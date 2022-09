ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്ലസ്, 14 പ്രോ, 14 പ്രോ മാക്‌സ്, ആപ്പിള്‍ വാച്ചുകള്‍, എയര്‍പോഡ്‌സ് 2 എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആപ്പിള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇവയില്‍ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10,000 രൂപ വച്ചാണ് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ മോഡലിന്റെ 128 ജിബി വേരിയന്റിന്റെ വില കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 1,19,900 രൂപയായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം അതേ സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുള്ള ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ വേരിയന്റിന് 1,29,900 രൂപ നല്‍കണം. ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ 256 വേരിയന്റിന്റെ വില 1,39,900 രൂപയാണ്. കൂടാതെ 512, 1 ടിബി വേര്‍ഷനുകളുടെ വില യഥാക്രമം 1,59,900 രൂപയും 1,79,900 രൂപയുമായിരിക്കും.



∙ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സ്

ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റായ 128 ജിബി വേര്‍ഷന് 1,39,900 രൂപയാണ് വില. ഇതും മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10,000 രൂപ വര്‍ധിച്ചതായി കാണാം. മറ്റു വേരിയന്റുകളില്‍ 256 ജിബിക്ക് 1,49,900 രൂപ, 512 ജിബിക്ക് 1,69,900 രൂപ, 1 ടിബിക്ക് 1,89,900 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില.

∙ ഐഫോണ്‍ 14

ഐഫോണ്‍ 14 മോഡലിന്റെ വില 128 ജിബി വേരിയന്റിന് ഐഫോണ്‍ 13 ന്റെ അതേ വിലയാണ്- 79,900 രൂപ. കൂടാതെ, 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 89,900 രൂപയും, 512 ജിബി വേരിയന്റിന് 109,900 രൂപയുമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ ഐഫോണ്‍ 14 പ്ലസ്

ഈ വര്‍ഷത്തെ പുതിയ മോഡലായ ഐഫോണ്‍ 14 പ്ലസിന്റെ തുടക്ക മോഡലിന്റെ 128 ജിബി വേര്‍ഷന് 89,900 രൂപയാണ് വില. ഒപ്പമുള്ള 256 ജിബി വേരിയന്റിന് 99,900 രൂപയും, 512 ജിബി വേരിയന്റിന് 1,19,900 രൂപയുമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇതെല്ലാം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ വിലയാണ് എന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ വട്ടുപിടിക്കുമെന്നും സാംസങ്ങിന്റെ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകള്‍ക്ക് ഇതിലേറെ വിലയുണ്ടെന്നും സിഎന്‍ബിസി ടിവി18 പറയുന്നു.

∙ പഴയ മോഡലുകളുടെ വില കുറച്ചു

ഐഫോണ്‍ 13 മിനിയുടെ തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വില ഇനി 64,900 രൂപയായിരിക്കും. ഐഫോണ്‍ 13 ന്റെ വില തുടങ്ങുന്നത് 69,900 രൂപ മുതലായിരിക്കും. ഐഫോണ്‍ 12 ന്റെ വില 59,900 രൂപയായും കുറച്ചു.

∙ ആപ്പിള്‍ വാച്ച്

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് സീരീസ് 8ന്റെ ജിബിഎസ് മാത്രമുള്ള 41 എംഎം വേരിയന്റിന്റെ വില 45,900 രൂപയാണ്. ജിപിഎസ് പ്ലസ് സെല്ലുലാറിന് 55,900 രൂപ നല്‍കണം. അതേസമയം, 45 എംഎം ജിപിഎസ് മാത്രമുളള വേരിയന്റിന്റെ വില 48,900 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ജിപിഎസ് പ്ലസ് സെല്ലുലാര്‍ വേര്‍ഷന് 58,900 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെയിന്‌ലെസ് സ്റ്റീല്‍ കെയ്‌സും മിലനീസ് ബാന്‍ഡുമുള്ള വാച്ചിന് 79,900 രൂപയാണ് വില. സാധാരണ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ബാന്‍ഡ് മതിയെങ്കില്‍ 74,900 രൂപയായിരിക്കും വില. ഈ വിഭാഗത്തിലെ 45 എംഎം വേരിയന്റിന് മിലനീസ് ബാന്‍ഡ് ഉള്‍പ്പെടെയാണെങ്കില്‍ 84,900 രൂപയായിരിക്കും വില. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ബാന്‍ഡ് ഉള്ള വേരിയന്റിന് 79,900 രൂപയും വിലയിട്ടിരിക്കുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രാ

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായ്ക്ക് ഒരു സൈസേയുള്ളു - 49എംഎം. ഇതിന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റുകള്‍ക്കും ജിപിഎസ് പ്ലസ് സെല്ലുലാര്‍ കണക്ടിവിറ്റിയുണ്ട്. അള്‍ട്രാ മോഡലിന് 89,900 രൂപയാണ് വില.

∙ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് എസ്ഇ

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് എസ്ഇ 2 മോഡലിന്റെ ജിപിഎസ് മാത്രമുള്ള വേരിയന്റിന് 29,900 രൂപയാണ് വില. സെല്ലുലാര്‍ വേര്‍ഷന് 34,900 രൂപ നല്‍കണം. എസ്ഇ2 44എംഎംന്റെ ജിപിഎസ് മാത്രമുള്ള വേരിയന്റിന്റെ വില 32,900 രൂപയും ജിപിഎസ് പ്ലസ് സെല്ലുലാറിന്റേത് 37,900 രൂപയും ആയിരിക്കും.

∙ പുതിയ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ

ആപ്പിളിന്റെ പ്രീമിയം വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ആയ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയുടെ പുതിയ വേര്‍ഷന് 26,900 രൂപയാണ് വില.

∙ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐഫോണ്‍ മിനി നിർത്തലാക്കിയത്?

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷവും വിറ്റ 5.4-ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമുള്ള ഐഫോണ്‍ മിനി വേരിയന്റ് ഈ വര്‍ഷം നിർത്തി. അതിനു കാരണമായി പറയുന്നത് ചുരുക്കം ചില ആളുകള്‍ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു‍, എങ്കിലും മൊത്തം ഐഫോണ്‍ വില്‍പനയുടെ 5 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു അത് ആപ്പിളിന് വരുമാനം നേടി കൊടുത്തിരുന്നത്. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 12, 13 സീരീസുകള്‍ വന്‍ വിജയമായിരുന്നു താനും.

ഐഫോണ്‍ 13ന് 42 ശതമാനം വില്‍പനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വലിയ സ്‌ക്രീനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ആളുകള്‍ക്കിപ്പോള്‍ ഇഷ്ടമെന്ന് ആപ്പിള്‍ മനസിലാക്കയിതാണ് ഐഫോണ്‍ മിനി സീരീസ് നിർത്താനുണ്ടായ കാരണങ്ങളിലൊന്നെന്ന് അനുമാനിക്കാം. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ മിനി സീരീസിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫും മറ്റു മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അത്ര മികച്ചല്ല എന്നതും പരിഗണിച്ചിരിക്കാം.

∙ ഐഒഎസ് 16 സെപ്റ്റംബര്‍ 12ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ഐഫോണ്‍ 8 സീരീസ് മുതലുള്ള ഫോണുകള്‍ക്ക് ഐഒഎസ് 16ലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യാം. പുതുക്കിയ ഒഎസ് സെപ്റ്റംബര്‍ 12 മുതല്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും.

∙ ഇസിം

അമേരിക്കയില്‍ മാത്രം വില്‍ക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 14 ഫോണുകള്‍ക്ക് ഇസിം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേസമയം, മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ സിം ട്രേ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാല്‍, ഭാവിയില്‍ ഇസിം മാത്രമുള്ള മോഡലുകള്‍ ഇറക്കിയേക്കാം. ഇസിം മാത്രമാക്കിയാല്‍ പിന്നെ ആപ്പിളിന്റെ ഫോണുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് ആന്‍ഡ്രോയിഡിലേക്കും മറ്റും മാറുക അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്നു പറയുന്നു. ആപ്പിളിന്റേത് മതിലുകെട്ടിയ തോട്ടമാണെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. ഇസിം ആശയം ഉപയോഗിച്ച് ഈ വര്‍ഷം ആപ്പിള്‍ മതിലിന്റെ പൊക്കം അല്‍പം കൂടി വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന നരീക്ഷണം പൊതുവെ ഉണ്ട്.

∙ എസ്എംഎസ് രീതിക്ക് ഇപ്പോള്‍ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെന്ന് ആപ്പിള്‍

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയോടും എസ്എംഎസിന് ആര്‍സിഎസ് (റിച് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സര്‍വീസസ്) സപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണ‍മെന്ന് ഗൂഗിള്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഐമെസേജിലേക്ക് ആര്‍സിഎസ് ടെക്‌സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാം. തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനാല്‍ ഇതിനായി ഇപ്പോള്‍ ഊര്‍ജ്ജം ചെലവിടുന്നില്ലെന്നാണ് കമ്പനി മേധാവി ടിം കുക്ക് പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം, ഐമെസേജും ആപ്പിളിന്റെ മതിലുകെട്ടിയ തോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നതിനാല്‍ ആപ്പിള്‍ ഗൂഗിളിന്റെ ആവശ്യം ഉടനെ നിറവേറ്റിയേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നതിങ് കമ്പനി മേധാവി

നതിങ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായ കാള്‍ പെയ് ആപ്പിളിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണുകളുടെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്നായ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു. ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് സ്മാര്‍ട് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary: iPhone 14, iPhone 14 Plus and Pro models launched in India, price starts at Rs 79,900