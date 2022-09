ഐഫോണുകള്‍ക്കായി ഒരു ആപ് വികസിപ്പിച്ച മലയാളി പെണ്‍കുട്ടിയെ പുകഴ്ത്തി ആപ്പിള്‍ കമ്പനി മേധാവി ടിം കുക്ക്. ഇപ്പോള്‍ ദുബായില്‍ താമസിക്കുന്ന ഹന മുഹമ്മദ് റഫീക് (9) താന്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐഒഎസ് ആപ് ഡവലപ്പറാണെന്ന അവകാശവാദവുമായാണ് കുക്കിന് കത്തെഴുതിയത്. മറുപടി മെയിലിലാണ് കുക്ക് കുട്ടിയെ പുകഴ്ത്തിയത്.

കുട്ടിക്കഥകള്‍ അടങ്ങുന്ന ആപ് ഉണ്ടാക്കിയത് എട്ടാം വയസ്സില്‍

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മേഖലയിലും മറ്റുമുള്ള തന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹന കുക്കിന് എഴുതിയിരുന്നു. ഇതിനെ പുകഴ്ത്തി കുക്ക് മറുപടി അയച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. കുട്ടിക്കഥകളാണ് ഹനാസ് ആപ്പിലുള്ളത്. ആപ് ഫ്രീയായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടെ കുട്ടികള്‍ക്കു കഥകള്‍ വായിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നത് പല മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും വിഷമം പിടിച്ച കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആപ്പിന്റെ സൃഷ്ടിക്കു വഴിവച്ചത് എന്ന് ഹന പറയുന്നു. എട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഹന ഈ ആപ് ഉണ്ടാക്കിയത്.

അഞ്ചാം വയസ്സില്‍ കോഡിങ്

താന്‍ കോഡിങ്ങിന്റെ ലോകത്തെക്ക് എത്തിയത് അഞ്ചാം വയസ്സിലാണെന്ന് ഹന ഇമെയിലില്‍ പറയുന്നു. ഇതു ശരിയാണെങ്കില്‍ ഹന ആയിരിക്കാം ഈ മേഖലയില്‍ ഏത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കരുതുന്നത്. തന്റെ യൂട്യൂബ് വിഡിയോകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും കുട്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

‘കുക്കിന്റെ മെയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഹന ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു’

ഹനയെ പുകഴ്ത്തി കുക്കിന്റെ മെയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നെന്നും പിതാവ് മുഹമ്മദ് ആണ് മെയില്‍ ആദ്യം കണ്ടതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തില്‍ ഇത്ര വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ഹനയെ പുകഴ്ത്തിയ കുക്ക്, ഇതേ രീതിയില്‍ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്നു പറഞ്ഞെന്നും റിപ്പാർ‌ട്ടിലുണ്ട്.

ആപ്പിനായി 10,000 ലൈന്‍ കോഡ് എഴുതി

ആപ്പിനു വേണ്ടി 10,000 വരി കോഡാണ് ഹന എഴുതിയതെന്നും ഇത്തരം ആപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ലൈബ്രറികളോ ക്ലാസുകളോ ആപ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഹന ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു. താന്‍ കണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഈ ആശയത്തില്‍ ചെന്ന് എത്തിച്ചതെന്ന് കുട്ടി പറയുന്നു.

English Summary: The 9-year-old girl based in Dubai has got a mail from Apple CEO Tim Cook.