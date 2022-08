ഭാവി വെല്ലുവിളികൾ ഡിജിറ്റൽ സൊലൂഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരിടാൻ സംരംഭങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ആഗോള ഐടി സൊലൂഷൻസ് കമ്പനിയായ എക്‌സ്‌പെരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വർഷവും വാർഷിക 5000 Inc ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടി. യുഎസിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ റാങ്കിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് 5000 Inc. ലിസ്റ്റ്. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ കമ്പനികളാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ എക്‌സ്‌പെരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ് അഞ്ചാം വർഷവും ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നിലനിർത്തിയതിനോടൊപ്പം 2021 മുതൽ ഏകദേശം 100 സ്ഥാനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.



എൻജിനീയറിങ്, ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഷൻ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയവും ഫല-അധിഷ്‌ഠിതവുമായ പേരുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് 294 ശതമാനം വരുമാന വളർച്ച. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം എക്‌സ്‌പീരിയോൺ ടെക്‌നോളജീസ് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡായി സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും വളരാനുമുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിലൂന്നിയ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ചു. അമേരിക്ക, ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ് എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള നിരവധി ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനികളെ അതിന്റെ ഇടപാടുകാരിലേക്ക് ചേർത്തതിനോടൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 70 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചു.

അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടം സ്ഥിരമായ വളർച്ചയും ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന മൂല്യവും പ്രകടമാക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപന്ന എൻജിനീയറിങ് കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ പങ്കാളിയാകുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻ ടെക്നോളജീസ് എംഡിയും സിഇഒയുമായ ബിനു ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണ വിജയമാണ്, വെ ല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം കൂടാതെ ഈ നേട്ടം സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Experion Technologies listed in Inc. 5000 ranking for fifth year in a row