താരതമ്യേന പഴയ ഐഫോണുകളില്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാറ്റ് സംവിധാനമായ വാട്‌സാപ് വരും മാസങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതാകുമെന്ന് മാഷബ്ള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. വാട്‌സാപില്‍ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയാറാക്കുന്ന വാബിറ്റാഇന്‍ഫോ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പഴയ ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ വാട്‌സാപ് ഇക്കാര്യം മുന്നറിയിപ്പായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഐഒഎസ് 10, 11 എന്നിവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഐഫോണുകളിലായിരിക്കും വാട്‌സാപ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാതാകുക.

ഏത് ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളെയാണ് ബാധിക്കുക?

ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 5എസ്, 6, 6 പ്ലസ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകള്‍ക്കായിരിക്കും പ്രശ്‌നം വരിക. സന്തോഷ വാര്‍ത്ത എന്താണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍, ഫോണുകള്‍ അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്താല്‍ മാത്രം മതിയാകും പ്രശ്‌നം തീരാന്‍ എന്നതാണ്. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 5ല്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ വാട്‌സാപ് പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല.

മറ്റു മോഡലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ എന്തു ചെയ്യാം?

ഐഫോണ്‍ 7, 7 പ്ലസ് എന്നീ മോഡലുകള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഐഒഎസ് 10 പുറത്തിറക്കിയത്. ചിലർ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ക്ക് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോണ്‍ 5എസ്, 6, 6 പ്ലസ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഐഒഎസ് 12.5.6 വരെയുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ എടുക്കാം. അതുപോലെ, ഐഫോണ്‍ X, 8, 8 പ്ലസ് മോഡലുകളുടെയും തുടക്കം ഐഒഎസ് 11ല്‍ ആണ്. ഈ മോഡലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ ഫോണുകളിലും വാട്‌സാപ് പ്രവര്‍ത്തനം നിറുത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?

തങ്ങളുടെ ഫോണുകളില്‍ സെറ്റിങ്‌സ്>ജനറല്‍>സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്നതില്‍ ചെന്ന് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്?

വാട്‌സാപ് അടക്കമുള്ള ആപ്പുകളെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളില്‍ പരഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ പഴയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ കാലഹരണപ്പെടാന്‍ കാരണം. ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഐഒഎസിലും ഇത് നടക്കുന്നു. അതു കൂടാതെ പഴയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വളരെ കുറച്ചുപേരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകൂ എന്നതിനാല്‍, അതുകൂടി സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും കമ്പനികള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ഐഒഎസ് 12ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഗുരുതര സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

വാട്‌സാപിന്റെ കാര്യം അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ, ഐഫോണ്‍ 5എസ്, ഐഫോണ്‍ 6, 6 പ്ലസ്,ആദ്യ ഐപാഡ് എയര്‍, ഐപാഡ് മിനി, ഐപാഡ് മിനി 3, 6-ാം തലമുറയിലെ ഐപോഡ് ടച്ച് എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പാച്ച് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുര്‍ന്നാണ് ഇത് എന്ന് ആര്‍സ്‌ടെക്‌നിക്കാ തുടങ്ങി വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണഗതിയില്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പഴയ വേര്‍ഷനുകള്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. വെബ്കിറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയ പാളിച്ചയാണ് അടിയന്തരമായി പാച്ച് ഇറക്കാന്‍ ആപ്പിളിനെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കിയത്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ എത്രയും വേഗം ഐഒഎസ് 12.5.6 ലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണം എന്ന് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന്റെ വരിസംഖ്യ കുറഞ്ഞ പ്ലാനുകള്‍ നവംബര്‍ 1 മുതല്‍?

വിഖ്യാത ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന്റെ കുറച്ചു വരിസംഖ്യ മതിയാകുന്ന പ്ലാനുകള്‍ നവംബര്‍ 1ന് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത് സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പരസ്യം കാണേണ്ടതായി വരും. അതേസമയം, തങ്ങള്‍ പുതിയ പ്ലാനുകള്‍ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തിവരികയാണെന്നും, അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും, നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

പിട്രോണ്‍ ഫോഴ്‌സ് എക്‌സ്10 സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു

ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ് സാധിക്കുന്ന പിട്രോണ്‍ ഫോഴ്‌സ് എക്‌സ്10 സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. വില 1,499 രൂപയാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 4ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതല്‍ വാങ്ങിക്കാം. ആദ്യം വാങ്ങിക്കുന്ന 100 പേര്‍ക്ക് ഇത് 99 രൂപയ്ക്ക് വില്‍ക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. വാച്ചിന് 1.7-ഇഞ്ച് എച്ഡി ഡിസ്‌പ്ലെയാണ് ഉള്ളത്. സൂര്യപ്രകാശത്തിലും വ്യക്തമായി സ്‌ക്രീന്‍ കാണാനായി ആംപ്ലിഫൈഡ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഫീച്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. പിട്രോണ്‍ ഫോഴ്‌സ് എക്‌സ്10 സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചിന് ഐപി68 വാട്ടര്‍ റെസിസ്റ്റന്‍സും ഉണ്ട്.

4കെ പ്രൊജക്ടറുമായി ലൈക

ക്യാമറാ നിര്‍മ്മാണ ഇതിഹാസമായ ലൈക്കാ കമ്പനി അപ്രതീക്ഷിതമായി രണ്ടു 4കെ പ്രൊജക്ടറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനി-1 എന്നാണ് പേര്. ഭിത്തിയില്‍ നിന്ന് കേവലം 6-ഇഞ്ച് മാത്രം അകത്തി വച്ചാല്‍ പോലും 80-ഇഞ്ച്, 100-ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തില്‍ 4കെ കണ്ടെന്റ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഈ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഉള്ളത്.

ലൈക്കയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിര്‍മാണ നിലവാരം ഇവയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നു പറയുന്നു. വിലയും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതില്‍ 80-ഇഞ്ച് മോഡലിന് 6,900 ഡോളറും, 100-ഇഞ്ച് മോഡലിന് 7,900 ഡോളറുമായിരിക്കും വില. നിലവില്‍ വില്‍പനയിലുള്ള ഏറ്റവും മികവുറ്റ സാംസങ് പ്രൊജക്ടറിന്റെ (എല്‍എസ്പി7ടി 4കെ) വില 3,500 ഡോളറാണ്.

ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വിവോയും

വിവോ കമ്പനി ഒരു ഫോള്‍ഡിങ് ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോള്‍ കുറേ നാളുകളായി. ഇത് വിവോ എക്‌സ് ഫോള്‍ഡ് എസ് എന്ന പേരിലായരിക്കും പുറത്തിറക്കുക എന്നായിരുന്നു കേട്ടുവന്നത്. എന്നാല്‍, ഡിജിറ്റല്‍ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷന്‍ എന്ന ടിപ്സ്റ്റര്‍ പറയുന്നതു ശരിയാണെങ്കില്‍ ഫോണിന്റെ പേര് വിവോ എക്‌സ് ഫോള്‍ഡ് പ്ലസ് എന്നായിരിക്കും.

ചൈനാ 3സി സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റിലും, ഗീക്‌ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങിലും ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന കണ്ടു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8പ്ലസ് ജെന്‍ 1 ആണ് പ്രൊസസര്‍ എന്നും 2കെ ഡിസ്‌പ്ലെ ഫോണിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

വണ്‍ മെഡിക്കല്‍ വാങ്ങാനുള്ള ആമസോണിന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ എഫ്ടിസി

രണ്ടു വലിയ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആഗോള ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പ്പനാ ഭീമന്‍ ആമസോണ്‍. മുറികളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇറക്കുന്ന ഐറോബോട്ടാണ് അതിലൊന്ന്. ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് കീര്‍ത്തി നേടിയ വണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ആണ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനം. ഇത് നടത്തുന്നത് 1ലൈഫ് ഹെല്‍ത്‌കെയര്‍ എന്ന കമ്പനിയാണ്.

ആമസോണിന്റെ ഏറ്റെടുക്കലുകളെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറല്‍ ട്രെയ്ഡ് കമ്മിഷന്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് ദി വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. വണ്‍ മെഡിക്കലിന് ആമസോൺ നല്‍കുന്നത് 3.9 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

