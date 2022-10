ഒരു സാങ്കല്‍പിക, പറക്കും ഹോട്ടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോ ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. ഈ സിജിഐ (കംപ്യൂട്ടര്‍ ജനറേറ്റഡ് ഇമേജിങ്) വിഡിയോയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പ്രതികരണങ്ങളും പ്രവഹിക്കുകയാണ്. സ്വപ്ന ഹോട്ടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങള്‍ രസകരവുമാണ്. ആണവോര്‍ജം ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം ആകാശത്തു തങ്ങാം. ജിം, സ്വിമ്മിങ് പൂള്‍ തുടങ്ങിയ പോലും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടലിൽ 5,000 പേര്‍ക്ക് ഒരേ സമയം താമസിക്കാനാകും. അതേസമയം, ഈ ആശയം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നതിന് പല പരിമിതികളും ഉണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

∙ ആകാശ ടൈറ്റാനിക്കിന് എഐ പൈലറ്റ്!

സാങ്കല്‍പിക ആകാശക്കപ്പലിന്റെ പൈലറ്റ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കല്‍ പൊങ്ങിയാല്‍ മാസങ്ങളോളം അതിനെ ആകാശത്തു നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ആകാശ ടൈറ്റാനിക് ‘നങ്കുരമിടുന്നത്’ പുതിയ താമസക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനും കപ്പലിലുളളവരെ തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്കു വിടാനും മറ്റും വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഹോട്ടല്‍-വിമാന സങ്കല്‍പങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇത് നിര്‍മിക്കുക.

ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫ്യൂഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എൻജിനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഒരിക്കലും തിരിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ആരായുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ഡിസൈന്‍ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശ്യം. അവിശ്വസനീയമായ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള സിജിഐ വിഡിയോ തയാര്‍ ചെയ്ത ഹാഷെം അല്‍ഗായിലി (Hashem Alghaili) ഈ സങ്കല്‍പത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ‘ആണവോര്‍ജത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആകാശക്കപ്പല്‍’ എന്നാണ്. ഇത് ഭാവിയില്‍ ഗതാഗതത്തിനു പോലും ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

∙ ഈ ഭീമാകാര നൗക ആളില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകുമോ?

ഈ പടുകൂറ്റന്‍ ആകാശ നൗകയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പറക്കലിനിടയില്‍ത്തന്നെ നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ ഭീമാകാര നൗകയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ എത്ര പൈലറ്റുമാര്‍ വേണ്ടിവരുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹാഷെം നല്‍കിയ മറുപടി, താന്‍ കരുതുന്നത് അത് സമ്പൂര്‍ണമായി സ്വയംപ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായിരിക്കും എന്നാണ്.

എന്നാല്‍, മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ആകാശ നൗക എന്ന ആശയം പ്രായോഗികമാക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ലെന്നു ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കാരണം യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തിനായി സ്റ്റാഫ് വേണം. പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയില്‍ ഹോട്ടലുകളും വമ്പന്‍ ഷോപ്പിങ് മാളും തിയറ്ററും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയുന്ന രീതിയില്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ കാശുള്ളവര്‍ക്ക് കല്യാണങ്ങള്‍ പോലും ഇനി ആകാശത്ത് നടത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കും. ഭൂമിയില്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത തരം സമ്പൂര്‍ണ കാഴ്ചയാണ് ആകാശ നൗകയിലെ 360 ഡിഗ്രി വ്യൂവിലുളളത് .

∙ ഇത് പുതിയ ടൈറ്റാനിക് ആകുമോ?

അതേസമയം, ഇത്തരം സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അത് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ നിരവധി കടമ്പകള്‍ കടക്കേണ്ടി വരുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പലതും നിലവിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് മറികടക്കാനാകണമെന്നു പോലും ഇല്ല. അതിനാല്‍ത്തന്നെ ഇത് ഒരു ആകാശ ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തത്തിലേക്കു നയിച്ചേക്കാമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ചില പരിമിതികള്‍ പരിശോധിക്കാം:

ഇത്ര കൂറ്റന്‍ വിമാനത്തിന് ഉയര്‍ന്നു പൊങ്ങാന്‍ സാധിക്കുന്നത് എളുപ്പമാവില്ല. കൂടാതെ, അതിന് വായുചലന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാന്‍ സാധിക്കണമെന്നുമില്ല. അതിന്റെ ഭാരം ഒരു പ്രശ്‌നമായിരിക്കാം. കൂടാതെ, ആണവശക്തിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു ആകാശ നൗക തകര്‍ന്നാല്‍ അത് ഒരു നഗരത്തെ നിന്നനില്‍പ്പില്‍ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.

∙ ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം...

പുതിയ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പേര്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാള്‍ പറയുന്നത് ആണവ റിയാക്ടറുള്ള വിമാനം എന്ന ആശയമൊക്കെ മഹത്തരമാണ്, പക്ഷേ, അതിന് തകരാറുവന്ന് താഴെ വീണാല്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും പിന്‍ ഭാഗത്ത് കാലു നീട്ടിവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റു തരപ്പെടുത്താന്‍ മാത്രം ധനികനാണ് താന്‍ എന്നു കരുതുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരാള്‍ കമന്റ് ഇട്ടത്.

വിഡിയോ ആനിമേഷനില്‍ ഇത് ലാന്‍ഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ എലവേറ്ററുകള്‍ വേണ്ട വിധമല്ല. ആനിമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയുടെ മനസിലുള്ളത് ജെറ്റ് എൻജിനാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഫ്യൂഷന്‍ റിയാക്‌‍ഷന്‍ എന്ന ആശയം ഭാവിയില്‍ മാന്ത്രികമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ഇന്ധനമെന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരാള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇത്തരം ഒരു ആകാശയാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ചെലവാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം.

ഭൂമിയില്‍ പണമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനി ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോകുന്ന നഗരങ്ങളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അപ്രാപ്യമായേക്കാം എന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ ശരിയായേക്കാമെന്നാണ് ഇത്തരം സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നത് എന്നും വിമര്‍ശനമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു യാനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് അതി ധനികര്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും സാധിക്കുക എന്നും മറ്റൊരാള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഇതൊക്കെ ഭാവിയില്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും ചിലര്‍ വിഡിയോയെ പറ്റി വന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതൊക്കെ 2070ല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് വേറൊരു അഭിപ്രായം. അതേസമയം, വിഡിയോ പുറത്തിറക്കിയവരുടെ സര്‍ഗാത്മകതയെ പുകഴ്ത്താനും പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സങ്കല്‍പം പലര്‍ക്കും ആവേശം പകര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കില്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ വേണ്ടിവന്നേക്കും.

ഇനി ഇതൊക്കെ ശരിയായാല്‍ പോലും യാത്ര അത്ര സുഖകരമാകണമെന്നില്ലെന്നും ചിലര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന സീറ്റ്, മിക്ക സമയത്തും ഉച്ചത്തില്‍ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നു വയസ്സുളള കുട്ടിയുമായി യാത്രയ്‌ക്കെത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സീറ്റിനടുത്താണെങ്കിലോ?

∙ എത്ര നല്ല നടക്കാത്ത സ്വപ്നം

ഫിസിക്‌സിന്റെയും വായുചലനശാസ്ത്രത്തിന്റെയും നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇത് പുറത്തിറക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നാണ് വേറൊരാള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നിലവിലുള്ള സാധ്യതകള്‍ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം കമന്റുകള്‍ ഇടുന്നതെന്നും ഭാവിയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യാപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നേക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ഇത്തരം സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ നേരത്തേ വന്നെങ്കില്‍ മാത്രമേ അവ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകൂ. അതുകൊണ്ട് വിഡിയോ കണ്ട് കുറച്ചു നേരം വിനോദിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്.

English Summary: Inside giant flying luxury hotel that can stay in the air for years