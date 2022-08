കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായത് ഒരു ദോശ പ്രിന്ററാണ്. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ദോശ പ്രിന്ററിനെക്കുറിച്ച് ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് മുതല്‍ ഖലീജ് ടൈംസ് വരെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. വിഡിയോയില്‍നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നതുപ്രകാരം, ദോശ പ്രിന്ററില്‍ ദോശയുടെ കനവും കുക്കിങ്ങിനു വേണ്ട സമയവും ക്രമീകരിക്കാം. അതിനൊപ്പം ഉള്ള ടാങ്കില്‍ 700 എംഎല്‍ വരെ മാവ് നിറയ്ക്കാം. ഇതുപയോഗിച്ച് പത്തു ദോശ വരെ ഉണ്ടാക്കാം. ചെന്നൈ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇവോഷെഫ് (Evochef) കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ദോശ പ്രിന്ററിന് ആരാധകരും കടുത്ത വിമര്‍ശകരുമുണ്ട്. അതിനു കാരണമെന്താണ്?

∙ ഇസി ഫ്‌ളിപ് എന്നാണ് പേര്

ഇസി ഫ്‌ളിപ് (EC Flip) എന്ന പേരിലാണ് ഇവോഷെഫിന്റെ ദോശ മെഷീന്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സ്മാര്‍ട് ദോശ മേക്കര്‍ എന്ന വിശേഷണവും കമ്പനി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ദോശ മേക്കറിലെ ടാങ്കിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച്, വേണ്ട കനം, മൊരിച്ചില്‍, എണ്ണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ബട്ടണ്‍ അമർത്തിയാല്‍ പ്രിന്ററില്‍നിന്ന് പേപ്പര്‍ പുറത്തുവരുന്നതു പോലെ മെഷീന്‍ ദോശകള്‍ പുറത്തെത്തിക്കും. ഈ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നശേഷം ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളാണ് അതിന് 'ദോശ പ്രിന്റര്‍' എന്ന പേരിട്ടതെന്നു പറയുന്നു.



∙ ഇസി ഫ്‌ളിപിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍

ദോശ പ്രിന്ററിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി നിരവധി പ്രതികരണങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ‘ഇതില്‍ ദോശയുണ്ടാക്കുന്നത് ലളിതവും രസകരവും ആണെന്നു തോന്നുന്നു. അവര്‍ മെഷീനിലേക്ക് മാവ് ടാങ്ക് ചേര്‍ത്തല്ല ഉണ്ടാക്കിയരിക്കുന്നതെന്നു കരുതുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ അത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് വിഷമം പിടിച്ച പണിയായിരിക്കും’, ‘ഇതു വാങ്ങി വെറുതെ പണം കളയാമെന്നേ ഉള്ളു’, ‘ചട്‌നിയും സാമ്പാറും നിങ്ങള്‍ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. മാവ് അരയ്ക്കുകയും വേണം. പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രിന്റര്‍ ചെയ്യുന്നത്?’ ‘ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത ഉപകരണമാണിത്. ദോശ ചുടുക എന്നു പറയുന്നത് വലിയൊരു പണിയൊന്നുമല്ല. മാവ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ചില ചപ്പാത്തി മേക്കറുകള്‍ മാവു കുഴയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ മനസിലാക്കാമായിരുന്നു’, ‘അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും മോശം ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്’ എന്നിങ്ങനെപോകുന്നു പ്രതികരണങ്ങൾ.

‘നൂതനത്വം തോന്നുന്ന പ്രോഡക്ടാണിത്. ഫുഡ് കോര്‍ട്ടുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ കൊള്ളാമെന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷേ, 15,999 രൂപ എംആര്‍പിയോ? 2,000-3,000 രൂപ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു’ എന്നാണ് വേറൊരാള്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

∙ മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ് ഒക്ടോബറില്‍

അടുത്ത വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റ് ഒക്ടോബറില്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മെറ്റാ മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ദ് ജോ റോഗന്‍ എക്‌സ്പീരിയന്‍സ് ഷോയില്‍ പറഞ്ഞു. ഏത് ഹെഡ്‌സെറ്റാണ് പുറത്തിറക്കുക എന്നു സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകാലമായി പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്ന, പ്രോജക്ട് കാംബ്രിയ എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഹെഡ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

'കണക്ട്' സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കും ഇതു പുറത്തിറക്കുക എന്നു പറയുന്നു. ഹെഡ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് നോട്ടം വഴി തന്റെ പ്രതിരൂപവുമായി (അവതാര്‍) ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചേക്കാം. പുതിയ ഹെഡ്‌സെറ്റിന് ക്വെസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്‌സെറ്റിനെക്കാള്‍ വില നല്‍കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതിന്റെ പേര് ക്വെസ്റ്റ് 2 പ്രോ എന്നായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. വില 1,000 ഡോളറില്‍ കൂടുതലായിരിക്കാമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ ഗൂഗിളിന്റെ മൂന്നാം തലമുറ ടെന്‍സര്‍ പ്രോസസര്‍ സാംസങ് നിർമിക്കും

തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രോസസര്‍ ആയ ടെന്‍സര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ ഫോണ്‍ പിക്‌സല്‍ 6 സീരീസ് ആയിരുന്നു. ടെന്‍സറിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പിക്‌സല്‍ 7 സീരീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. എന്നാല്‍, 9ടു5ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ടെന്‍സറിന്റെ മൂന്നാം തലമുറയിലുള്ള പ്രോസസര്‍ സാംസങ്ങിന്റെ ഫാക്ടറികളില്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പ്രോസസറിന്റെ ടെസ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മൂന്നാം തലമുറയിലെ പ്രോസസറിന്റെ കോഡ് നാമം റിപ്കറന്റ് (Ripcurrent) എന്നാണെന്നും രണ്ടാം തലമുറയിലെ ടെന്‍സറിന്റെ കോഡ് നാമം ക്ലൗഡ്‌റിപ്പര്‍ (Cloudripper) എന്നാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ സാംസങ്ങിന്റെ എക്‌സിനോസ് 1380 പ്രോസസറിന്റെ നിര്‍മാണം തുടങ്ങി

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ5x സീരീസില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എക്‌സിനോസ് 1380 പ്രോസസറിന്റെ നിര്‍മാണവും കമ്പനി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഗാലക്‌സി എ54നു വേണ്ടിയായിരിക്കും നിര്‍മിക്കുക.

