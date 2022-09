വി ആപ്പില്‍ സ്വന്തം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ച് ഐപാഡ് സമ്മാനമായി നേടാം

വി ആപ്പില്‍ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു ഗാനങ്ങളെങ്കിലുമുള്ള സ്വന്തമായ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഐപാഡും ആമസോണ്‍ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകളും അടക്കമുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടാന്‍ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവനദാതാവായ വി അവസരമൊരുക്കി. കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു ഗാനങ്ങളുമായി പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കിയ ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കേള്‍ക്കുക, കൂടുതല്‍ വിജയിക്കുക എന്ന രീതിയിലാവും വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.



ഇരുപതില്‍ പരം ഭാഷകളിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ഗാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു ഗാനങ്ങളെങ്കിലുമുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റും ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനങ്ങളും കേൾക്കുക, ഇവരില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേൾക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക തുടങ്ങിയ മൂന്നു ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രവിക്കുന്ന 26 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അവര്‍ക്ക് ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കി ഒരു ഐപാഡും 25 ആമസോണ്‍ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകളും സമ്മാനമായി നേടാനാവും. സെപ്റ്റംബര്‍ 16 വരെയായിരിക്കും ഈ ആനുകൂല്യം നിലവിലുണ്ടാകുക.

