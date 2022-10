ഈ വർഷം 530 കോടി ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗശൂന്യമാകും! കണക്കുകള്‍ പുറത്ത്, മുന്നിലുള്ളത് വൻ പ്രതിസന്ധി

ലോകത്ത് ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം 1600 കോടി ഫോണുകളാണ് ഉപയോഗത്തിലുള്ളതെന്ന് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. ഇവയില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് എണ്ണം ഈ വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകും. അതായത്, ഏകദേശം 530 കോടി ഫോണുകള്‍. ഇവയ്ക്ക് ശരാശരി 9എംഎം കനമാണ് ഉള്ളതെന്നു കരുതിയാല്‍ ഇവ ഒന്നിനു മുകളില്‍ ഒന്നായി അടുക്കിയാല്‍ അത് ഏകദേശം 50,000 കിലോമീറ്റര്‍ പൊക്കത്തില്‍ വയ്ക്കാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



ഈ ദൂരം ഭൂമിയും രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ 120 മടങ്ങ് ആണ്. സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ശരാശരി 420 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഫോണുകള്‍ കൂട്ടിവച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന 50,000 കിലോമീറ്റര്‍ എന്ന ഉയരം, ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ എട്ടിലൊന്നാണ്! ഈ കണക്കുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്.

സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളും ഡേറ്റാ പ്രോസസിങ് സെന്ററുകളുമായിരിക്കും 2040 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പാരിസ്ഥിതികാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് പോപുലര്‍ സയന്‍സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രിയ ഉപകരണം ഒഴിവാക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കേണ്ട കാര്യം ഇവ കുന്നുകൂടുന്നതോടെ താമസിയാതെ ഭൂമിയിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കടുത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം എന്നതാണ്. പുതിയ ഫോണ്‍ കൈയ്യില്‍ വരിക എന്നു പറയുന്നത് പലര്‍ക്കും ആവേശമുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ്.

ഇതിന്റെ മറുപുറം എടുത്തു കാണിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍. അല്‍പം ഭേദപ്പെട്ട ക്യാമറയും പ്രോസസറും കൂടുതല്‍ സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയും ഭേദപ്പെട്ട സ്‌ക്രീനും ഒക്കെയായി ആവേശം പകര്‍ന്ന് കൈയ്യിലെത്തുന്ന പുതിയ ഫോണും അടുത്ത മോഡലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ കളയാന്‍ തോന്നും. ഈ ശീലം പരിസ്ഥിതിക്ക് കടുത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താന്‍ പോകുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

∙ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള പ്രശ്‌നം?

ഉപയോഗ ശൂന്യമാകാന്‍ പോകുന്നു എന്നു പറയുന്ന 530 കോടി ഫോണുകളില്‍ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും പാരിസ്ഥിതികാഘാതം സൃഷ്ടിക്കാതെയിരിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. അവ മാത്രമായിരിക്കും ഈ വെയ്‌സ്റ്റ് പ്രോസസിങ് പ്ലാന്റുകളിലെത്തുക എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതിപ്രവര്‍ത്തകരെയും ഗവേഷകരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെയും കമ്പനികളുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാനാകൂ എന്നതിനാലാണ് പുതിയ പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

∙ കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രലാകാന്‍ ശ്രമിച്ച് കമ്പനികള്‍

ആപ്പിള്‍, സാംസങ്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ ആകാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. കൂടാതെ, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഫോണുകള്‍ വെയ്‌സ്റ്റ് പ്രോസസിങ് പ്ലാന്റുകളിലെത്തിയാല്‍ അവയിലെ സ്വര്‍ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പലാഡിയം തുടങ്ങിയ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും ഫോണ്‍ ഉടമകള്‍ അറിഞ്ഞുവയ്ക്കണം. പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ ഫോണുകള്‍ വീടുകളില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുയോ, എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയോ ആണ് പലരും ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നത്. ചിലര്‍ കത്തിച്ചുകളയാനും ശ്രമിക്കും.

ഉപയോഗിക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ക്കും മറ്റും മൂല്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും അവയുടെ ഉടമകള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വെയ്‌സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്വിപ്‌മെന്റ് (ഡബ്ല്യുഇഇഇഎസ്) ഫോറത്തിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ജനറാലായ പാസ്‌കല്‍ ലെറോയ്, ഇലക്ട്രോണിക് വെയ്‌സ്റ്റ് ദിനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ 2022 ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള കാലത്ത് നടത്തിയ സര്‍വെയിലെ കണ്ടെത്തലുകളാണ്. ഇത് യുഎന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ ട്രെയ്‌നിങ് ആന്‍ഡ് റിസേര്‍ചും സസ്‌റ്റെയ്‌നബിൾ സൈക്കിൾ (SCYCLE) പ്രോഗ്രാമും ശരിവച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

സെല്‍ഫോണുകളെ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ടൂത്ബ്രഷുകള്‍, ടോസ്റ്ററുകള്‍, ക്യാമറകള്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഇവെയ്‌സ്റ്റിന്റെ ഭാരം 2.45 കോടി ടണ്‍ വരുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഗിസയിലെ (Giza) മഹാ പിരമിഡിന്റെ നാലിരട്ടി ഭാരമാണിതെന്നും ഗവേഷകര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

∙ എമിഷന്‍ ഇല്ലാത്ത ആദ്യ നഗരമാകാന്‍ ഓസ്‌ലോ

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോള്‍, നോര്‍വെയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഓസ്‌ലോ ഇപ്പോള്‍ നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളെ കാണാതെ പോകാന്‍ വയ്യ. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസാരണരഹിത തലസ്ഥാന നഗരമാകാനുള്ള പ്രയത്‌നത്തിലാണ് ഓസ്‌ലോ എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. ഓസ്‌ലോ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 2023ല്‍ ആണ്. അതേസമയം, സമ്പൂര്‍ണ പ്രസാരണരഹിത നഗരമാകണമെങ്കില്‍ 2030 ആകേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തില്‍ ഡീസലടക്കമുള്ള ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന ബസുകള്‍ നിർത്തി ഇലക്ട്രിക് ബസുകള്‍ (ഇബസ്) ഇറക്കും.

∙ മെറ്റാവേഴ്‌സിന് വേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം

ഫെയ്‌സ്ബുക് (മെറ്റാ) കമ്പനി തങ്ങളടെ മെറ്റാവേഴ്‌സിന് വേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ ഇപ്പോള്‍ മാറ്റിമറിക്കും എന്നുളള അവകാശവാദവുമായി എത്തിയ മെറ്റാ ഇപ്പോള്‍ അടങ്ങിയമട്ടാണെന്ന് എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്നു. കമ്പനിയുടെ മെറ്റാവേഴ്‌സ് സങ്കല്‍പത്തിന്റെ ന്യൂനതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന് വേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പക്ഷേ, വേഗം വര്‍ധിപ്പിച്ചെന്നു കരുതി മെറ്റാവേഴ്‌സ് സങ്കല്‍പം ആളുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ലെന്നും അതിന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

അടുത്ത കാലത്തൊന്നും താന്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കി തുടങ്ങില്ലെന്ന് മെറ്റാ മേധാവി മാര്‍ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞെന്ന് ദി വേര്‍ജ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിമറിക്കാമെന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാമോഹമായിരുന്നില്ലേ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, മെറ്റാവേഴ്‌സ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ കടുത്ത പല ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.

കമ്പനിയില്‍ നിന്നു പുറത്തുപോയ ഫ്രാന്‍സെസ് ഹൗഗന്‍ ഉന്നയിച്ച കടുത്ത ആരോപണങ്ങള്‍ കമ്പനിക്കു തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന പേടിയില്‍ അതില്‍ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്നു വരെ ചില വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കും അതിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയെക്കാളേറെ ലാഭമുണ്ടാക്കല്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് നടത്തിപ്പോരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഫ്രാന്‍സെസിന്റെ ആരോപണം.

∙ മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ മുഖ്യ പ്രോഡക്ട് ഡിസൈന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് രാജിവച്ചു

മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പ്രധാന ഡിസൈന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. പ്രോഡക്ട് ഡിസൈന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാര്‍ഗരറ്റ് സ്റ്റ്യൂവട് ആണ് താന്‍ കമ്പനിയില്‍ നിന്നു രാജിവയ്ക്കുന്നകാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനൊപ്പം 10 വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തിച്ച ശേഷമാണ് മാര്‍ഗരറ്റ് രാജിവച്ചത്.

English Summary: 5.3 bn mobile phones will become waste this year, warn experts