തങ്ങളുടെ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് എയര്‍പോഡ്‌സിന്റെയും, പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ ആയ ബീറ്റ്‌സിന്റെയും നിര്‍മാണ സംവിധാനങ്ങളില്‍ കുറച്ച് ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറിച്ചുനടാന്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനി നീക്കം. പ്രാദേശികമായി ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതൊരു വിജയമാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. ആപ്പിളിനായി ചില ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം നിര്‍മിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

ആപ്പിളിനായി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ ആപ്പിള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബീറ്റ്സ് ഹെഡ്‌ഫോണ്‍സ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഒരുക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. താമസിക്കാതെ എയര്‍പോഡ്‌സ് നിര്‍മാണം തുടങ്ങും. ആപ്പിളിന് ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയായ 'ലക്‌ഷെയര്‍ പ്രസിഷന്‍ ഇന്‍സ്ട്രി' എന്ന കമ്പനിയും എയര്‍പോഡ്‌സ് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. അതേസമയം, വിയറ്റ്‌നാമിലും നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകളുള്ള ലക്‌ഷെയര്‍ ആ രാജ്യത്തിനായിരിക്കും കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുക എന്നും വാദമുണ്ട്.

ചൈനയിലെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാൻ ആപ്പിള്‍

തങ്ങളുടെ മൊത്തം നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ചൈനയില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ നോക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്‍തോതില്‍ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ബദൽ മാർഗം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ 13ന്റെ നിര്‍മാണം ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ 14ന്റെ നിര്‍മാണം ഇവിടെ തുടങ്ങുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

The Apple logo is seen on a window of the company's store in Bangkok on February 14, 2021. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

കയറ്റുമതി 2.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിലേക്ക്

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ആപ്പിള്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയുടെ മൂല്യം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് 1 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കടന്നു. ഇത് മാര്‍ച്ച് 2023 വരെയുള്ള 12 മാസം ആകുമ്പോൾ 2.5 ബില്ല്യന്‌ ഡോളറാകുമെന്നാണ് നിഗമനം. തങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വികേന്ദ്രീകരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്.

ചൈനയുടെ ചിപ് വ്യവസായത്തെ വരിഞ്ഞുകെട്ടാന്‍ അമേരിക്കയും

കംപ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ പ്രൊസസറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ചൈനയുടെ കൈയ്യിലെത്തുന്നത് കുറയ്ക്കാനുള്ള നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി ഇറങ്ങുകയാണ് അമേരിക്ക എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി ഇത്തരം ഒരു നീക്കവുമായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവന്നത് 1990കളിലായിരുന്നു. ചൈനീസ് ചിപ് നിര്‍മാണ കമ്പനികളിലേക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കും അമേരിക്ക നീങ്ങുക.

തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും ചൈനീസ് കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് ചിപ്പുകള്‍ വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ചൈനീസ് ഫാക്ടറികളിലേക്കും ചിപ് രൂപകല്‍പന മേഖലയിലേക്കും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്താതിരിക്കാനുളള മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കുക എന്നതായിരിക്കും. ഈ നീക്കത്തോടെ ചൈന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ ''വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിലാകുമെന്ന്'' സൈബര്‍ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനായയ ജിം ലൂയിസ് അഭിപ്രയാപ്പെട്ടു. പുതിയ നീക്കത്തിനു ശേഷവും ചൈന ചിപ് നിര്‍മാണം തുടരും. പക്ഷേ അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴയതായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയില്‍ അമേരിക്കയുടെ മേല്‍ക്കോയ്മ തകരുമെന്ന് ഭയക്കുന്നതിനാലാണ് പുതിയ നീക്കം.

അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ആയുധം എഫ്ഡിപിആര്‍

റഷ്യയ്ക്കും ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവെയ്ക്കുമെതിരെ പ്രയോഗിച്ച ശേഷം അമേരിക്ക ഉറയിലിട്ട നിയമമാണ് ഫോറിന്‍ ഡയറക്ട് പ്രൊഡക്ഡ് റൂള്‍ (എഫ്ഡിപിആര്‍). അമേരിക്ക വീണ്ടും ഈ ആയുധം പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ചൈനയുടെ അതിനൂതന സൂപ്പർ കംപ്യൂട്ടര്‍ വ്യവസായത്തിനെതിരെ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കയുടെ അതിര്‍ത്തിക്കു വെളിയിലും അമേരിക്കന്‍ അധികാരികള്‍ക്ക് പ്രയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന നിയമമാണ് എഫ്ഡിപിആര്‍. ഇത് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് 1959ല്‍ ആണ്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വില്‍പ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്ഇത്. ഈ നിയമം പറയുന്നത് അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച ഒരു ഉപകരണം വില്‍ക്കുന്നതു തടയാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിര്‍മിച്ച ഉപകരണമാണെങ്കില്‍ പോലും അതിന്റെ വില്‍പന തടയാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് അധികാരം നല്‍കുന്നതാണ് ഈ നിയമം.

ഈ നിയമം ഒക്ടോബര്‍ 7ന് ചൈനയുടെ അഡ്‌വാന്‍സ്ഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്, സൂപ്പര്‍കംപ്യൂട്ടര്‍ വ്യവസായത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. ഇനി പുതിയ ചിപ്പുകള്‍ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത്. നിയമം അമേരിക്ക അവസാനം പുറത്തെടുത്തത് 2020 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ കമ്പനിയായി മാറിയിരുന്ന വാവെയെ അമേരിക്ക കുടുക്കിയത്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ വാവെയ്ക്ക് ചിപ്പു നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ശ്രമം ഉണ്ടായി.

Photo: Apple Inc/REX/Shutterstock

മിക്കവാറും എല്ലാ ചിപ് ഫാക്ടറികളും നിര്‍ണായകമായ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ നല്‍കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി എഫ്ഡിപിആര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരികയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാവെയ് കമ്പനിയുടെ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ ബിസിനസ് തകര്‍ത്തതു പോലെ, റഷ്യയ്ക്കും ബെലാറസിനും എതിരെയും ഈ നിയമം നടപ്പാക്കി. യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് കടന്നുകയറിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഇത്.

എന്നാല്‍, ഈ നിയമം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ അമേരിക്ക മുതിര്‍ന്നേക്കില്ലെന്നു പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ വിദേശ കമ്പനികള്‍ അമേരിക്കന്‍ നിയമം അനുസരിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കു സൗകര്യമില്ലെന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. അതേസമയം, ചൈനയുടെ സൂപ്പർ കംപ്യൂട്ടർ നിര്‍മാണ മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് തടയിടാന്‍ ഇത് മതിയാകുമെന്നും കരുതുന്നു.

കയറ്റുമതി നിയമങ്ങളും പൊളിച്ചെഴുതി

അമേരിക്കയിലെ ജോ ബൈഡന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ചിപ് കയറ്റുമതി മേഖലയില്‍ വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു വഴിവയ്ക്കുന്ന നിയമങ്ങള്‍ പാസാക്കി. ഇത് അത്യാധുനിക സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ ചിപ്പുകള്‍ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ചൈനയില്‍ എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ളതാണെന്നു പറയുന്നു. ഇത് ചൈനയുടെ ടെക്‌നോളജി, സൈനിക മേഖലകള്‍ക്ക് കനത്ത ആഘാതമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. നിയമം ആധുനിക ലോജിക് ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ചിറകരിയുമെന്നാണ് നിഗമനം. ഇതായിരിക്കും 1990കള്‍ മുതല്‍ ചൈനയിലേക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തിക്കാന്‍ നിലനിന്നിരുന്ന വഴി തടയുക. ഇത് ഫലപ്രദമായാല്‍ അത് ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി മേഖലയെ തളര്‍ത്തുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ അധികാരികള്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം, മറ്റു രാജ്യങ്ങളും സഹകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍അമേരിക്കയുടെ നീക്കം പൂര്‍ണമായി വിജയിക്കുമോ എന്നു സംശയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

English Summary: AirPods to be made in India for the first time