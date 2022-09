ഏകദേശം പത്ത് വര്‍ഷം മുൻപ് ഐഫോണ്‍ ആരാധകര്‍ പുച്ഛത്തോടെ സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണുകളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ‘കോപ്പി ക്യാറ്റ്’ എന്നായിരുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഫീച്ചറുകൾ സാംസങ് അനുകരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ അർഥം. പത്തു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോള്‍ ഇന്ന് മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. കാലവും ടെക്‌നോളജിയും ആപ്പിളിനു വേണ്ടി കാത്തുനിന്നില്ലെന്ന് പലരും പറയുന്നു. ഇതില്‍ വാസ്തവമുണ്ടോ? പരിശോധിക്കാം:

∙ ചില പുതുമകള്‍

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ അവതരണ വേദിയില്‍ കണ്ട പുതുമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്, ക്രാഷ് ഡിറ്റക്‌ഷന്‍, ഓള്‍വെയ്‌സ് ഓണ്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ, സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, പ്രോറെസ് ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ ഐഫോണുകളില്‍ എടുത്തു പറയപ്പെടുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍.

∙ ഓള്‍വെയ്‌സ് ഓണ്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ

ഇവയില്‍ ഓള്‍വെയ്‌സ് ഓണ്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ഫീച്ചർ സ്‌ക്രീന്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ അജയ്യരായ സാംസങ് അവരുടെ മികച്ച ഫോണുകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി നല്‍കികുന്ന ഫീച്ചറാണെന്നും ഐഫോണ്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതില്‍ പുതുമ കാണാനായേക്കുമെന്നും ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ പറയുന്നു. സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്‌സി എ8എസിലും വാവെയ് വ്യൂ 20യിലും 2018 ല്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഫീച്ചറാണിതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഇത് സാംസങ് ഗാലക്‌സി നോട്ട് 7ല്‍ 2016 ല്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും, 'ലോക്‌സ്‌ക്രീനില്‍ എത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഒരു ലോക്‌സ്‌ക്രീന്‍' എന്ന വിവരണമാണ് അതിനു നല്‍കിയിരുന്നതെന്നും ഗിസ്‌മോഡോയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. സമയം, നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സ്, കലണ്ടര്‍, സാംസങ്ങിന്റെ സ്റ്റൈലസായ എസ് പെന്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ക്രീന്‍ ഓണാക്കാതെ തന്നെ നോട്ടും മറ്റും എഴുതാനുള്ള ശേഷി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അന്നേ സാംസങ് നല്‍കിയിരുന്നു എന്നാണ് ഫ്‌ളോറന്‍സ് ഐഓണിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്.

സാംസങ്ങിന്റെയും വാവെയുടെയും മുന്തിയ മോഡലുകളിലെല്ലാം ഓള്‍വെയ്‌സ് ഓണ്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പുതിയതെന്നു പറഞ്ഞ് ആപ്പിള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില ഫീച്ചറുകളെങ്കിലും വര്‍ഷങ്ങളായി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലുള്ളതാണെന്ന ആക്ഷേപത്തിനു കാരണം ഇതാണ്..

∙ ഡൈനാമിക് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്

ഈ വര്‍ഷം മാത്രമാണ് ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് 120 ഹെട്‌സ് ഡൈനാമിക് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എത്തുന്നത്. ചില ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കൾ രണ്ടു വര്‍ഷം മുൻപെങ്കിലും ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് വണ്‍പ്ലസ് 9 പ്രോയില്‍ ഇതു കാണാം. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ പ്രോ മോഡലുകളുടെ ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് 1ഹെട്‌സ് വരെ താഴാനാകും. ഇത് വണ്‍പ്ലസ് 9 പ്രോയില്‍ കണ്ട ഫീച്ചറാണ്. സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്‌സി എസ്22 അടക്കം പല മുന്തിയ മോഡലുകളിലും ഇതു കാണാം. ഐഫോണ്‍ 13, 13 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മോഡലുകളില്‍ പ്രോമോഷന്‍ എന്ന പേരില്‍ ഡൈനാമിക് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നല്‍കിയിരുന്നു എങ്കിലും ഇത് 24 ഹെട്‌സ് വരെ മാത്രമാണ് താഴോട്ട് വന്നിരുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

∙ കാര്‍ ക്രാഷ് ഡിറ്റക്‌ഷന്‍

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ കുറച്ചു കാലമായുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് കാര്‍ അപകടത്തില്‍ പെട്ടാല്‍, കാറിലുള്ളവര്‍ക്ക് തനിയെ ഫോണ്‍ വിളിക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കില്ലെങ്കില്‍ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫോണിന് തന്നെ അടിയന്തര കോള്‍ നടത്താനുള്ള കഴിവ്. ഇത് പുതിയ ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഈ ഫീച്ചര്‍ ഏതു കമ്പനിയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക പോലും വേണ്ട, ആര്‍ക്കും ആ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാമെന്ന് ഗിസ്‌മോഡോ പറയുന്നു.

ഐഫോണ്‍ 14ന്റെ മേന്മയേറിയ ജൈറോസ്‌കോപ് ആണ് കാര്‍ അപകടത്തില്‍ പെട്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ ഫീച്ചര്‍ ചില പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളിലെ പഴ്‌സനല്‍ സേഫ്റ്റി ആപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. ആപ്പ്പിക്‌സല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിള്‍. ആപ്പിളിനെ പോലെ തന്നെ തത്സമയം അപകട ലൊക്കേഷന്‍ അറിഞ്ഞ് വിവരം അറിയിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണിത്. ആപ്പിലൂടെയല്ലാതെ കാര്‍ ക്രാഷ് ഡിറ്റക്‌ഷന്‍ ഓട്ടമാറ്റിക്കായി എനേബിള്‍ ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷനും പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളിലുണ്ട്. അപകടം നടന്ന് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ വാഹനത്തിലുള്ള ആള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിക്‌സല്‍ ഫോണ്‍ 911 (അമേരിക്കയില്‍) എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കും.

∙ പ്രോറോ ഫൊട്ടോ

ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷമാണ് 48 എംപി ക്യാമറ ലഭിക്കുന്നത്. അത് വളരെക്കാലമായി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ ഉള്ള ഫീച്ചറാണ്. ഇപ്പോള്‍ 200 എംപി ക്യാമറ വരെയും മറ്റും നല്‍കുന്ന ഫോണുകളും ഉണ്ട്. എന്നാലിപ്പോള്‍, ഫൊട്ടോഗ്രഫി പ്രേമികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും താൽപര്യമുള്ള ഫീച്ചറാണ് പുതിയ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ സീരീസിലെ 48 എംപി ക്യാമറയ്‌ക്കൊപ്പം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോറോ (ProRAW) ഫൊട്ടോസ്. ഇതാകട്ടെ, സാധാരണ ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നും ചെയ്യുകയുമില്ല. എടുക്കുന്ന ഫൊട്ടോകള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ (ഉദാഹരണം ഫോട്ടോഷോപ്) ഉപയോഗിച്ച് മിനുക്കി മികച്ചതാക്കാൻ അറിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടൂ.

അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ജെയ്‌പെഗ്, ഹെയ്ഫ് (HEIF) ഫോര്‍മാറ്റുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍, പ്രോറോ ഫീച്ചര്‍ സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്‌സി എസ്22 അള്‍ട്രയില്‍ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതാകട്ടെ ഫോണിന്റെ 102 എംപി ക്യാമറയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. (ഗാലക്‌സി എസ്22 അള്‍ട്രായുടെ ക്യാമറാ സെറ്റിങ്‌സില്‍ പോയി റോ ഓപ്ഷന്‍ ഏനേബിൾ ചെയ്താല്‍ മാത്രമെ ഇതു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകൂ. വലിയ സൈസ് ഉള്ള ഫയല്‍ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനാലും ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യാനറിയാത്തവര്‍ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഇല്ലാത്തതിനാലുമാണ് റോ ഓപ്ഷന്‍ഡീഫോള്‍ട്ടായി നല്‍കാത്തത്.)

∙ ഇസിം

ഗൂഗിള്‍ ഫൈയ്ക്ക് (Google Fi) ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാനായി 2017ല്‍ ആണ് ഗൂഗിള്‍ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിം അല്ലെങ്കില്‍ ഇസിം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ എസ്22 സീരീസ് അടക്കം പല ഫോണുകളിലും ഇതുണ്ട്. അതേസമയം, അമേരിക്കയില്‍ ഇസിം മാത്രമാണ് ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസില്‍ നല്‍കുക എന്നത് ആപ്പിളിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് എന്നു പറയുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ ഐഫോണില്‍ നിന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ സിം ഊരി മറ്റു ഫോണുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണിത് എന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്

മിക്ക റിവ്യൂവര്‍മാരും ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് എന്ന ഫീച്ചര്‍ ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തവും ബുദ്ധിപൂര്‍വവുമായി ഒരു മാറ്റമായാണ് പറഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നത്. (ഐഫോണ്‍ 13 വരെയുള്ള പ്രീമിയം ഫോണ്‍ സീരീസിലെ നോച്ചിനു പകരമാണ് ഡൈനമിക് ഐലൻഡ് എത്തുന്നത്. ഇതുവഴി മള്‍ട്ടി ടാസ്‌കിങ് നടത്താം.) എന്നാല്‍, ഗിസ്‌മോഡോ പറയുന്നത് ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ ആപ്പുകളെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഷെയ്ഡില്‍ സ്‌നൂസ് (snooze) ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ പ്രക്രിയയാണ് ഇതെന്നാണ്.

പക്ഷേ, ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ അത് മുന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. (ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ക്യാമറാ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആപ്പിള്‍ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു മുഴുവന്‍ എളുപ്പത്തില്‍ അഴുക്കു പിടിക്കില്ലേ എന്നതൊക്കെ കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ട കാര്യമാണെന്നും പറയുന്നു.)

മറ്റൊരു കാര്യം, ആപ്പിള്‍ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ തനിക്കും മറ്റ് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്രേമികള്‍ക്കും എല്‍ജി 2018ല്‍ അവതരിപ്പിച്ച വി10 മോഡലിനെ അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഫ്‌ളോറന്‍സ് കുറിക്കുന്നു. വി10ന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേക്കു മുകളില്‍ രണ്ടാമതൊരു സ്‌ക്രീനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ തീയതി, സമയം, ഫോണ്‍ കണക്‌ഷന്‍ സ്റ്റാറ്റസ് തുടങ്ങിയവ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് ആപ് ലോഞ്ചറായി വേണമെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കാമായിരുന്നു.

അതേസമയം, വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് എല്‍ജി കൊണ്ടുവന്ന ഫീച്ചറിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആപ്പിളിനായിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഇതു കൂടാതെ, എല്ലാ ആപ്പുകളെയും ഒരേസമയത്ത് ഡൈനാമിക് ഐലൻഡില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആപ്പുകള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് ഉപയോഗിക്കാനാകുക.

∙ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി

അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സിഗ്നലുമായോ വൈ-ഫൈയുമായോ കണക്ടു ചെയ്യാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ സാറ്റലൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ദേശം കൈമാറാനുള്ള കഴിവാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി. ഇത് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാനും ആകില്ല. കൂടാതെ, ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ അടുത്ത വേര്‍ഷനായ 14ല്‍ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി മിക്ക ഫോണുകളിലേക്കും എത്തുകയും ചെയ്യും.

അതേസമയം, പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ. ഏതു കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊന്നും ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട. മത്സരം എപ്പോഴും നല്ലാതണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് അധികവും.

