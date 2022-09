ഇന്ത്യയിലെ ആദായവിൽപന, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 61,000 കോടിയുടെ ഫോൺ വിൽപന

ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ ഇന്ത്യയിൽ 61,000 കോടി രൂപയുടെ സ്മാർട് ഫോൺ വിൽപന നടക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ ഉത്സവ സീസണിൽ വിൽക്കുന്ന ഓരോ 3 സ്മാർട് ഫോണുകളിൽ 1 ഉം 5ജി ഹാൻഡ്സെറ്റുകളായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുൻനിര ഇകൊമേഴ്സ് കമ്പനികളായ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും വൻ ആദായ വിൽപനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സ്മാർട് ഫോൺ വിഭാഗത്തില്‍ വന്‍ ഓഫറുകളാണ് നൽകുന്നത്.



കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വിൽപനയുടെ 61 ശതമാനം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 66 ശതമാനം കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഉത്സവ സീസണിലെ സ്മാർട് ഫോൺ റീട്ടെയിൽ ശരാശരി വിൽപന വില (എഎസ്‌പി) 12 ശതമാനം വർധിച്ച് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 242 ഡോളറിലെത്തും. എന്നാൽ ഫോൺ യൂണിറ്റ് വിൽപന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 9 ശതമാനം കുറഞ്ഞേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

എക്കാലത്തെയും വലിയ ആദായവില്‍പനയ്ക്കായി രാജ്യത്തെ സ്‌മാർട് ഫോൺ വിപണി ഒരുങ്ങികഴിഞ്ഞു. വാർഷിക വിൽപനയുടെ 20 ശതമാനവും അടുത്ത നാലഞ്ചു ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യയിലെ സ്‌മാർട് ഫോൺ വിപണിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഉത്സവ സീസൺ. ഇതിനാൽ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം വൻ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ വർഷത്തെ ആമസോണിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് സെപ്റ്റംബർ 23 നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രവചനമനുസരിച്ച്, ഉത്സവ സീസണിലെ സ്മാർട് ഫോൺ വിൽപന ഏകദേശം 770 കോടി ഡോളറായിരിക്കും. ഇത് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിൽപനയുടെ കാര്യത്തിൽ 9 ശതമാനം ഇടിവ് സംഭവിച്ചേക്കാം. ഈ വർഷം ചൈനയുടെ 618 ഫെസ്റ്റിവലിലും സമാനമായ പ്രവണത കണ്ടിരുന്നു. അവിടെ വില്‍പന മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്നും കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ച് വക്താവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

