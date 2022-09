ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേര്‍ച്ചുകളും ഫെയ്‌സ്ബുക് (സമൂഹ മാധ്യമ) പോസ്റ്റുകളും മറ്റൊരാളുമായി കൈമാറിയ ടെക്‌സ്റ്റ് മെസേജുകളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ ഡേറ്റ ഒരാള്‍ക്കെതിരെ എങ്ങനെ തെളിവായി തീരാമെന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ നെബ്രാസ്‌കയിലാണ് സംഭവം. നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഉണ്ടാകാമെന്നു മനസിലായതോടെ പൊലീസ് ഫെയ്സ്ബുക് കമ്പനിയിയില്‍ നിന്ന് കേസില്‍ ആരോപിതരായ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ മിക്കപ്പോഴും ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് അധികാരികള്‍ പറയുന്നതു കേള്‍ക്കാന്‍ മാത്രമെ നിര്‍വാഹമുള്ളു എന്നും കാണാം. ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ ഇടപെടലുകള്‍ എങ്ങനെ തെളിവായി പരിണമിക്കാമെന്നത് ഈ കേസിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചാല്‍ മനസിലാകും.



∙ ഇതാണ് കേസ്

കേസില്‍ 18 കാരിയായ സെലെസ്റ്റെ ബര്‍ജസ്, മാതാവ് ജെസീക ബര്‍ജെസ് എന്നിവരാണ് ആരോപിതര്‍. സെലെസ്റ്റെക്ക് ഭ്രൂണഹത്യ നടത്താനായി അമ്മയും കൂട്ടു നിന്നുവെന്നും ഭ്രൂണം മറവു ചെയ്യാന്‍ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നും മറ്റുമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഇരുവരും നേരിടുന്നത്. 2022 ഏപ്രിലിലാണ് സംഭവം. സെലെസ്റ്റെ മാസമെത്താത്ത ഒരു ചാപിള്ളയെ പ്രസവിച്ചു എന്നും അത് ഇരുവരും ചേര്‍ന്നു മറവുചെയ്തു എന്നുമാണ് കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന കേസ്. ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സെലെസ്‌റ്റെക്ക് 17 വയസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും അവളെ ഇപ്പോള്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ ഒരാളായാണ് പൊലീസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ കേസിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളെക്കാളേറെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടെക്‌നോളജി പ്രേമികളോട് ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ചില സുപ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളാണ്.

∙ ട്വിസ്റ്റ്

ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ കേസ് ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ശേഷവും നിയമപാലകര്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ തെളിവു ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. താന്‍ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയില്ല, മറിച്ച് മാസമെത്താതെ ഒരു ചാപിള്ളയെ പ്രസവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു സെലെസ്റ്റെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പൊലീസ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സെലെസ്റ്റയെ ചോദ്യം ചെയ്തുവന്ന സമയത്ത് ഒരു തിയതി കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായി തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക് മെസഞ്ചര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ തിരഞ്ഞതോടെയാണ് കേസില്‍ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായത്. മെസഞ്ചറില്‍ അത്തരമൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ കേസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരവും കണ്ടേക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മനസിലാകുകയായിരുന്നു എന്ന് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് സേര്‍ച്ച് വാറന്റ്

സെലെസ്റ്റെ കേസിലുള്ള സംശയങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജൂണ്‍ 7ന് ഫെയ്സ്ബുക്കിന് സേര്‍ച്ച് വാറന്റ് നല്‍കുകയായിരുന്നു. സെലെസ്റ്റെയുടെയും മാതാവിന്റെയും ഫെയ്‌സ്ബുക് ഡേറ്റ വേണമെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ മറ്റു നിര്‍വാഹമില്ലാത്തതിനാല്‍ ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഫെയ്സ്ബുക് അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ഡേറ്റ കൈമാറിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയ സേര്‍ച്ച് വാറന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറ്റാരോപിതരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് രണ്ടു ദിവസത്തിനുളളില്‍ കൈമാറിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സെലെസ്‌റ്റെയുടെ 250 എംബി വരുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക് പോസ്റ്റുകളും ജെസിക്കയുടെ 50 എംബി വരുന്ന പോസ്റ്റുകളുമാണ് കമ്പനി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈമാറിയത്.

∙ കൈമാറിയ വിവരങ്ങള്‍

ഇരുവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍, ഫൊട്ടോകള്‍, ഓഡിയോ, വിഡിയോ റെക്കോഡിങ്ങുകള്‍, ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങള്‍, മറ്റു ഡേറ്റ എന്നിവയാണ് പൊലീസിന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമയായ മെറ്റാ നല്‍കിയത്. മാസമെത്താതെയുള്ള പ്രസവത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും പറഞ്ഞ തിയതിക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് അമ്മയും മകളും തമ്മില്‍ നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ തെളിവാകുന്നത്. ഗുളികള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും 'തെളിവ്' എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് പുതിയ തെളിവായി പൊലീസ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാപിള്ള നിയമവിരുദ്ധമായി മറവു ചെയ്തുവെന്ന കേസാണ് പിന്നീട് ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തി എന്ന കൂടുതല്‍ ഗൗരവമുള്ള കേസായി മാറിയത്. ഈ കേസില്‍ തങ്ങള്‍ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് മെറ്റാ കമ്പനിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഡേറ്റയ്ക്കു പുറമേ സേര്‍ച്ചുകളും

സെലെസ്റ്റെ കേസില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ആദ്യം നല്‍കിയ സേര്‍ച്ച് വാറന്റിനു പിന്നാലെ ജൂണ്‍ 16ന് കൂടുതല്‍ തെളിവു ശേഖരിക്കാനായി രണ്ടാമതൊരു വാറന്റും നല്‍കി. ഇത്തവണ സെലെസ്റ്റെ നടത്തിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേര്‍ച്ചുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മരുന്നു വാങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒപ്പം സെലെസ്റ്റെയും അമ്മയും ഉപയോഗിച്ചുവന്ന 13 ടെക്‌നോളജി ഉപകരണങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ജൂണില്‍ തന്നെ ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ മഹാപരാധം (felony) ചുമത്തി. ഒരാളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിച്ചു എന്നും, മറ്റൊരാളുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിച്ചു എന്നതും കോടതിയെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്നതും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് പുതിയ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും ഈ മൂന്ന് ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിച്ചു. കേസ് വരുന്ന ആഴ്ചകളില്‍ കോടതി വിചാരണയ്‌ക്കെടുക്കും.

ജെസീക്കയ്‌ക്കെതിരെ പിന്നീട് രണ്ട് അധിക ഫെലണി കേസുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയെന്നതിനും ലൈസന്‍സുള്ള ഡോക്ടര്‍ക്കു മാത്രം നടത്താന്‍ അനുവാദമുള്ള അബോര്‍ഷന്‍ നടത്തി എന്നുമാണ് ആരോപണങ്ങള്‍. ഇതു രണ്ടും ജെസീക്ക നിഷേധിച്ചു. നെബ്രാസ്‌കയിലെ പുതിയ നിയമം പ്രകാരം 20 ആഴ്ചയിലേറെ പ്രായമുള്ള ഭ്രൂണം നശിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

∙ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വലിയ ചോദ്യം

സർക്കാരുകള്‍ ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാകാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളെന്നു പറയുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വിവരങ്ങള്‍ അബോര്‍ഷന്‍ വിരുദ്ധ നിയമം നടപ്പാക്കാനായി രണ്ടു പേര്‍ക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. അബോര്‍ഷന്‍ ഗുളികകള്‍ക്കായി നടത്തുന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേര്‍ച്ചുകളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ണുവയ്ക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

∙ ഗൂഗിളിലും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലും നടത്തുന്ന സേര്‍ച്ചും തെളിവാകാം

നിയമപാലകര്‍ ഇത്തരം ഡേറ്റ വേണമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്തു നിലാപാടാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആമസോണ്‍, ആപ്പിള്‍, ഗൂഗിള്‍, ലിഫ്റ്റ് (Lyft), മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനു കീഴിലുള്ള ഫെയ്‌സ്ബുക്, വാട്‌സാപ്, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ആപ്പുകള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഊബര്‍, സ്‌നാപ്, ടിക്‌ടോക്, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ഉത്തരം നല്‍കിയില്ല. പല കേസുകളിലും സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം നടത്തിക്കൊടുക്കുകയല്ലാതെ കമ്പനികള്‍ക്ക് അധികമൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങള്‍, നിയമം അനുശാസിക്കുന്നവയാണെങ്കില്‍ നടത്തിക്കൊടുക്കുമെന്നുള്ള നിലപാടാണ് കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ സേര്‍ച്ച് എൻജിനുകളിലും ആമസോണ്‍, ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും മറ്റും നടത്തുന്ന സേര്‍ച്ചുകളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും, ട്വിറ്ററിലും, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളും ഭാവിയില്‍ തെളിവുകളായി സ്വീകരിക്കപ്പെടാം.

