അവസാനം ട്വിറ്ററില്‍ എഡിറ്റ് ബട്ടണ്‍! ഇതോടെ ട്വിറ്ററിന്റെ ആധികാരികത ഇല്ലാതാകുമോ?

FILE PHOTO: People holding mobile phones are silhouetted against a backdrop projected with the Twitter logo in this illustration picture taken in Warsaw September 27, 2013. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo