ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കിയ ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്രോ സീരീസുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കണ്ടതിനേക്കാള്‍ അധികമാണ്. പലര്‍ക്കും ആപ്പിള്‍ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നു പോലും അറിയില്ല. ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ സീരീസ് ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോസസറായ എ16 ബയോണിക് ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍, പ്രോ പേരില്ലാത്ത മോഡലുകളാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസില്‍ കണ്ട അതേ എ15 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.



ചിപ് ദൗര്‍ലഭ്യം മൂലം ആവശ്യത്തിന് എ16 ബയോണിക് നിർമിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം എന്നൊക്കെ വാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അതൊന്നുമല്ല എന്നാണ് പുതിയ വാദം. ക്യാമറ, ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് തുടങ്ങി പ്രോ മോഡലുകളിലുള്ള ഒരു പറ്റം ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഫീച്ചറുകളും ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്ലസ് മോഡലുകള്‍ക്ക് നില്‍കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഇതൊക്കെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണത്രെ. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഐഫോണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ആപ്പിള്‍ പലമടങ്ങ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് പുതിയ വാദം.

∙ വരുന്നത് സെഗ‌്മെന്റേഷന്‍?

വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഓരോ ഐഫോണ്‍ മോഡലും തമ്മിലുള്ള വേര്‍തിരിവ് (സെഗ്‌മെന്റേഷന്‍) കൂടുതല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിളെന്നാണ് പുതിയ പ്രവചനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇനി വന്‍തോതില്‍ ഐഫോണ്‍ വില്‍പന വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ല. ഇതിനാല്‍ വില കൂടിയ മോഡലുകളും അവയിലെ അധിക ഫീച്ചറുകളും കാണിച്ച് ഐഫോണ്‍ ആരാധകരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുക എന്ന തന്ത്രമായിരിക്കാം ആപ്പിള്‍ വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പയറ്റുക എന്നാണ് പുതിയ വാദങ്ങള്‍. അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്രോ മോഡലുകള്‍ തമ്മിലുള്ള വേര്‍തിരിവ്.

∙ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസ് പുറത്തിറങ്ങി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങള്‍

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുന്നവരില്‍ ഒരാളാണ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മാര്‍ക് ഗുര്‍മന്‍. മറ്റൊരു വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ ആണ്. ഇരുവരും ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസ് പുറത്തിറങ്ങി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഐഫോണ്‍ 15 സീരീസില്‍ വന്നേക്കാവുന്ന പ്രവചനങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

അടുത്ത വര്‍ഷം ഒരോ ഐഫോണും തമ്മിലുള്ള വില വ്യത്യാസം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്ന തന്ത്രമായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ നടപ്പാക്കുക എന്നാണ് ഇരുവരും പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഫോണ്‍ മോഡലുകളിലുള്ള ഫീച്ചറുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി അവ തമ്മിലുള്ള വേര്‍തിരിവ് വര്‍ധിപ്പിക്കും.

∙ ഐഫോണ്‍ അള്‍ട്രാ വരുമോ?

ഈ വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ, 14 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നു രണ്ടു മോഡലുകളാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അടുത്ത വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ, 15 പ്രോ അള്‍ട്രാ എന്നും ആയിരിക്കാം പേരുകള്‍. ഈ വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്രോ മോഡലുകളില്‍ കണ്ടതിനേക്കാളേറെ മാറ്റങ്ങള്‍ ഐഫോണ്‍ 15, 15 പ്രോ, 15 അള്‍ട്രാ തുടങ്ങിയ മോഡലുകള്‍ തമ്മില്‍ കണ്ടേക്കാം എന്നാണ് പ്രവചനം.

ഇപ്പോള്‍ ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്രോ മോഡലുകള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമാണ്. അടുത്ത വര്‍ഷം ഇവ തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ വേര്‍തിരിവുകള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പുതിയ സൂചനകള്‍. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തി, ഐഫോണ്‍ അള്‍ട്രാ എന്നൊരു പുതിയ മോഡല്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

∙ എന്തുകൊണ്ട് പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു?

ഐഫോണുകള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രീ ഓര്‍ഡറില്‍ 85 ശതമാനവും പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്കാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇരു പ്രോ മോഡലുകളും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാല്‍ കൂടുതല്‍ പണം പെട്ടിയില്‍ വീഴ്ത്താമെന്ന ചിന്ത തന്നെ ആയിരിക്കാം പുതിയ നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ 128 ജിബി വാങ്ങിയാലും 4കെ പ്രോറെസ് വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ല

ഐഫോണുകളില്‍ റെക്കോഡു ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മികവുറ്റ വിഡിയോ ഫയല്‍ ഫോര്‍മാറ്റുകളിലൊന്നാണ് പ്രോറെസ് (ProRes). കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ, 13 പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളുടെ 128 ജിബി വേര്‍ഷന്‍ വാങ്ങിയവര്‍ക്ക് 4കെ പ്രോറെസ് റെക്കോഡു ചെയ്യാന്‍ അനുവാദം നല്‍കാത്തത് വിവാദമായിരുന്നു. അതേ നിലപാടു തന്നെയാണ് പുതിയ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ, 14 പ്രോ മാക്‌സുകളുടെ കാര്യത്തിലും ആപ്പിള്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് 4കെ പ്രോറെസ് വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്യണമെങ്കില്‍ കുറഞ്ഞത് 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുളള മോഡലെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്നാണ് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നത്.

വലിയ ഫയല്‍ സൈസ് ആണ് 10 ബിറ്റ് പ്രോറെസ് 4കെ ഫുട്ടേജിന് എന്ന കാരണത്താലാണ് ഈ നിയന്ത്രണം. ഒരു മനിറ്റ് 10 ബിറ്റ് പ്രോറെസ് 4കെ വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്താല്‍ അത് ഏകദേശം 6 ജിബി ഫയല്‍ സൈസ് വരുമെന്നാണ് കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, താന്‍ വാങ്ങുന്ന ഫോണിന്റെ ഉള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കരുത്തു പോലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ അനുവദിക്കാതിരിക്കലാണ് ആപ്പിള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് പല ഉപയോക്താക്കളും ആരോപിക്കുന്നു. പ്രോറെസ് വിഡിയോ ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്ലസ് മോഡലുകളില്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല.

∙ സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ നിയമവുമായി ഇയു

ഫ്രിഡ്ജ്, ടിവി അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കുക എന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉപകരണ നിര്‍മാതാക്കള്‍. അതേസമയം, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നേരെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴിയുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ഇതുമുലം ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടം 29000 കോടി യൂറോ വരെ എത്തിയേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ഇതിനെതിരെ സൈബര്‍ റെസിലിയന്‍സ് ആക്ട് എന്നൊരു പുതിയ നിയമം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍. ഉപകരണ നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ 2900 കോടി യൂറോ മുടക്കി പുതിയ കരുതല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയാല്‍ 29000 കോടി യൂറോ നഷ്ടം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഉപകരണ നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ അവര്‍ ഇറക്കുന്ന ഡിവൈസുകള്‍ക്കു നേരെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തണം. അവയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാല്‍ അതിന് പ്രതിവിധിയും ചെയ്യണം.

ഇതിനു പുറമെ, ആക്രമണം ഉണ്ടായാല്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഇയുവിന്റെ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിഭാഗമായ ഇഎന്‍ഐഎസ്എയെ വിവരമറിയിക്കാനുള്ള ചുമതലയും ഉപകരണ നിര്‍മാണ കമ്പനിക്കായിരിക്കുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടെന്ന് വിതരണക്കാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.

∙ ലാവയുടെ നെക്ബാന്‍ഡ് പ്രോബഡ്‌സ് എന്‍11ന് 999 രൂപയ്ക്ക്

ഇന്ത്യന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവായ ലാവ പുതിയ നെക്ബാന്‍ഡ് ഇയര്‍ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കി. പ്രോബഡ്‌സ് എന്‍11 എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഇയര്‍ഫോണിന് 1,499 രൂപയാണ് എംആര്‍പി. തുടക്ക ഓഫറെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് 999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. സെപ്റ്റംബര്‍ 13-16 വരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ആമസോണ്‍ വഴിയാണ് വില്‍പന.

∙ വൈ-ഫൈ 7ന്റെ ശേഷി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു

പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിര്‍മാതാവയ ഇന്റല്‍ കമ്പനിയും ബ്രോഡ്‌കോമും സഹകരിച്ചു വികസിപ്പിച്ച വൈ-ഫൈ 7ന്റെ ശേഷി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ഇതിന് 5 ജിബിപിഎസ് (5Gbps) വരെ സ്പീഡ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇരു കമ്പനികളും പറയുന്നത്.

English Summary: iPhone 15 Pro tipped to get some major upgrades – and a new Ultra name