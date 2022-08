ജിയോയുടേത് എസ്എ 5ജി; എന്താണത്? നേരത്തേ വാങ്ങിവച്ച 5ജി ഫോണ്‍ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമോ?

ഏറെക്കാലമായി ഉപയോക്താക്കള്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന 5ജി സേവനങ്ങൾ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളെല്ലാം വൈകാതെ തുടങ്ങും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി, ഓഗസ്റ്റ് 29ന് നടന്ന റിലയന്‍സ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനമായ എജിഎമ്മില്‍ (AGM) നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഖ്യാപനം ജിയോയുടെ 5ജി സംവിധാനം സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ (എസ്എ) ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. ഇതിനു പകരം നല്‍കുന്ന സേവനത്തിന് പറയുന്നത് നോണ്‍-സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ (എന്‍എസ്എ 5ജി) എന്നാണ്. ഇവ തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഷഓമി പോലെയൊരു കമ്പനി ഇന്ത്യയില്‍ 20 ലേറെ 5 ജി ഫോൺ മോഡലുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ പലതും എന്‍എസ്എ 5ജിയാണ്. ഇതു തന്നെ ആയിരിക്കാം പല ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് നിര്‍മാതാക്കളുടെയും കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന. എന്താണ് എസ്എ 5ജി, എന്‍എസ്എ 5ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍? നേരത്തേ 5ജി ഫോണ്‍ വാങ്ങിയവരുടെ പണം പോകുമോ? അന്വേഷിക്കാം:

∙ എസ്എ 5ജി

മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് എന്നു വിളിക്കുന്ന ശൃംഖല പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഒരു ആധാര കേന്ദ്രം (ബെയ്‌സ് സ്‌റ്റേഷന്‍), ഒരു റേഡിയോ ആന്റിന, ഒരു മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്, ഇതില്‍നിന്നു പ്രസരിക്കുന്ന സിഗ്നലുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഫോണ്‍, ടാബ്, കംപ്യൂട്ടര്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ്. സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ 5ജി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ആധാര കേന്ദ്രവും റേഡിയോ ആന്റിനയും നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത് 5ജിക്കു വേണ്ട ഘടകങ്ങള്‍ മാത്രം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ്. ഡേറ്റയും വോയിസും 5ജി ആന്റിനകള്‍ വഴിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി അതീവ വ്യക്തതയുള്ള ശബ്ദവും എന്‍എസ്എ 5ജിയെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ഡേറ്റാ സ്പീഡും ലഭിക്കും. എസ്എ 5ജി കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ ചെലവു കൂടും. കാരണം എല്ലാം ‘ഒന്നേന്ന്’ തുടങ്ങണം.

∙ എന്‍എസ്എ 5ജി

എന്‍എസ്എ 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ നിലവിലുളള 4ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്കു കരുത്തു വര്‍ധിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക. നിലവിലുള്ള 4ജി കേന്ദ്രീകൃത റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനൊപ്പം ഒരു 5ജി ആന്റിനയും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമം. ഈ സംവിധാനത്തിന് എസ്എ 5ജിയെക്കാള്‍ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. നിലവിലുള്ള 4ജി കേന്ദ്രീകൃത റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കാരണം. ലേറ്റന്‍സി കൂടുതലും ആയിരിക്കും. ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ക്കും സ്ഫുടത കുറയും. (ഓര്‍ക്കുക ഇതെല്ലാം എസ്എ 5ജിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. തത്വത്തില്‍, നിലവിലുള്ള 4ജി കോളുകളെക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ആയിരിക്കും എന്‍എസ്എ 5ജിയിലും ലഭിക്കുക.)

∙ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഗ്രേഡ് വഴി എന്‍എസ്എ 5ജി മികവുറ്റതാക്കാം

അതേസമയം, എന്‍എസ്എ 5ജി, എസ്എ 5ജിയിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം നടത്താന്‍ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. പകരം, ഇപിസി വെര്‍ച്വലൈസേന്‍ അഥവ വിഇപിസി (VEPC) ഉപയോഗിച്ചും കരുത്തു വര്‍ധിപ്പിക്കാം. ഇത്തരം ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റിന് പുതിയ 5ജി ആര്‍ക്കിടെക്ചറാക്കാനും സാധിക്കും.

∙ ജിയോയ്ക്ക് എസ്എ 5ജിയാണ്; അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് ഉണ്ടോ?

എല്ലാ ഫോണുകളും എസ്എ 5ജി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ചില 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ വിറ്റ 5ജി ഫോണുകള്‍ക്ക് എസ്എ 5ജി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഓവര്‍ ദി എയര്‍ അഥവാ ഒടിഎ ആയി നല്‍കാനും സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റിന് ഈ ശേഷിയുണ്ടെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒടിഎ അപ്‌ഡേറ്റ് വഴി കൈവരിക്കാനായെങ്കില്‍ സേവനദാതാവ് എന്തു തരം 5ജിയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടില്‍ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും എസ്എ5ജിയാണോ നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് തീരുമാനിക്കാനാകുക.

∙ പുതിയ ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

ഭാഗ്യവശാല്‍ ഇവിടെ വില്‍ക്കുന്ന പല 5ജി ഫോണുകളും ഇന്ത്യ ലേലം ചെയ്തു നല്‍കിയ 5ജി ബാന്‍ഡുകള്‍ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നതാണ്. ഐഫോണ്‍ 13 പോലെയുള്ള ഹൈ-എന്‍ഡ് ഉപകരണങ്ങള്‍ മുതല്‍ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ റെഡ്മി കെ50ഐ വരെയുള്ള പല ഫോണുകളും എസ്എ 5ജിയും എന്‍എസ്എ 5ജിയും സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു തന്നെ വേണം പണം മുടക്കാന്‍. ഇനി 5ജി സപ്പോര്‍ട്ടില്ലാത്ത ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ക്ക് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് വില നല്‍കി വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കരുത്. കൂടാതെ എസ്എ, എന്‍എസ്എ സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും.

∙ ഐഫോണ്‍ 12

ഐഫോണ്‍ 12 മോഡലുകള്‍ക്ക് എസ്എ, എന്‍എസ്എ സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് കൂടുതല്‍ പേരും പറയുന്നത്. ഇതാകട്ടെ, ഐഫോണ്‍ 12ല്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാല്‍കമിന്റെ എക്‌സ് 60 5ജി മോഡം ആണെന്ന വാദത്തിന്മേലാണ്. എന്നാല്‍, ഐഫിക്‌സിറ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് ക്വാല്‍കം എസ്ഡിഎക്‌സ്55എം 5ജി മോഡമാണ് ഐഫോണ്‍ 12/12 പ്രോ മോഡലുകളില്‍ ഉള്ളതെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ 12ല്‍ പോലും എസ്എ 5ജി ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നു.

എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ക്ക് ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മോഡലുകള്‍ എസ്എ 5ജിയില്‍ കണക്ടു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നതായി ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ ആപ്പിള്‍ ഫോറങ്ങളില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഐഒഎസ് 14ല്‍ വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ആപ്പിള്‍ ചെയ്തുവെന്നും തനിക്ക് 12 പ്രോ മോഡല്‍ ചൈനയില്‍ എസ്എ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുമായി കണക്ടു ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും ഒരു ഉപയോക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും, ഐഫോണ്‍ 12നു താഴേക്കുള്ള മോഡലുകള്‍ ഇനി അമിത വില കൊടുത്തു സ്വന്തമാക്കുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കുമെന്നും മനസില്‍വയ്ക്കണം.

∙ വാങ്ങിയ ഫോണ്‍ എന്‍എസ്എ 5ജിയായാൽ പണിയാകുമോ?

നിങ്ങൾ നിലവിൽ ജിയോ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍ അല്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ സേവനദാതാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. അതേസമയം, ഐഫോണിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കണ്ടതു പോലെ, ജിയോയുടെ എസ്എ 5ജിയുടെ പൂര്‍ണ ശേഷി ആസ്വദിക്കണമെങ്കില്‍ അത് സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണ്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഉപകരണം വേണം താനും. ഭാഗ്യവശാല്‍ ഷഓമി അടക്കം പല ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും തങ്ങളുടെ 5ജി ഫോണുകള്‍ക്ക് എസ്എ 5ജി ഒടിഎ അപ്‌ഡേറ്റായി നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

എന്നാല്‍, ഈ കമ്പനികള്‍ 5ജി ആണ‌െന്നു പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നാള്‍ വിറ്റ എല്ലാ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളും അപ്‌ഡേറ്റിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുമോ എന്ന കാര്യമൊന്നും മുന്‍കൂട്ടി പറയാനാവില്ല. താരതമ്യേന പുതിയ ഹാര്‍ഡ്‌വെയറുമായി വന്ന ഫോണുകള്‍ക്കെല്ലാം എസ്എ 5ജി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ആയി ലഭിക്കുമെന്നു കരുതി ആശ്വസിക്കാം.

∙ എയര്‍ടെല്‍, വി കമ്പനികളോ?

എയര്‍ടെല്‍, വി കമ്പനികള്‍ എസ്എ 5ജിയിലേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മാറണമെന്നില്ല. അത് അവരുടെ വരിക്കാര്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കിയേക്കാം. ചിലയിടത്ത് എസ്എ 5ജിയും ചിലയിടത്ത് എന്‍എസ്എ 5ജിയും ആയിരിക്കാം. അപ്പോഴും രണ്ടു സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉള്ള ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ കൈവശംവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അതേസമയം, 4ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്കു കൂടി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നതിനാല്‍ ആ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ പെട്ടെന്നു 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് വാങ്ങേണ്ട സാഹചര്യവും ഇല്ല. എന്നാല്‍, ഇനി പുതിയ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം പണം മുടക്കണം.

