നിലവില്‍ ഒരു വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പില്‍ പരമാവധി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാവുന്നത് 512 പേരെയാണ്. ഇത് അധികം താമസിയാതെ 1024 പേരായി വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഒരാള്‍ക്ക്, താനടക്കം 1024 പേരുടെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ പറയുന്നത്. വാട്‌സാപ് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാട്‌സാപ്പിന്റെ അര്‍ജന്റീനയിലെ ചുരുക്കം ചില ബീറ്റാ ടെസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്ക് പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഇതിന്റെ ചില സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളും വാബീറ്റാഇന്‍ഫോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോഴും ബീറ്റാ ടെസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കു പോലും 512 പേരെ മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പില്‍ ചേര്‍ക്കാനാകുന്നത്. പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ഇന്ത്യയിലെ ബീറ്റാ ടെസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കും താമസിയാതെ ലഭിച്ചേക്കും. സംഘടനകള്‍ക്കും കമ്പനികള്‍ക്കുമായിരിക്കും വലിയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കൂടുതലായി പ്രയോജനപ്പെടുക. കൂടാതെ, ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ അഡ്മിനുകള്‍ക്ക് മാത്രം പോസ്റ്റുകള്‍ ഇടാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലനിര്‍ത്തും. ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പുതിയ ആളുകളെത്തിയാല്‍ അവരെ സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന കാര്യം അഡ്മിന് തീരുമാനിക്കാം.

∙ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് തടയും

വാട്‌സാപ്പിലുള്ള പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്നാണ് ഒറ്റത്തവണ കാണാവുന്ന മെസേജ്. ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോയുടെയും വിഡിയോയുടെയും സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്തു സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇതു തടയാനായി പുതിയ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് വാട്‌സാപ്. ഇപ്പോള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍നിന്ന് വാട്‌സാപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന ബീറ്റാ ടെസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കെല്ലാം പുതിയ ഫീച്ചര്‍ കാണാമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ബീറ്റാ ടെസ്റ്റര്‍മാരില്‍ ചിലര്‍ പറയുന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് വ്യൂ വണ്‍സ് മെസേജുകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ്. വേറെ ചിലര്‍ പറയുന്നത് സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കാം, പക്ഷേ അതില്‍ ഒന്നും പതിയില്ല, കറുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്. സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കാനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തേഡ്പാര്‍ട്ടി എക്‌സ്റ്റന്‍ഷന്‍സ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഒന്നും പതിയാത്ത കറുത്ത ചിത്രം മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ വേര്‍ഷനുകളില്‍ ഈ ഫീച്ചറും എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭിക്കും.

∙ വാട്‌സാപ് പ്രീമിയം വരുന്നു

വാട്‌സാപ് അടക്കമുള്ള പല സേവനങ്ങളും കാലക്രമേണ വരിസംഖ്യ അടയ്‌ക്കേണ്ട രീതിയിലാകാമെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന വാട്‌സാപ് പ്രീമിയം ബിസിനസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് വാട്‌സാപ് പ്രീമിയം അധികം താമസിയാതെ ലഭിച്ചേക്കും. ഈ ഫീച്ചറിന്റെയും ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്.

ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഐഒഎസിലുമുള്ള ആപ് സ്റ്റോറുകളില്‍ നിന്ന് ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായി ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ ഫീച്ചര്‍ കാണാമത്രേ. ഇങ്ങനെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഫീ അടച്ച് വാട്‌സാപ് പ്രീമിയത്തില്‍ ചേർന്ന ബിസിനസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് രണ്ട് അധിക ഫീച്ചറുകളാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്നത്. (നിലവിലുള്ള രണ്ടു ഫീച്ചറുകള്‍ ഇനി വരിസംഖ്യ അടച്ചാലേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ എന്നതായിരിക്കും മാറ്റം.) പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഫീച്ചറുകളില്‍ ഒന്ന് കസ്റ്റം ബിസിനസ് ലിങ്കുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരമായിരിക്കും. ഇത്തരം ലിങ്കുകള്‍ ബിസിനസ് ലാന്‍ഡിങ് പേജിലേക്ക് എത്തിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ശേഷി ഈ ലിങ്ക് വഴി ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങാമെന്നതാണ്.

പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ കാന്‍സല്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഈ ലിങ്കും ലഭിക്കില്ല. കസ്റ്റം ലിങ്ക് ഓരോ 90 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും പരിഷ്‌കരിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ലിങ്ക് 10 ഉപകരണങ്ങളില്‍ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ വാട്‌സാപ് ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം ഫ്രീയായി ലഭിക്കുന്നു. താമസിയാതെ, ഇവ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ പണമടയ്ക്കണം. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടാബുകളെ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാനും വാട്‌സാപ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.

∙ ഇന്റലിന്റെ സോഴ്‌സ് കോഡ് ചോര്‍ന്നു

ലോക പ്രസിദ്ധ കംപ്യൂട്ടര്‍ പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാതാവായ ഇന്റലിന്റെ ആല്‍ഡര്‍ ലെയ്ക് ബയോസിന്റെ സോഴ്‌സ് കോഡ് ചോര്‍ന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏകദേശം 6 ജിബി വരുന്ന ഫയല്‍ 4 ചാന്‍, ഗിറ്റ്ഹബ് തുടങ്ങി പല ഇടങ്ങളിലും കാണാമെന്നു പറയുന്നു. ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് ടോംസ് ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ കോഡ് ചോര്‍ന്ന കാര്യം ഇന്റല്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ് ചോര്‍ത്തിയതെന്നോ പുറത്തുവിട്ടതെന്നോ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഈ ലീക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കില്ല എന്നാണ് കമ്പനി വിലയിരുത്തുന്നത്.

∙ ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വില ഇടിഞ്ഞു

അമേരിക്ക കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി എന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വില ഇടിഞ്ഞുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. ആലിബാബ, ടെന്‍സന്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെയും ചിപ്പ് നിര്‍മാണ കമ്പനികളുടെയും ഓഹരി വിലയാണ് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ റെഡ്മി റൈറ്റിങ് പാഡ് പുറത്തിറക്കി

നോട്ട് കുറിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റെഡ്മി റൈറ്റിങ് പാഡ് പുറത്തിറക്കി. ഇതിന് 8.5-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പോളിമര്‍ എല്‍സിഡിയാണ് ഉള്ളത്. സ്‌റ്റൈലസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതില്‍ എഴുതുന്നത്. ഡിജിറ്റല്‍ സ്ലേറ്റ് എന്നു വിളിക്കുന്ന പാഡിന് 90 ഗ്രാം ആണ് ഭാരം. വില 599 രൂപ.

∙ ഇന്‍ഫിനിക്‌സ് ഇന്‍ബുക്ക് എക്‌സ്2 പ്ലസ് ലാപ്‌ടോപ് നാളെ പുറത്തിറക്കും

ഇന്‍ഫിനിക്‌സ് കമ്പനിയുടെ ഇന്‍ബുക്ക് എക്‌സ്2 പ്ലസ് ലാപ്‌ടോപ് ഒക്ടോബര്‍ 12ന് പുറത്തിറക്കും. ഇത് ഒരു 15-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഫുള്‍എച്ഡി സ്‌ക്രീനുള്ള ലാപ്‌ടോപ് ആയിരിക്കും. മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ നാളെ പുറത്തുവിടും.

∙ ഐക്യൂ നിയോ 7 ഒക്ടോബര്‍ 21ന് പുറത്തിറക്കും

ഐക്യൂ കമ്പനിയുടെ പുതിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിയോ 7 ഈ മാസം 21ന് പുറത്തിറക്കും. മീഡിയാടെക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 9000 പ്ലസ് ആയിരിക്കും പ്രോസസര്‍. ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വേരിയന്റിന് 16 ജിബി വരെ റാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 30,000 രൂപയില്‍ താഴെ ആയിരിക്കും വില.

∙ തയ്‌വാന്‍ വിവാദം: മസ്‌കിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ചൈന

തയ്‌വാനില്‍ ഒരു സ്‌പെഷല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സോണ്‍ തുടങ്ങണം എന്നായിരുന്നു സ്‌പേസ്എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ അമേരിക്കയിലെ അംബാസഡര്‍ എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും വില്‍പനയ്ക്കു വച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു തയ്‌വാന്റെ വാഷിങ്ടനിലുള്ള അംബാസഡര്‍ പറഞ്ഞത്.

