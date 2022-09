സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കോറുകൾ അറിയാനും ഓണ്‍ലൈനായി വരുത്തുന്ന സാധനങ്ങള്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ലോക്‌സ്‌ക്രീനില്‍നിന്നു തന്നെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഐഒഎസ് 16 എത്തുന്നത്. പുതിയ ഒഎസ് എത്തുന്നതോടെ, ചില ഐഫോണുകള്‍ക്ക് ഇനി വാതിൽ അടക്കം അടുത്തുളള വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാനാകും. ‘മാഗ്നിഫയറി’ലാണ് പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ഉള്ളത്. അടുത്തുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനും ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരണങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ഇതിനു സാധിക്കും.

ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണുകള്‍ക്കായി ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഐഒഎസ്16 ലാണ് ഇതടക്കം ഒരുപറ്റം പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. ലൈവ് ക്യാപ്ഷന്‍സ് ആണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചര്‍. പുതിയ ലോക്‌സ്‌ക്രീന്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ്, ഐമെസേജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുളള മാറ്റങ്ങള്‍, ആപ്പിള്‍ മാപ്‌സിലുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് തുടങ്ങി പല ഫീച്ചറുകളും പുതുക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉണ്ടെന്ന് ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ഏതെല്ലാം ഫോണുകള്‍ക്കാണ് ഐഒഎസ് 16 കിട്ടുക?

ഐഫോണ്‍ 8, 8 പ്ലസ്, 10 സീരീസ് മുതല്‍ ഇറക്കിയ എല്ലാ ഫോണുകള്‍ക്കും ഐഒഎസ് 16 സ്വീകരിക്കാം. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 10 അടക്കമുള്ള താരതമ്യേന പഴയ ഫോണുകള്‍ക്ക് പുതിയ ഫീച്ചറുകളില്‍ പലതും ലഭിക്കില്ല. ഡൈനമിക് ഐലൻഡ് അടക്കം പുതിയ ഒഎസിലെ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകളില്‍ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. ('ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്' വേണമെങ്കില്‍ നോച് ഉള്ള എല്ലാ ഫോണുകള്‍ക്കും കൊടുക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. പക്ഷേ ആപ്പിള്‍ നല്‍കില്ലെന്ന് ചില വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.) ഐഒഎസ് 15ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 6എസ്, 6എസ് പ്ലസ്, 7, 7 പ്ലസ് എന്നീ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഐഒഎസ് 16 അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കില്ല. ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം:

∙ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കോറുകളും ലോക്‌സ്‌ക്രീനില്‍

ലോക്‌സ്‌ക്രീനില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കോറുകളും ഡെലിവറി ട്രാക്കിങ്ങും അടക്കം ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ് പുതുക്കിയ ഒഎസില്‍ കാണാവുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്. ഐഒസ് 16 സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും പുതിയ ലോക്‌സ്‌ക്രീന്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. പുതിയ ലോക്‌സ്‌ക്രീന്‍ ഡിസൈനില്‍ വിജറ്റ്‌സ് സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇഷ്ടാനുസരണം ഫോണ്ടുകള്‍ മാറ്റാം. ലോക്‌സ്‌ക്രീനില്‍ നിന്നു തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സും വിവരങ്ങളും കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം. ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ലോക്‌സ്‌ക്രീനിലെ മറ്റൊരു താത്പര്യജനകമായ ഫീച്ചര്‍. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കോറുകളും ഭക്ഷണ ഡെലിവറി വിവരങ്ങളും അടക്കം ട്രാക്കു ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

∙ ഐമെസേജ്

അമേരിക്കക്കാര്‍ വാട്‌സാപ്പിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന ഐമെസേജിലേക്ക് ആപ്പിള്‍ കൂടുതല്‍ ഫീച്ചറുകള്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അദ്ഭുതമുള്ളൂ. ഇനി ഐമെസേജ് വഴി അയച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ പിന്‍വലിക്കുകയോ (അണ്‍ഡു) ചെയ്യുകയോ ആകാം. അടുത്തിടെ ഡിലീറ്റു ചെയ്ത സന്ദേശം തിരിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഡിലീറ്റു ചെയ്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുക. ഒരിക്കല്‍ തുറന്ന മെസേജുകള്‍ 'അണ്‍റെഡ്' ആയി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

∙ ആപ്പിള്‍ മാപ്‌സ്

ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ്, താപനില തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആപ്പിള്‍ മാപ്‌സ‍ിന് കാണിക്കാനാകും. യാത്രക്കാരന്റെ റൂട്ടിലുള്ള ഒന്നിലേറെ സ്‌റ്റോപ്പുകള്‍ ചേര്‍ക്കാനും സാധിക്കും. (ഇത് ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിലുള്ള ഫീച്ചറാണ്.) പൊതു ഗതാഗതത്തിലെ യാത്രക്കൂലി പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരവും അമേരിക്കയിലും മറ്റും കിട്ടുന്നു.

∙ ഷെയേഡ് ഫോള്‍ഡര്‍

ഐഒഎസ് 16ല്‍ ലൈവ് ക്യാപ്ഷന്‍സ്, ലൈവ് ടെക്സ്റ്റ്, ഷെയേഡ് ഐക്ലൗഡ് ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ, ഈ ഫീച്ചറുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റില്‍ ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. പക്ഷേ, ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തിനു മുമ്പ് ഇവയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായേക്കും.

ഷെയേഡ് ഫോള്‍ഡര്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പല ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു യാത്ര പോകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരും ഫോട്ടോകള്‍ എടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ പിന്നെ സമയം കളയേണ്ടതായി വരും. പകരം ഐക്ലൗഡ് ലൈബ്രറിയില്‍ ഒരു ഫോള്‍ഡര്‍ സൃഷ്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ ഇട്ടാല്‍, അത് എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കായും ഇത്തരം ഫോള്‍ഡറുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാം.

∙ വിഷ്വല്‍ ലുക്-അപ്

ഫോട്ടോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിന്ന് സബ്ജക്ടിനെ മാത്രം മാറ്റിനിർത്തി ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ് വിഷ്വല്‍ ലുക്-അപ് ഫീച്ചര്‍. പ്രാണികളെയും പ്രതിമകളെയും പക്ഷികളെയും മറ്റും കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്തരത്തില്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്യാം. ഇതും വര്‍ഷങ്ങളായി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ ആസ്വദിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളിലൊന്നാണ്. വിഷ്വല്‍-ലുക് അപ് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇല്ല. കൂടാതെ, എ12 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രോസസറുകള്‍ ഉള്ള മോഡലുകളില്‍ മാത്രമാണ് ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

∙ വാതില്‍ തിരിച്ചറിയല്‍

ഐഒഎസ് 16ലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന് ഫോണിന് സമീപത്തുള്ള പലതിനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയാണ്. മാഗ്നിഫയര്‍ ആപ്പിനാണ് ഈ ശേഷി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മാഗ്നിഫയര്‍ തുറന്ന ശേഷം ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഒരു ചിത്രത്തിനു നേരെ പിടിച്ചാല്‍ അത് ഒരു വിവരണം നല്‍കും. അതുപോലെ തന്നെ മുൻപില്‍ വാതിലോ മറ്റു പ്രതിബന്ധങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അറിയിക്കും. പ്രധാനമായും കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരിക.

എന്നാല്‍, ഇത്തരം ഫീച്ചറുകള്‍ ഫോണുകളിലേക്കും മറ്റും എത്തുമ്പോള്‍ അവ ആര്‍ജിക്കുന്ന ശേഷിയെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനുമാകില്ല. ഡോര്‍ ഡിറ്റക്‌ഷന്‍ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങുന്ന ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ, 14 പ്രോ മാക്‌സ്, ഐഫോണ്‍ 13 പ്രോ, 13 പ്രോ മാക്‌സ്, 12 പ്രോ, 12 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ ഫോണുകളിലേതെങ്കിലും വേണം. അതേസമയം, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് വീടുകള്‍ക്കുള്ളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അടക്കം ഇനി വ്യക്തമായി അറിയാനായേക്കില്ലേ എന്ന ഭീതി പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഐഫോണ്‍ 14 മാക്‌സ് എന്ന ആശയം പൊളിഞ്ഞു ?

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ മോഡലുകള്‍ക്കൊപ്പം ഐഫോണ്‍ 12 മിനി, 13 മിനി എന്നീ മോഡലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ വില്‍പന മൊത്തം ഐഫോണുകളുടെ ഏകദേശം 5 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ചെറിയ സ്‌ക്രീനുളള ഫോണ്‍ കുറവാണെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് കമ്പനി എത്തിയതാണ് മിനി ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കാത്തതിനു കാരണം.

ഈ വര്‍ഷം കമ്പനി മിനി മോഡലിനു പകരം ഐഫോണ്‍ 14 മാക്‌സ് എന്ന പേരില്‍ കൂടുതല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമുള്ള മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കിയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഐഫോണ്‍ മിനിയുടെ വലുപ്പം 5.4 ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു എങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ 14 മാക്‌സിന് 6.7 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ആ തന്ത്രവും ഏശിയില്ലെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീ ഓര്‍ഡറുകളുടെ കണക്കുകള്‍ വിശകലനം ചെയ്താണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 14, 14 മാക്‌സ് മോഡലുകളോട് വളരെ തണുപ്പന്‍ പ്രതികരണമാണ് ഐഫോണ്‍ ആരാധകരില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും തന്നെ പ്രോ വേരിയന്റുകളിലാണ് എന്നതിനാല്‍ ഐഫോണ്‍ 14, 14 മാക്‌സ് ഫോണുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ വേണ്ട ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ വാങ്ങാനായി ആപ്പിള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഓര്‍ഡര്‍ താമസിയാതെ വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കാമെന്ന് വിശകലനവിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ പറയുന്നു. അതേസമയം പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളിലുള്ള ആപ്പിള്‍ ഫാന്‍സിന്റെ ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനേക്കള്‍ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കില്‍ അല്‍പം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

