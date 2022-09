ഇന്നിറങ്ങുന്ന ഐഫോണുകളുടെ വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഇങ്ങനെ; അവതരണം എങ്ങനെ കാണാം?

ആപ്പിളിന്റെ പ്രീമിയം ഐഫോണുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നതു കാണാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നതു പോലെ മറ്റൊരു സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ അവതരണത്തിനു വേണ്ടിയും ആരാധകര്‍ ഉത്സാഹപ്പെടാറില്ല. ഇന്നു രാത്രി ഇന്ത്യന്‍ സമയം 10.30 നാണ് അവതരണച്ചടങ്ങുകള്‍ തുടങ്ങുക. ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്ലസ് (അല്ലെങ്കില്‍ മാക്‌സ്), ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ നാലു മോഡലുകളായിരിക്കും ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷവും വിറ്റിരുന്ന ഐഫോണ്‍ 12/13 മിനി മോഡലിനു പകരം ഐഫോണ്‍ 14 പ്ലസ് അല്ലെങ്കില്‍ മാക്‌സ് എന്ന പേരില്‍ ഇതുവരെ ഐഫോണ്‍ ലൈനപ്പില്‍ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മോഡല്‍ അവതരിപ്പിക്കും എന്നതായിരിക്കും ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്.

∙ പുതിയ ആപ്പിള്‍ വാച്ചുകൾ, എയര്‍പോഡ്സ് പ്രോ 2 പുറത്തെടുത്തേക്കും

ഐഫോണ്‍ ശ്രേണി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദിയില്‍ ഫോണുകള്‍ക്കു പുറമെ മറ്റ് ഏതാനും ഉപകരണങ്ങള്‍ കൂടി എത്തിയേക്കാം. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച ചില ഉപകരണങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാതിരുന്ന ചരിത്രവും ഉണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം ആപ്പിള്‍ വാച്ച് പ്രോ അടക്കം പുതിയ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് ശ്രേണി പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കും. ആപ്പിള്‍ വാച്ച് പ്രോ പ്രധാനമായും കായിക താരങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരിക്കും. വലുപ്പക്കൂടുതലും വീഴ്ചയിലും മറ്റും പെട്ടെന്നു കേടുവരാത്ത, ദൃഢമായ നിര്‍മാണ രീതിയുമായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ വാച്ച് പ്രോയെ വേര്‍തിരിച്ചു നിർത്തുന്നത്.

ഗാര്‍മിന്‍ കമ്പനിയുടെ വാച്ചുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ കായിക താരങ്ങളും മറ്റും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഗാര്‍മിന്റെ വാച്ചുകള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുക എന്നതായിരിക്കും പ്രോ മോഡല്‍ ഇറക്കുക വഴി ആപ്പിള്‍ ചെയ്യുക. വാച്ച് സീരീസിനൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതുന്നത് എയര്‍പോഡ്‌സ്പ്രോ 2 ആണ്. മുൻപ് പല വേദികളിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഇത് ഈ വേദിയില്‍ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.

∙ ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്രോ വേരിയന്റുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്‍

ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലിനും ഐഫോണ്‍ 14 നും 6.1 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സിനും ഐഫോണ്‍ 14 പ്ലസ്/മാക്‌സിനും 6.7-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇവ തമ്മില്‍ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ എ16 ബയോണിക് പ്രോസറായിരിക്കാം പ്രോ വേരിയന്റുകള്‍ക്ക് ശക്തി പകരുന്നതെങ്കില്‍ മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണുകളില്‍ കണ്ട എ15 ബയോണിക് അല്ലെങ്കില്‍ എ16 പ്രോസസറിനോളം കരുത്തില്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോസസര്‍ ആയിരിക്കും പ്രോ അല്ലാത്ത മോഡലുകള്‍ക്ക്.

∙ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങള്‍

ഐഫോണ്‍ X മോഡല്‍ ഇറക്കിയതിനു ശേഷം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഡിസൈന്‍ വ്യത്യാസത്തോടെ ആയിരിക്കും ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകള്‍ എത്തുക. നോച്ചിന്റെ അഭാവമായിരിക്കും ഐഫോണുകളില്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ആധുനിക ഭാവം പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് നല്‍കുക.

പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് 120 ഹെഡ്സ് വരെ റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റ് ഉള്ള ഓലെഡ് പാനലായിരിക്കാം. പ്രോ അല്ലാത്ത ഫോണുകള്‍ക്ക് പരമാവധി 60ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. കൂടാതെ, സ്‌ക്രീനിന്റെ പ്രോ മോഷന്‍ ടെക്‌നോളജി പ്രോ മോഡലുകളില്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.

പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് 48 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ ലഭിച്ചേക്കും. മറ്റുള്ളവയുടെ പ്രധാന ക്യാമറ 12 എംപി ആയിരിക്കാം. പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് അസ്‌ട്രോ ഫൊട്ടോഗ്രഫി (നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും മറ്റും ചിത്രമെടുക്കുന്ന രാത്രി ഫൊട്ടോഗ്രഫി) ഫീച്ചര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് സാദാ വേരിയന്റുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേതു പോലെ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് മൂന്നു ക്യാമറകളും അല്ലാത്തവയ്ക്ക് രണ്ടു ക്യാമറകളുമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

∙ വില

ഈ വര്‍ഷം ഐഫോണുകളുടെ വില ഉയരുമെന്നും ഇല്ലെന്നും വാദമുണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ച എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണുകളുടെ വിലയിടുന്നതിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ എല്ലാ മോഡലുകള്‍ക്കും വില ഉയരും. അതേസമയം, അക്കാര്യം പരിഗണിക്കാതെയുള്ള വിലയിടലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐഫോണ്‍ 14ന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വില 79,900 രൂപയായിരിക്കും.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മോഡലായ ഐഫോണ്‍ 13 മിനിയുടെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 69,900 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇടയ്ക്കു പ്രചരിച്ച ചില ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രകാരം, ഐഫോണ്‍ 13 മിനിയുടെ വിലയ്ക്ക് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 14 ഉം ഐഫോണ്‍ 13ന്റെ വിലയ്ക്ക് ഐഫോണ്‍ 14 പ്ലസ് മോഡലും ലഭിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. നിര്‍മാണ വസ്തുക്കളുടെ വില വര്‍ധന അടക്കമുള്ള കാരണങ്ങളാല്‍ അതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് വില കൂടുമെന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ/മാക്‌സ് മോഡലുകളേക്കാള്‍ 10000-15000 രൂപ വരെ അധിക വിലയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ അവതരണം ലൈവ് ആയി കാണാം

ഫാർ ഔട്ട് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിള്‍ ഇവന്റ് പസിഫിക് ടൈം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ക്ഷണക്കത്തിലുള്ളത്. അതായത് ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 10.30. ഐഫോണ്‍ അവതരണച്ചടങ്ങിന്റെ സമയ ദൈര്‍ഘ്യം സാധാരണഗതിയില്‍ 2 മണിക്കൂര്‍ ആണ്.

ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റാണ് (https://www.apple.com) ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ് മാക് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കാണ് ഇത് കൂടുതല്‍ ഉപകാരപ്പെടുക. ( ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേഗം കുറവാണെങ്കില്‍ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആരായേണ്ടിവന്നേക്കാം.) സഫാരി ബ്രൗസര്‍ വഴിയോ മിക്കവാറും ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളിലുള്ള ആപ്പിള്‍ ടിവി ആപ് വഴിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. ഈ വഴി സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആപ്പിളിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ആശ്രയിക്കാം.

∙ റിയല്‍മി ബഡ്‌സ് എയര്‍3എസ് വിപണിയില്‍; വില 2,499 രൂപ

റിയല്‍മി ബഡ്‌സ് എയര്‍ 3എസ് വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തി. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ആമസോണില്‍ നിന്നും ഇത് വാങ്ങാം. വില 2,499 രൂപയായിരിക്കും. റിയല്‍മി ബഡ്‌സ് എയര്‍3യ്ക്ക് 11എംഎം ടാറ്റാനിയം ഡ്രൈവര്‍ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. മികച്ച ശബ്ദം നല്‍കാനായി ഡോള്‍ബി അറ്റ്മോസ് സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ 7, പിക്‌സല്‍ വാച്ച് ഒക്ടോബര്‍ 6ന് പുറത്തിറക്കിയേക്കും

ഗൂഗിളിന്റെ അടുത്ത തലമുറയിലെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളായ പിക്‌സല്‍ 7, 7 പ്രോ മോഡലുകള്‍ അടുത്ത മാസം 6ന് പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഒപ്പം പുതിയ പിക്‌സല്‍ വാച്ച് മോഡലും ഉണ്ടായേക്കും. കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം ടെന്‍സര്‍ പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പിക്‌സല്‍ ഫോണുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13ന്റെ നൂതന ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ ഫോണുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും എന്നതായിരിക്കും ഈ വര്‍ഷത്തെ പിക്‌സല്‍ ഫോണ്‍ അവതരണത്തിലെ സവിശേഷത എന്ന് എന്‍ഗ്യാജറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ വെര്‍ച്വല്‍ കണക്ട് ഇവന്റ് ഒക്ടോബര്‍ 11ന്

ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മെറ്റാ (ഫെയ്‌സ്ബുക്) കമ്പനി നടത്തുന്ന വാര്‍ഷിക സമ്മേളനമായ മെറ്റാ കണക്ട് ഒക്ടോബര്‍ 11നായിരിക്കും. ഇത് റിയാലിറ്റി ലാബ്‌സിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക് പേജ് വഴി സ്ട്രീം ചെയ്യാം. കമ്പനിയുടെ പുതിയ വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ് ഈ ഇവന്റില്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ശ്രുതി.

English Summary: Apple event LIVE updates: iPhone 14 launch today time - When, where, how to watch Apple Far Out event live in India