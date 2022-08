ചൈനീസ് ചിപ്പുകള്‍ വിലക്കി അമേരിക്ക ടെക് വിപണിയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുമോ? ഉപകരണങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരും?

ആഗോള ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ ഒന്നടങ്കം പ്രശ്‌നത്തിലാഴ്ത്താവുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളുമായി അമേരിക്ക രംഗത്തിറങ്ങിയേക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചൈനയുടെ സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ കുതിപ്പിന് തടയിടാൻ അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഈ തീരുമാനം ആഗോള ടെക്‌നോളജി മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമായേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നു. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചിപ്പ് നിര്‍മാണ വിതരണ ശൃംഖലകളെ കൂടുതല്‍ കുഴപ്പത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുകയായിരിക്കും അമേരിക്ക ചെയ്യുക. ഇത് അമേരിക്കയുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു പോലും വിനയാകുകയും ചെയ്യാം.



ചൈന കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചിപ്പ്-ഡേറ്റാ സംഭരണ ഉപകരണ നിര്‍മാണ കമ്പനികളെ വിലക്കുന്ന കാര്യമാണ് അമേരിക്ക ആലോചിക്കുന്നത്. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ മുതല്‍ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളില്‍ വരെ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്പുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ചൈനയില്‍ നിര്‍മിച്ചതാണ്. പുതിയ വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നാല്‍ അത് ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ സാംസങ്ങിനെയും എസ്‌കെ ഹൈനിക്‌സ് പോലെയുള്ള കമ്പനികളെയും വരെ ബാധിക്കാം. ഇവര്‍ ചൈനയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണശാലകളില്‍ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവന്നു നവീകരിക്കാന്‍ ഇതോടെ സാധ്യമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ ഉപകരണങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരും?

ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ സാംസങും ഹൈനിക്‌സും വൻ മുതല്‍മുടക്കാണ് ചൈനയിലെ നാന്‍ഡ് (NAND) ഫ്‌ളാഷ് മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ നിര്‍മാണ ഫാക്ടറികള്‍ക്കായി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിള്‍, ആമസോണ്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാരൊക്കെ ഈ കമ്പനികളുടെ ചിപ്പുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും ഇവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. കംപ്യൂട്ടറുകള്‍, സ്മാര്‍ട്‌ ഫോണുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കായും ഈ ഫാക്ടറികളില്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്ന ചിപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജിനും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആഗോള നാന്‍ഡ് ഫ്‌ളാഷ് നിര്‍മാണത്തിന്റെ 15 ശതമാനത്തിലേറെ ചൈനയിലെ ഫാക്ടറിയില്‍ സാംസങ് നിർമിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പ്രശ്നമായാൽ ചിപ്പ് വില കുതിച്ചുയരും എന്നാണ് ബിഎന്‍കെ സ്‌ക്യൂരിറ്റീസിലെ വിശകലന വിദഗ്ധനായ ലീ മിന്‍-ഹി പറയുന്നത്.

∙ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം

നിലവിലെ ചിപ്പ് ദൗര്‍ലഭ്യ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് കരകയറി തുടങ്ങിയെന്നു തോന്നിയ സമയത്താണ് അതിലും കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തലപൊക്കിയേക്കുമൊ എന്ന സംശയമുയരുന്നത്. കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ മുതല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വരെ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ പ്രതിസന്ധി നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യം ഓര്‍ക്കുക. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിപ്പ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനായില്ലെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ആഗോള വിപണിയില്‍ മാന്ദ്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ എന്ന സന്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ട്. അത്തരം കൂനിന്മേലാണ് പുതിയ കുരുവന്നേക്കാമെന്ന് ടെക്‌നോളജി ലോകം ഭയക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ചിപ് എത്തിച്ചുകൊടുക്കല്‍ മേഖലയില്‍ പുതിയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വഴിവയ്ക്കാം.

∙ കാത്തിരിക്കുന്നത് വന്‍ പ്രതിസന്ധി?

ഇതോടെ ഉപകരണങ്ങളുടെയും മറ്റും വില അനിയന്ത്രിതമായി പോലും ഉയര്‍ന്നേക്കാം. ചൈനയിലെ ഫാക്ടറികളില്‍ സ്ഥാപിക്കാനായി സാംസങും ഹൈനിക്‌സും ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ യന്ത്രങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം ഉണ്ടായാല്‍ പോലും സ്ഥിതി വഷളായേക്കാമെന്നു പറയുന്നു. ചൈനയിലെ ഫാക്ടറികള്‍ വഴി കൂടുതല്‍ ആധുനികമായ ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനാണ് കമ്പനികള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധിയില്‍ സാംസങ്ങും ഹൈനിക്‌സും എന്തു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടാലും അത് ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ ബാധിക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കന്‍ ഭീമന്‍ ആപ്പിള്‍ അടക്കമുള്ള കമ്പനികളെ പുതിയ പ്രതിസന്ധി ബാധിക്കാം. പുതിയ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് സാംസങ്, ഹൈനിക്‌സ്, ആപ്പിള്‍ ആമസോണ്‍, മെറ്റാ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു.

∙ സാംസങ്ങിന്റെ കമ്പനി

ചൈനയിലെ സാംസങ്ങിന്റെ മെമ്മറി ചിപ്പ് നിര്‍മാണ ഫാക്ടറി സിയാനില്‍ (Xian) ആണ്. ഈ ഫാക്ടറി 2012ല്‍ ആണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇവിടെ ഇതുവരെ ഏകദേശം 2600 കോടി ഡോളറാണ് കമ്പനി മുതല്‍മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചിപ്പ് നിര്‍മ്മാണം, ടെസ്റ്റിങ്, പാക്കിങ് തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നു. സാംസങ്ങിന്റെ ഈ ഫാക്ടറിയില്‍ 128 ലെയറുകളുള്ള നാന്‍ഡ് ഫ്‌ളാഷ് മെമ്മറിയാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍, കംപ്യൂട്ടറുകള്‍, അതിപ്രാധാന്യമുള്ള ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ എന്നിവയിലടക്കം ഇത്തരം ചിപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാംസങ് മൊത്തം നിര്‍മിക്കുന്ന നാന്‍ഡ് മെമ്മറിയുടെ 43 ശതമാനവും (ആഗോള തലത്തില്‍ 15 ശതമാനത്തോളം) ഇവിടെയാണ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് ട്രെന്‍ഡ്‌ഫോഴ്‌സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

അമേരിക്കയുടെ നിര്‍ദിഷ്ട നിയമം പാസായാല്‍ അത് ഹൈനിക്‌സിനെയും കടുത്ത രീതിയില്‍ ‌ബാധിച്ചേക്കും. കമ്പനി നാന്‍ഡ് മെമ്മറി നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ കരുത്തുറ്റ ചുവടുവയ്പ്പുകള്‍ നടത്താനൊരുങ്ങുമ്പോഴാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി. സാംസങ്ങിനും ജപ്പാനിലെ കിയോക്‌സിയ ഹോള്‍ഡിങ്‌സിനും പിന്നില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഹൈനിക്‌സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം. (റ്റൊഷീബാ കോര്‍പറേഷനില്‍ നന്ന് വേര്‍പെടുത്തിയെടുത്ത വിഭാഗമാണ് കിയോക്‌സിയ എന്ന പേരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.) ഹൈനിക്‌സിന്റെ പ്രതിസന്ധി കടുത്തതാകാന്‍ വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്റല്‍ കമ്പനിയുടെ നാന്‍ഡ് ബിസിനസ് അവര്‍ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഗഡുവായി 900 കോടി ഡോളറാണ് അവര്‍ മുടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ചൈനയിലെ ചിപ്പ് നിര്‍മാണ പ്ലാന്റും ഉള്‍പ്പെടും.

∙ അമേരിക്കയുടെ കരുനീക്കങ്ങള്‍

ചൈനയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള മുന്നോട്ടുപോക്കിന് ഏതുവിധേനയും തടയിടണമെന്ന അമേരിക്കന്‍ ലക്ഷ്യമാണ് പുതിയ നീക്കങ്ങളിലൊക്കെ കാണാനാകുക. അടുത്തിടെ അമേരിക്ക എടുത്തിട്ടുള്ള പല നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങളിലും ഇത് പ്രകടമാണ്. അമേരിക്കയുടെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും ചൈനയില്‍ ചില തരത്തിലുള്ള ചിപ്പ് നിര്‍മാണത്തിനായി പണമിറക്കിക്കൂടാ എന്ന് അമേരിക്ക നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്നു. ചൈനാ-അമേരിക്ക സംഘര്‍ഷം മുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സാംസങും ഹൈനിക്‌സും പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായേക്കും. ഇതുവരെ പല കമ്പനികള്‍ക്കും ചൈന പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍നിക്ഷേപം ഇറക്കാനായിരുന്നു താത്പര്യം. ഇനി പുതിയ മേച്ചില്‍പ്പുറങ്ങള്‍ തേടുന്ന കാര്യം കമ്പനികള്‍ക്ക് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതായി വരും. ചൈനയിലെ പഴയ സാങ്കേതികവിദ്യ പുതുക്കാതിരുന്നാലും സാംസങ്ങിന്റെയും ഹൈനിക്‌സിന്റെയും ലാഭത്തില്‍ ഇടിവുതട്ടും.

ഡച്ച് കമ്പനിയായ എഎസ്എംഎല്‍ന്റെ (ASML) സഹായത്തോടെ ചൈനയിലെ ഫാക്ടറി പുതുക്കാനിരുന്ന ഹൈനിക്‌സ് ഇനി എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. ഡിറാം മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ നിര്‍മാണമാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ എക്ട്രീം അള്‍ട്രാവയലറ്റ്ലിതോഗ്രാഫി ചിപ് നിര്‍മാണ മെഷീന്‍ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു എസ്‌കെ ഹൈനിക്‌സ് എഎസ്എംഎല്‍ കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കമ്പനി അതുമായി മുന്നോട്ടു പോയേക്കില്ല.

