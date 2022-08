ഐഫോണ്‍ 14ല്‍ 'അപ്രതീക്ഷിത' ഫീച്ചറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാന്‍ ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം

അങ്ങകലെ (ഫാര്‍ ഔട്ട്) എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സെപ്റ്റംബര്‍ 7 ന് നടത്തുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ കുപ്പര്‍ട്ടിനോ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ആപ്പിള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം ഐഫോണുകള്‍ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ കണ്ടേക്കാവുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഫീച്ചറുകളും ചര്‍ച്ചാവിഷയമായി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസില്‍ കണ്ടേക്കാന്‍ വിദൂര സാധ്യതമാത്രമുള്ള ചില ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് മാക്‌റൂമേഴ്‌സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഇതാണ്:



∙ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി

നിലവിലുള്ള ഐഫോണുകളൊക്കെ മൊബൈല്‍ ടവറുകളില്‍ നിന്നാണ് കണക്ഷന്‍ സ്വീകരിക്കുക. എന്നാല്‍, സാറ്റലൈറ്റുകളുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ആപ്പിള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി ബ്ലൂംബര്‍ഗ് നേരത്തേ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ വഴി കോളുകള്‍ നടത്താനല്ല മറിച്ച് മൊബൈല്‍ കവറേജ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പെട്ടുപോയാല്‍ ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങള്‍ വഴി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ഏജന്‍സികളെ തന്റെ അവസ്ഥ അറിയിക്കാനുള്ള അവസരമായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ ഫീച്ചർ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 14ല്‍ ആ ഫീച്ചര്‍ വന്നേക്കുമെന്ന് ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഗ്ലോബാള്‍സ്റ്റര്‍ (Globalstar) എന്ന കമ്പനിയുമായാണ് ആപ്പിള്‍ സഹകരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

∙ വെയ്പര്‍ ചേംബര്‍ താപ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

മറ്റു ഫോണുകളെപ്പോലെ ഐഫോണുകളും കൂടുതല്‍ നേരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ചൂടാകുന്നു. ചൂടാകല്‍ കുറയ്ക്കാനായി വെയ്പര്‍ ചേംബര്‍ ഐഫോണുകളില്‍ ഒരുക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സംവിധാനം 2022 മോഡലുകളില്‍ വന്നാലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ആപ്പിള്‍ ഗൗരവത്തോടെ ടെസ്റ്റു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കുവോ അവകാശപ്പെട്ടത്.

സാംസങ്ങിന്റെയടക്കം (ഗാലക്‌സി എസ്10 പ്ലസ് അത്തരത്തിലൊരു മോഡലാണ്) ചില കമ്പനികൾ ഈ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് നിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണ്‍ അധികനേരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് താപ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അധികമാരും ഈ ഫീച്ചര്‍ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

∙ 2 ടിബി വരെ സ്റ്റോറേജ് ശേഷി

ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ സീരീസിലാണ് ആപ്പിള്‍ ആദ്യമായി 1 ടിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുള്ള വേരിയന്റുകള്‍ വിറ്റു തുടങ്ങിയത്. ഈ വര്‍ഷം 2 ടിബി മോഡലുകള്‍ വന്നേക്കാമെന്ന് ചില ഊഹാപോഹക്കാര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍, അതായിരിക്കും ഐഫോണുകളില്‍ ഇന്നേവരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോറേജ് ശേഷി. ഏറ്റവും മികച്ച വിഡിയോ തങ്ങളുടെ ഐഫോണുകളില്‍ ധാരാളമായി പകര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും ഇത് ഉപകരിക്കുക.

∙ വൈ-ഫൈ 6ഇ

ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ വൈ-ഫൈ 6 വരെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഏറ്റവും പുതിയ വൈ-ഫൈ സ്റ്റാന്‍ഡര്‍ഡ് ആയ വൈ-ഫൈ 6ഇ ഇതുവരെ നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇതും ഐഫോണ്‍ 13ല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫീച്ചറാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഐഫോണ്‍ 14ല്‍ വന്നാല്‍ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടെന്നാണ് ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

∙ മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മേധാവി രാജിവച്ചു

സമൂഹ മാധ്യമ ബിസിനസിന് വന്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന കമ്പനിയായ മെറ്റാ (ഫെയ്‌സ്ബുക്) പുതിയ ദിശയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്ന സങ്കല്‍പം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ചെലവിടുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് മെറ്റായുടെ വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഹൊറൈസൺ മേധാവി വിവേക് ശര്‍മ്മ രാജിവച്ചത്. മെറ്റാവേഴ്‌സിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് ഹൊറൈസണ്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഉയരാത്തതു തന്നെയായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിക്കു പിന്നിലെന്നു കരുതുന്നു.

∙ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റികാ വിവാദത്തിലെ ഇരകള്‍ക്ക് മെറ്റാ കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കിയേക്കും

ടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നായ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റികാ കേസില്‍ മെറ്റാ കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ നിന്നാണ് ഡേറ്റാ ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. ഈ കേസ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കി പരിഹരിച്ചേക്കാമെന്ന് മെറ്റാ തത്വത്തില്‍ സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് വയേഡ് ഇയര്‍ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയുടെ വില കുറഞ്ഞ രണ്ട് വയേഡ് ഇയര്‍ഫോണുകള്‍ നോര്‍ഡ് ബഡ്‌സ്, നോര്‍ഡ് ബഡ്‌സ് സിഇ അവതരിപ്പിച്ചു. കമ്പനി നേരത്തേ ഒരു വയേഡ് ഇയര്‍ഫോണ്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിന് ടൈപ്-സി കണക്ടറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുതിയ മോഡലുകള്‍ക്ക് 3.5 എംഎം ഓഡിയോ ജാക് ആണുള്ളത്. തുടക്ക മോഡലിന്റെ വില 799 രൂപയാണ്. ആമസോണ്‍.ഇന്‍ അടക്കമുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനശാലകളില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ ഇവ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില 20,000 ഡോളറില്‍ താഴേക്ക്

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയായ ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില വിവിധ ആഗോള വിപണികളില്‍ ഇടിഞ്ഞു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്‌റ്റോ വിപണികളിലൊന്നായ സിങ്കപ്പൂരില്‍ 19,947.32 ഡോളറായാണ് വില ഇടിഞ്ഞത്. ഈ വർഷം ജൂലൈ 14 നായിരുന്നു അവസാനമായി ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില 20,000 രൂപയില്‍ താഴെ വന്നത്.

അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറല്‍ റിസേര്‍വ് ചെയര്‍മാന്‍ ജെറോം പവലിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില ഇടിയാന്‍ ഇടവരുത്തിയതെന്നു കരുതുന്നു. ദുരിതാശ്വാസം എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ദുരിതം ഉണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു പവല്‍ പറഞ്ഞത്. പണപ്പെരുപ്പം തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പലര്‍ക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.

∙ ട്വിറ്ററില്‍ പോഡ്കാസ്റ്റ് സപ്പോര്‍ട്ടും

ട്വിറ്റർ പുതിയതായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത സ്‌പേസസ് ടാബില്‍ പോഡ്കാസ്റ്റും സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യും. ഈ ഫീച്ചര്‍ വരുന്നുവെന്ന് വളരെക്കാലമായി പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നതായതിനാല്‍ ആര്‍ക്കും അത് എത്തിയതില്‍ അദ്ഭുതമില്ല. ട്വിറ്ററില്‍ പോഡ്കാസ്റ്റിനു മാത്രമായി ഒരു ടാബ് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്. ഇതിനു പകരം സ്‌പേസസ് ടാബില്‍ പോഡ്കാസ്റ്റ്‌സിനു കൂടി ഇടംകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്ററിപ്പോള്‍.

∙ ചെലവു കുറഞ്ഞ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനും പ്രതിമാസം 9 ഡോളര്‍ വരെ വന്നേക്കാം

പരസ്യമില്ലാതെ ഒരു മാസം പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ആസ്വദിക്കാന്‍ 15.49 ഡോളറാണ് ഇപ്പോള്‍ ചെലവ്. ഇതിന്റെ പകുതിയായിരിക്കാം പരസ്യത്തോടു കൂടി ഒരു മാസത്തേക്ക് നല്‍കേണ്ടി വരിക എന്നാണ് പുതിയ സൂചനകള്‍. ഇത് 7-9 ഡോളര്‍ വരെയാകാം എന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, പരസ്യത്തോടെ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് കാണാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഷോ ആപ്പിലേക്ക് സേവു ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ലെന്ന പരിമിതിയും ഉണ്ടായേക്കാം. അത് സ്ട്രീം ചെയ്തു തന്നെ കാണേണ്ടിവരും.

English Summary: Apple schedules iPhone 14 event for September 7 – here’s everything new expected on this year’s iPhones and Watch