ഇന്ത്യയിൽ 53,900 രൂപയ്ക്ക് ഐഫോൺ 14 വാങ്ങാം, കൂടെ മറ്റ് ഓഫറുകളും

ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 14 സീരീസ് ഇന്ത്യയിലും അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഐഫോണിന്റെ വില 79,900 രൂപയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ 14 വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിളിന്റെ അംഗീകൃത റീട്ടെയിലറായ ഐസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് 53,900 രൂപയ്ക്ക് ഐഫോൺ 14 വാങ്ങാം. എന്നാൽ, പുതിയ ഐഫോണിന് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നില്ല. ചില ബാങ്ക്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്.



ഐസ്റ്റോറിൽ ഐഫോൺ 14 ന്റെ തുടക്ക വില 79,900 രൂപയാണ്. എന്നാൽ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ 5,000 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 3,000 രൂപയുടെ അധിക എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഇളവും ഉണ്ട്. ഇതോടെ വില 71,900 രൂപയായി കുറയും. ഐഫോൺ 11 ഉള്ളവർക്ക് 53,900 രൂപയ്ക്ക് ഐഫോൺ 14 വാങ്ങാം. ഐഫോൺ 11 ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറായി 18,000 രൂപയുടെ കിഴിവാണ് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ, ഒരു വലിയ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഹാൻഡ്സെറ്റ് മികച്ച പ്രവർത്തന നിലയിലായിരിക്കണം. ഇന്ത്യ ഐസ്റ്റോറിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് ഫോണുകൾക്കായുള്ള എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫർ വിവരങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിലവിലെ ഹാൻഡ്സെറ്റിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിന് 2,200 രൂപ മുതൽ 58,730 രൂപ വരെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്ചേഞ്ചിനായി ഐഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഓഫർ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. ചെയ്യേണ്ടത് ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച്, ഐഫോൺ 14 ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ പോയി, ട്രേഡ്-ഇൻ വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലെ ഫോണിന്റെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മൂല്യം പരിശോധിക്കുക.

ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും 5,000 രൂപയുടെ ബാങ്ക് ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറും ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫറുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഐഫോൺ 13 ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 69,900 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് സെയിലിലും, ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിലും ഐഫോൺ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

English Summary: iPhone 14 can be bought at an effective price of Rs 53,900