എല്ലാവരും വിലക്ഷണമെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചുവന്ന, പ്രീമിയം ഐഫോണുകളിലെ നോച്ചിനോട് ആപ്പിള്‍ വിടപറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞുവന്നത് ഐഫോണ്‍ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്കെങ്കിലും ഒരു പില്‍ ആകൃതിയിലുള്ള സെല്‍ഫി ക്യാമറാ സംവിധാനം വരുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍മാരായ ഇയന്‍ സെല്‍ബോ (Ian Zelbo), ഡുവാൻറുയി (DuanRui) എന്നിവര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഐഫോണ്‍ ശരിക്കും 'ഐ' ഫോണ്‍ ആയേക്കും! ഇംഗ്ലിഷിലെ ചെറിയ അക്ഷരം ഐയുടെ (i) ആകൃതിയിലാണ് പുതിയ സെല്‍ഫി ക്യാമറാ സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നത്! ഡുവാൻറുയിയുടെ ട്വീറ്റ് കാണാം: https://bit.ly/3cpIYuk

∙ ഓര്‍ക്കേണ്ടത് രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍

ഒന്നാമതായി, ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാകണമെന്നില്ല. രണ്ടാമതായി, പുതിയ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം ചിലപ്പോള്‍ എത്തുക അടുത്ത വര്‍ഷം ആയിരിക്കാം. അതായത് ഐഫോണ്‍ 14 ല്‍ അതു കണ്ടേക്കില്ല. അങ്ങനെ കരുതാനുള്ള കാരണം, ആപ്പിള്‍ ഏതാനും മാസം മുൻപാണ് പുതിയ ക്യാമറാ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേറ്റന്റ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. അതേസമയം, സെപ്റ്റംബര്‍ 7ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നു പറയുന്ന പ്രീമിയം ഐഫോണുകളില്‍ ഇതു കണ്ടാലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടന്നും വാദമുണ്ട്.

∙ വൃത്താകൃതിയില്‍ കാണുന്നത് മുന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റം

പുതിയ സെല്‍ഫിക്യാമറാ സംവിധാനം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ടോംസ് ഗൈഡ് അടക്കം പല രാജ്യാന്തര വെബ്‌സൈറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം, ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തെ നോച് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കരുത്. ഐഫോണുകളും അവസാനം നോച്ചിനോട് വിടപറയുന്നതാണ് കാണുന്നതെന്നും വാദമുണ്ട്. പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കില്‍ വൃത്താകൃതിയില്‍ കാണുന്നതാണ് മുന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റം. പില്‍ ആകൃതിയിലുള്ളത് വിവിധ ഫെയ്സ്‌ഐഡി സെന്‍സറുകളുടെ ഇരിപ്പിടവും. ആപ്പിള്‍, അമേരിക്കയിലെ പേറ്റന്റ് ആന്‍ഡ് ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ഓഫിസില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളില്‍ പല തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും കാണാം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇണക്കിച്ചേർക്കലുകള്‍ വഴി പുതിയൊരു സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ ലൈറ്റ് ഫോള്‍ഡിങ് പ്രൊജക്ടര്‍

ഇന്‍ഫ്രാ റെഡ് പ്രകാശം ചൊരിയാനും അതു തിരിച്ചു പ്രതിഫലിക്കുമ്പോള്‍ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനും ശേഷിയുള്ള ലൈറ്റ്‌ഫോള്‍ഡിങ് പ്രൊജക്ടര്‍ സംവിധാനം കുറഞ്ഞ ഇടത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നുമാണ് പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയില്‍ ആപ്പിള്‍ പറഞ്ഞത്. പ്രൊജക്ടര്‍ ഫോണിന്റെ മുകളില്‍ തന്നെ പിടിപ്പിക്കണമെന്നില്ലെന്നും അപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇമേജിങ്, തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം ഏറ്റവും കുറച്ചു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ വലുപ്പം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അഞ്ചു വര്‍ഷം മുൻപാണ് നോച് ഐഫോണുകളില്‍ അവതരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വരെ കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്തു. ഈ വര്‍ഷം പുതിയ സംവിധാനം വന്നാല്‍ പോലും അത് പ്രോ മോഡലുകളില്‍ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും പറയുന്നു. ഐഫോണ്‍ 14, 14 മാക്‌സ് മോഡലുകളില്‍ നോച് കണ്ടേക്കും.

∙ വലിയൊരു നേട്ടം

നോച് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമായാണ് കാണുന്നത്. ആപ്പിളിന്റ ട്രൂഡെപ്ത് ക്യാമറാ സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു വന്നിരുന്ന സെന്‍സറുകളും ടെക്‌നോളജിയും കുറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നെങ്കില്‍ അതൊരു നേട്ടമാണ്. സെല്‍ഫി ക്യാമറ, ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ, ഒരു ഡെപ്ത് സെന്‍സര്‍, ഡോട്ട് പ്രൊജക്ടര്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്ളത്.

∙ ഈ വര്‍ഷം 'ഐ'ഫോണ്‍ ഇറങ്ങുമോ?

ആപ്പിള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പേറ്റന്റ് അപേക്ഷകളില്‍ കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റാണ് പേറ്റന്റ്‌ലി ആപ്പിള്‍. 'ഐ' ആകൃതിയിലുള്ള നോച് കൊണ്ടുവരാന്‍ ആപ്പിള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഈ വര്‍ഷം അതു വരുമെന്ന് അവര്‍ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല. അതേസമയം, ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 14 മോഡലുകളില്‍ അത് പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഐ' ഫോണ്‍ വരുമോ എന്നറിയാന്‍ ഇനി ഏതാനും ദിവസം കൂടി കാത്തിരുന്നാല്‍ മതി.

∙ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണില്‍ 48എംപി ക്യാമറ?

നോച് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ പ്രോ മോഡലുകളില്‍ ഒരു 48 എംപി ക്യാമറ പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഫോണുകളില്‍ വരുന്നത്. കൂടാതെ, സദാ ഓണായി ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരിക്കും ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ സീരീസിന് എന്നും പറയുന്നു. ഇത്തരം കേട്ടുകേള്‍വികളില്‍ എത്രയെണ്ണം സത്യമാകുമെന്നറിയാന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 7 വരെ കാത്തിരിക്കാം.

∙ ആഗോള ക്രിയേറ്റര്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് 16.5 കോടി പേര്‍ എത്തിയെന്ന്

അഡോബി പുറത്തിറക്കിയ ഫ്യൂച്ചര്‍ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ആഗോള ക്രിയേറ്റര്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് 16.5 കോടി പേര്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം 30.3 കോടി പേര്‍ ഈ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതായും അഡോബി പറയുന്നു.

∙ ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി ചൈനീസ് കമ്പനി ബായിഡു

ചൈനയിലെ ‘ഗൂഗിളായ’ ബായിഡു സേർച് എൻജിൻ ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടര്‍ പുറത്തിറക്കിയെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ക്യുവന്‍ഷി (Qianshi) എന്നാണ് ബായിഡു പുതിയ ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടറിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഇതിലുള്ളത് ഒരു 10 ക്വാണ്ടം-ബിറ്റ് (ക്യുബിറ്റ്) പ്രോസസറാണ് എന്നാണ് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, തങ്ങള്‍ക്കൊരു 36-ക്യുബിറ്റ് ക്വാണ്ടം പ്രോസസർ ഉണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു.

ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് അസാധാരണ സങ്കലനശേഷിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളും കമ്പനികളും ഇത്തരം കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ വരവില്‍ പ്രതീക്ഷ അര്‍പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക, ചൈന, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം പുതിയ തരത്തിലുള്ള കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ കൊണ്ടുവരാനായി വാരിക്കോരി പണം ചെലവിടുന്നുണ്ട്. ഒരു 1,000,000 ക്യുബിറ്റ്‌സ് കംപ്യൂട്ടര്‍ ഈ പതിറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു.

∙ സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമുള്ള ഡെലിവറി ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആമസോണ്‍

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി, മിസോറമില്‍ സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമുള്ള ഒരു ഡെലിവറി സ്‌റ്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആമസോണ്‍.

∙ 5ജി ടാബുമായി ടിസിഎല്‍

ടിസിഎല്‍ ടാബ് 10 അമേരിക്കയില്‍ പുറത്തിറക്കി. ഇതിന് 5ജി കണക്ടിവിറ്റിയുണ്ട്. എട്ടു കോറുള്ള മീഡിയടെക് കൊംപാനിയോ 800ടി ആണ് പ്രോസസര്‍. ടാബിന് 4ജിബി റാം, 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷി, 8000 എംഎഎച് ബാറ്ററി, 8എംപി പിന്‍ക്യാമറ, 5എംപി മുന്‍ ക്യാമറയും ഉണ്ട്. സ്‌ക്രീന്‍വലുപ്പം 10.1 ഇഞ്ച് ആണ്. ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് റെസലൂഷന്‍ ഉണ്ട്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടാബ് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില 24,000 രൂപ.

