‍ അധികം വൈദ്യുതിയോ ബാറ്ററി പവറോ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലും ആയിരിക്കും ഇവ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

English Summary: WhatsApp for iOS to add undo feature, lets you retrieve deleted messages