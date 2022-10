കൊച്ചി എയർപോർട്ട് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി, അകത്ത് 5 ആരാധാനാലയങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചു?

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിഗേഷൻ സേവനമായ ഗൂഗിള്‍ മാപ്പിന് തെറ്റുകള്‍ സംഭവിക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്നായ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിന്റെ തെറ്റായ മാപ്പിങ് ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റൺവേയും ടാക്സി വേയും എല്ലാം തെറ്റായ സ്ഥാനത്തായാണ് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് സിബി എന്നൊരു ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ട്വീറ്റിന് താഴെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അധികൃതരുടെ മറുപടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ‘Cochin International Airport's runway is currently detached from the taxiway. dangerous. Also there are 4 temples and a church on the taxiway. May be a direct ticket to moksha / heaven. @googlemaps glitch it seems. @GoogleMapsIndia @KochiAirport ഇതായിരുന്നു സിബിയുടെ ട്വീറ്റ്. മറുപടിയായി Hi Siby, thanks for reaching out. Could you please elaborate on what seems to be going on with your Google Maps? Keep us posted എന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ മാപ്സ് പ്രതികരിച്ചത്.

Cochin International Airport's runway is currently detached from the taxiway. dangerous. Also there are 4 temples and a church on the taxiway. May be a direct ticket to moksha / heaven. @googlemaps glitch it seems. @GoogleMapsIndia @KochiAirport pic.twitter.com/vSXyoVi71K — Siby (@iSiby) October 13, 2022

സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംഭവിച്ച പിഴവാണിതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ മറ്റു മാപ്പുകളിൽ പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല. സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പിൽ മാത്രമാണ് റൺവേയും ടാക്സിവേയും തെറ്റായി കിടക്കുന്നത്. എയർപോർട്ടിനകത്ത് തന്നെ 5 ആരാധാനാലയങ്ങളും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും കടകളും റോഡുകളും കാണാം. പ്രശ്നം വൈകാതെ തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

