അദൃശ്യമായി ജീവിക്കാന്‍ അദ്ഭുത വസ്ത്രം വരും? ഗവേഷകര്‍ ഒരുങ്ങിത്തന്നെ

ഹാരിപോട്ടര്‍ സീരീസില്‍ മുതല്‍ സ്റ്റാര്‍ ട്രെക്കില്‍ വരെ കണ്ട തരത്തിലുള്ള, ധരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അദൃശ്യരാകാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരം വസ്ത്രങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. ലണ്ടനിലെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് കമ്പനിയായ വൊളെബകിലെ (Vollebak) ഗവേഷകരാണ് ഇന്‍വിസിബിലിറ്റി ക്ലോക് നിര്‍മിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അനുദിനമെന്നോണം നാട്ടിലും നഗരത്തിലും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരെ ഈ ക്യാമറകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ അദൃശ്യരാക്കാനായിരിക്കും ഗവേഷകരുടെ ആദ്യ ഉദ്യമം. പിന്നീട് ആ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതല്‍ വികസിപ്പിച്ച് അദൃശ്യമാകാനുള്ള വസ്ത്രം നിർമിക്കാനാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

∙ ഗവേഷണ പുരോഗതി

കഥകളില്‍ മാത്രം കണ്ടുവന്ന ഈ അദ്ഭുത വസ്ത്രം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായി ഗവേഷകര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് മാഞ്ചസ്റ്ററുമായി ചേര്‍ന്ന് ഒരു തെര്‍മല്‍ താപ പ്രച്ഛന്നവേഷം (Thermal Camouflage) നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനുള്ള യത്‌നത്തിലാണ്. ഇതു ധരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ക്യാമറയുടെ മുന്നില്‍ അദൃശ്യരാകാം.

∙ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ജാക്കറ്റ്

താപ പ്രച്ഛന്നവേഷം നിർമിച്ചെടുക്കാന്‍ 5 മുതൽ 10 വരെ വര്‍ഷം ആയിരിക്കും എടുക്കുക. ഈ വസ്ത്രം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റ് ആണ്. ഇത് അദൃശ്യമാകാന്‍ സാധിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. അദൃശ്യമാക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ അപരിഷ്‌കൃത രൂപമായിരിക്കും താപ പ്രച്ഛന്ന വേഷമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

താപ പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിന്റെ ആദിമ രൂപത്തില്‍ 42 ഭാഗങ്ങളില്‍ ഗ്രാഫീന്‍ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഇവ ഒരോന്നും ശുദ്ധ ഗ്രാഫീന്റെ 100 പാളികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും. ഈ ഗ്രാഫീന്‍ പാളികള്‍ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കാം. ചൂടു വര്‍ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ജാക്കറ്റിന്റെ പ്രതലത്തിലെ താപ പ്രസരണം നിയന്ത്രിക്കാം. ഈ 42 ഭാഗത്തെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്വര്‍ണത്തിന്റെയും ചെമ്പിന്റെയും വയറുകളാണ്. ഓരോ ഭാഗത്തും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വോള്‍ട്ടേജ് ആയിരിക്കും എത്തിക്കുക.

വോള്‍ട്ടേജ് ക്രമീകരിച്ച് ഓരോ ഗ്രാഫീന്‍ പാളിക്കുമിടയില്‍ അയണീകരിക്കല്‍ (ions) നടത്തുന്നു. എത്ര കൂടുതല്‍ അയോണ്‍സ് പുറത്തുതള്ളുന്നോ അത്ര കുറവ് തെര്‍മല്‍ റേഡിയേഷന്‍ മാത്രമായിരിക്കും പുറത്തുവിടുക. ഈ പ്രക്രിയ വഴി ഇളം ചാരനിറം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

∙ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍

മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ പെടാതെ നടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുടെ തുറിച്ചുനോട്ടത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനും പുതിയ വസ്ത്രം സഹായിച്ചേക്കും. വോളെബക് ഗവേഷകര്‍ ഇതിനാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്.

∙ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തോളമായി തങ്ങള്‍ വിവിധ മേഖലകളെ ഒരുമിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഗവേഷകർ‌ പറയുന്നു. ഫിസിക്‌സ്, ഒപ്ടിക്കല്‍ മെറ്റീരിയല്‍സ്, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് കൺട്രോള്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍, തുണി നിര്‍മാണം, എൻജിനീയറിങ് എന്നീ മേഖലകളെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ വസ്ത്രം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഈ വസ്ത്രം ഒരു ഒപ്ടിക്കല്‍ ഉപകരണവുമായിരിക്കുമെന്ന് ഗവേഷക ടീം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഈ വസ്ത്രം ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ക്യാമറകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പിടിക്കുമ്പോള്‍ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചൂട് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നതിനു പകരം ഒരു പ്രശസ്തമായ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിമിന്റെ പാറ്റേണുകള്‍ മാത്രമാണ് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

∙ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്

വസ്ത്രത്തിലെ 42 ഭാഗങ്ങള്‍ക്കും വ്യത്യസ്ത ലെവലിലുള്ള തെര്‍മല്‍ റേഡിയേഷന്‍ പുറത്തുവിടാനാകും എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇതിന് ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ചേര്‍ന്നു പോകാനും ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് ക്യാമറകളുടെ കണ്ണില്‍പെടാതിരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് വോളെബക് ടീം വിശദീകരിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി ഗ്രാഫീന്‍ പാനലുകളുടെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുകണ് ഗവേഷകരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതുവഴി ജാക്കറ്റിന്റെ പ്രച്ഛന്നവേഷ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണം ഗ്രാഫീന്‍ പാനലുകളും വൈദ്യുതിയും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരാളെ ഒരു കാട്ടില്‍ അദൃശ്യമാക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു വിമാനത്തെ റണ്‍വേയില്‍ അദൃശ്യമാക്കാമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില്‍ ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് സ്‌പെക്ട്രത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിക്കാനേ ജാക്കറ്റിനു സാധിക്കൂ. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍, അദൃശ്യമാകുക എന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്.

ഗ്രാഫീന്‍ വളരെയധികം ക്രമീകരണ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുവാണ്. എന്നുപറഞ്ഞാല്‍, അതിലേക്ക് ഊര്‍ജം കടത്തിവിടുമ്പോള്‍ ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് സ്‌പെക്ട്രത്തിലും ഗോചരമായ സ്‌പെക്ട്രത്തിലും വ്യത്യസ്തമായി പ്രതികരിപ്പിക്കാം. കടത്തിവിടുന്ന ഊര്‍ജത്തിന്റെ അനുപാതത്തിന് അനുസരിച്ച് ഗ്രാഫീന്റെ നിറം മാറ്റാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. തരംഗദൈര്‍ഘ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അദൃശ്യ വസ്ത്ര നിര്‍മിതി എളുപ്പമാകുമെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ്. അത് വില്‍പനയ്ക്ക് തയാറല്ലെന്നും ഇത്തരം ഒരു വസ്ത്രം നിര്‍മിച്ചെടുത്താല്‍ അതിന് എന്തു വില വരുമെന്ന കാര്യം പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

∙ ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ മസ്‌കിന് ഒക്ടോബര്‍ 28 വരെ സമയം

ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്കുകള്‍ക്കും ട്വിറ്ററുമായി നേരത്തേ കരാറൊപ്പിട്ട തുകയായ 4400 കോടി ഡോളര്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഈ മാസം 28 വരെ സമയം നൽകി. നിലവില്‍ ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഹരിയൊന്നിന് മസ്‌ക് നല്‍കേണ്ടിവരുന്നത് 54.20 ഡോളര്‍ വച്ചാണ്. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ നിന്ന് ഒരു 4 ഡോളറെങ്കിലും കുറച്ചാല്‍ മസ്‌കിന് കച്ചവടം നടത്താന്‍ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു.

∙ തയ്‌വാനെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യ പരമാര്‍ശം മസ്‌കിനെ വെട്ടിലാക്കി

എന്തിനെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാന്‍ മടിക്കാത്ത മസ്‌ക് തയ്‌വാനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമര്‍ശം ചൈനയെയും തയ്‌വാനെയും വെറുപ്പിച്ചു എന്ന് എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആഗോള ടെക്‌നോളജി നിര്‍മാണ മേഖലയുടെ ഹൃദയ മേഖലകളാണ് തയ്‌വാനും ചൈനയും. തയ്‌വാനെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കാന്‍ ചൈന ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി നിലനിര്‍ത്താനാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തയ്‌വാനെ ചൈനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭരണാധികാര മേഖലയാക്കണം (SAZ) ആക്കണമെന്നാണ് മസ്‌ക് തട്ടിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തലേക്കു കടന്നുകയറുന്നു എന്നും മസ്‌ക് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നീക്കത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് തയ്‌വാന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. മസ്‌ക് ലക്ഷ്മണ രേഖ ഭേദിച്ചു എന്നാണ് ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചത്.

∙ ഐഫോണ്‍ 6ന് ഇനി അധികം കാലം സപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കില്ല

ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 6 സീരീസ്, 5സി, മൂന്നാം തലമുറയിലെ ഐപാഡ് മിനി എന്നീ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി അധികം കാലം ഔദ്യോഗിക സപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചേക്കില്ല. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, ഇവ കേടായാല്‍ ആപ്പിള്‍ അവയുടെ സര്‍വീസ് നല്‍കില്ല. ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ ഇനി കമ്പനി നിര്‍മിക്കില്ലെന്ന് മാക് റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

