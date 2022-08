ചൊവ്വയിലെത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യശരീരത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കും? ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പറയാനുള്ളത്

2033ല്‍ ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാന്‍ തയാറെടുക്കുകയാണ് ചൈനയും അമേരിക്കയും. മനുഷ്യന്റെ ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിന് അറിവുള്ളതും അറിയാത്തതുമായ നിരവധി വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. മാലിന്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും, മാസങ്ങള്‍ നീളുന്ന യാത്രക്കിടെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നു തുടങ്ങി ആരോഗ്യത്തേയും സുരക്ഷയേയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വരെയുണ്ട്. എന്തായാലും ഒന്നുറപ്പിക്കാം ഭൂമിയില്‍ കഴിയുന്നയാളായിരിക്കില്ല മാസങ്ങളോളം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തി ചൊവ്വയിലെത്തിയ ശേഷം തിരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തുന്നയാള്‍.

മാസങ്ങളോളം ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം ഇല്ലാത്ത നിലയില്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ശരീരത്തിന് വരുന്നമാറ്റങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്. മാസങ്ങള്‍ ഗുരുത്വമില്ലാത്ത നിലയില്‍ കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വയിലെത്തുമ്പോള്‍ അവിടുത്തെ ഗുരുത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ നമുക്കാവുമോ? ഇനി അതിന് സാധിച്ചാല്‍ തന്നെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിയാല്‍ ഭൂഗുരുത്വവുമായി എങ്ങനെയായിരിക്കും മനുഷ്യ ശരീരം പ്രതികരിക്കുക? ചൊവ്വാ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഉത്തരം തേടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ പലതുണ്ട്.

ഈ ആശങ്കകള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകന്‍ ഡോ. ലെക്‌സ് വാന്‍ ലൂണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തേടിയത്. ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യന് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗണിത മാതൃകയാണ് അവര്‍ തയാറാക്കിയത്. ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്രക്കെല്ലാം തന്നെ ഈയൊരു ഗവേഷണം നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയേക്കും.

ചൊവ്വാ യാത്രക്കിടെ മനുഷ്യന്‍ നേരിടാന്‍ പോകുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഗുരുത്വമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ ദീര്‍ഘകാലം കഴിയേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതാവും. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ഗവേഷകര്‍ക്കിടയില്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങളില്‍ നിന്നു തന്നെ ഗുരുത്വമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പേശികള്‍ക്കും അസ്ഥികള്‍ക്കും ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഹൃദയം അടക്കമുള്ള പല അവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളേയും കാഴ്ചയേയും ഇത് ബാധിക്കും.

നിലവിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ ആറ്, ഏഴ് മാസങ്ങളെടുത്താണ് ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ചൊവ്വയിലേക്കെത്താനാവുക. ഇത്ര ദീര്‍ഘമായ ബഹിരാകാശ യാത്ര മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തേയും രക്തക്കുഴലുകളേയും വരെ ബാധിക്കാമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന്‍ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോള്‍ ഗുരുത്വം വേഗത്തില്‍ രക്തം നമ്മുടെ കാലുകളിലെത്തിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നതോടെ ഗുരുത്വം ഇല്ലാതാവുകയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിലെ പാതിയില്‍ മാത്രം രക്തസഞ്ചാരം സജീവമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ശരീരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഫ്‌ളൂയിഡ് ഉണ്ടെന്ന തെറ്റായ സന്ദേശം നമ്മുടെ തലച്ചോറുകള്‍ക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ മലമൂത്ര വിസര്‍ജനം നടത്തണമെന്ന തോന്നല്‍ കൂടും. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി വിശപ്പും ദാഹവും കുറയുന്നതോടെ നിര്‍ജലീകരണത്തിന്റെ സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളിലൊന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യം വന്നാല്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ ആരുമുണ്ടാവില്ലെന്നാണ്. ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ചൊവ്വയിലേക്കും തിരിച്ചും സന്ദേശങ്ങളെത്താന്‍ കുറഞ്ഞത് 20 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാന്‍ തയാറെടുക്കുന്നവര്‍ പ്രതിസന്ധികളെ സ്വയം മറികടക്കാന്‍ തയാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യൂനിവേഴ്‌സ് ടുഡേയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തില്‍ ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

