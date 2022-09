ഐഫോൺ 14ൽ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, ഗ്ലോബൽസ്റ്റാറിൽ 45 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആപ്പിൾ

ഈ വർഷം അവതരിപ്പിച്ച ഐഫോൺ 14 സീരീസിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടെന്നതാണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന്. ഐഫോൺ 14 സീരീസിലെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി എമർജൻസി എസ്‌ഒഎസിനായി അമേരിക്കൻ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്പനിയായ ഗ്ലോബൽസ്റ്റാറുമായി ആപ്പിൾ സഹകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനായി ഗ്ലോബൽസ്റ്റാറിൽ ആപ്പിൾ 45 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.



ഈ ഫീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവിന്റെ 95 ശതമാനവും വഹിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് എസ്ഇസി ഫയലിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് സേവനം വഴി എമർജൻസി എസ്ഒഎസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോബൽസ്റ്റാറിന്റെ 24-സാറ്റലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നത്.

ടെലികോം സേവനദാതാവായ ടി-മൊബൈൽ സ്‌പേസ് എക്‌സുമായി സഹകരിച്ച് സ്വന്തം എമർജൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ നീക്കം.

സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ക്രാഷ് ഡിറ്റെക്ഷനും ഐഫോൺ 14 നെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഐഫോണ്‍ 13ല്‍ ലഭ്യമല്ല. ഐഫോണ്‍ 14ന് സാറ്റലൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ സവിശേഷ ആന്റിനകളും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റുമായി കണക്ഷന്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഏതു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഫോണ്‍ പിടിക്കേണ്ടത് എന്നു കാണിക്കാനായി പുതിയ ആപ്പും ഉണ്ട്. അതു വഴി ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക് കിട്ടുകയും അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള സന്ദേശം കൈമാറുകയും ചെയ്യാം.

ഈ ആപ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അതില്‍ പല സന്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ സമയവും ലാഭിക്കാം. അതുവഴി ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിക്കാം. ഈ സേവനം നവംബര്‍ മുതല്‍ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ലഭിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവില്ല. അതിന് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണ്ടിവന്നേക്കും. എന്തായലും, ഈ ഫീച്ചര്‍ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഫ്രീയായിരിക്കും. അതേസമയം, ഇതുപോലെ ഒരു ഫീച്ചര്‍ മിക്കവര്‍ക്കും ആവശ്യമില്ലെന്നും ഓര്‍ക്കാം.

English Summary: Apple takes on Musk’s SpaceX with its satellite SOS on iPhones