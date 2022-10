രാജ്യം 4ജി വിട്ട് 5ജിയിലേക്കു മാറാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഡേറ്റാ ഉപയോക്താക്കളുടെ നാവിന്‍ തുമ്പിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം 5ജിയിലേക്ക് മാറാന്‍ താന്‍ ഏതെല്ലാം കടമ്പകള്‍ കടക്കണം എന്നതാണ്. തനിക്ക് ഓഫര്‍ ലഭിക്കാന്‍ 5ജി ഫോണ്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണോ. എന്തായിരിക്കും വരിസംഖ്യ, 5ജി സിം വേണോ തുടങ്ങി മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കാണാന്‍ ശ്രമിക്കാം.

രാജ്യത്ത് രണ്ടു സേനവദാതാക്കള്‍, ഭാര്‍തി എയര്‍ടെല്ലും, റിലയന്‍സ് ജിയോയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ 5ജി സേവനം നല്‍കുന്നത്. എയര്‍ടെല്‍ 1 ജിബിപിഎസ് (1Gbps) വരെയാണ് സ്പീഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ജിയോ തങ്ങളുടെ 5ജി സേവനത്തെ വിളിക്കുന്നത് ട്രൂ 5ജി (True 5G) എന്നാണ്. ഇതില്‍ 1ജിബിപിഎസില്‍ ഏറെ സ്പീഡ് ലഭിക്കാം എന്നും പറയുന്നു. വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ ഇത് നല്‍കി തുടങ്ങി.

എന്താണ് ജിയോ 5ജി?

തങ്ങളുടെ 5-ാം തലമുറയിലെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന് പലയിടത്തും നിലവിലുള്ള 4ജി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനെ നോണ്‍-സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതേസമയം, പഴയ സംവിധാനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ നീക്കി 5ജി നല്‍കുന്നതിനെ സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ എന്നും വിളിക്കുന്നു. സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ജിയോയുടെ മനസിലുള്ളത്. തുടക്കത്തില്‍ പല നഗരങ്ങളിലും നോണ്‍-സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നോണ്‍ സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണില്‍ 1ജിബിപിഎസ് സ്പീഡ് ലഭിക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

എത്ര പണം നല്‍കണം?

പല നഗരങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ബീറ്റാ ട്രയല്‍സും വെല്‍ക്കം ഓഫറും ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രീ പെയ്ഡ്, പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നടത്തുന്ന 5ജി പ്രക്ഷേപണം അതുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ പരീക്ഷിക്കാം. ഇതിനായി മുടക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 239 രൂപയാണ്. പ്ലാനില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കു മാത്രമായിരിക്കും 5ജി സ്പീഡ്. അതു തീര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ 60കെബിപിഎസിലേക്കു കുറയും. അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍ 5ജി ജിയോ ചിലർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ, എന്ന് ബിസിനസ്-സ്റ്റാന്‍ഡര്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. എയര്‍ടെല്‍ ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് 4ജിക്കു നല്‍കിവന്ന വരിസംഖ്യ തന്നെയാണ് തുടക്കത്തില്‍ ഈടാക്കുക.

ജിയോയുടെ വെല്‍ക്കം ഓഫര്‍ ലഭിക്കാന്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

ജിയോ വെല്‍ക്കം ഓഫര്‍ വേണമെന്നുള്ളവര്‍ അതിനായി തങ്ങളുടെ താൽപര്യമറിയിച്ച് പേരു ചേര്‍ക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരില്‍ നിന്ന് ചിലരെയാണ് ജിയോ ക്ഷണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ ഘട്ടം അതിവേഗം കടന്നുപോകുകയും എല്ലാവര്‍ക്കും 5ജി നല്‍കുന്ന കാലം വരികയും ചെയ്യും. അതേസമയം, എയര്‍ടെല്‍ 5ജി സേവനം ഉള്ള നഗരങ്ങളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും 5ജി നല്‍കുന്നു. തങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നവര്‍ക്കേ 5ജി ലഭിക്കൂ എന്ന നിബന്ധന എയര്‍ടെല്ലിന് ഇല്ല.

പുതിയ സിമ്മോ 5ജി ഫോണോ വേണ്ട

ജിയോയുടെ 5ജി ഓഫര്‍ ലഭിക്കാന്‍ 5ജി ഫോണോ, പുതിയ സിം കാര്‍ഡോ വേണ്ട. അതേസമയം, 5ജിയുടെ ശരിയായ കരുത്തറിയേണ്ടവര്‍ 5ജി ഫോണ്‍ തന്നെ കൈയ്യില്‍ വയ്ക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. പക്ഷേ, 4ജി ഫോണ്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കും നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വേഗതയില്‍ ഡേറ്റ ലഭിച്ചേക്കാം.

പറയുന്ന വേഗത 5ജിക്ക് ഉണ്ടോ?

ജിയോയുടെ സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ സേവനം തുടങ്ങിയാല്‍ അതിനാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കിട്ടുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് വെബ്‌സൈറ്റായ ഊക്‌ലയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ജിയോ 5ജി ഏകദേശം 600എംബിപിഎസ് വരെ ഡൗണ്‍ലോഡ് സ്പീഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡല്‍ഹിയിലാണ്. എയര്‍ടെല്‍ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരമാവധി സ്പീഡ് 516എംബിപിഎസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അത് വാരണസിയിലാണ്.

എന്നാല്‍, ഇതൊന്നും ആശ്രയിക്കാവുന്ന കണക്കുകളല്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. തങ്ങള്‍ നടത്തിയ ടെസ്റ്റില്‍ എയര്‍ടെല്‍ 5ജി 94എംബിപിഎസ് മാത്രമാണ് സ്പീഡ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് 91മൊബൈല്‍സ്.കോം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, തുടക്ക ഘട്ടത്തില്‍ സ്പീഡ് കുറയുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും താമസിയാതെ ഇത് വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നും പറയുന്നവരും ഉണ്ട്.

1. മൈ ജിയോ ആപ് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്. ആപ് ഫോണില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഉടന്‍ അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്ത് ഏറ്റവും പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

2. മൈജിയോ ആപ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് ജിയോ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കുക.

3. ലഭിക്കുന്ന ഒടിപി നമ്പര്‍ നല്‍കി മുന്നോട്ടു പോകുക.

4. ഹോം പേജില്‍ 'ജിയോ 5ജി വെല്‍കം ഓഫര്‍' (Jio 5G Welcome Offer) എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുക. അതില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുക. ഇത് യോഗ്യതയുള്ള ജിയോ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക.

5. തുടര്‍ന്ന് താൽപര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനായി, 'ഐ ആം ഇന്ററസ്റ്റഡ്' എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുക. ഇതോടെ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായി. നിങ്ങളുടെ നഗരത്തില്‍ 5ജി വരുമ്പോള്‍ ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നിങ്ങളും എത്തി. കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളില്‍ കിട്ടുന്ന മൈജിയോ ആപ്പില്‍ വെല്‍കം ഓഫര്‍ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും, എന്നാല്‍, ജിയോ 5ജിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആപ്പില്‍ സേര്‍ച്ചു ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

കേരളത്തില്‍ എന്ന്?

ശരാശരി 1എംബിപിഎസ് സ്പീഡും ഒക്കെയായി കിടന്ന 3ജി രംഗത്തേക്ക് 50എംബിപിഎസ് സ്പീഡുള്ള ഫ്രീ 4ജി ഡേറ്റാ നല്‍കിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ചില ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍ പോലും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, എന്തുകൊണ്ടോ 5ജിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ആ പരിഗണന കേരളത്തിനു നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കൊച്ചി ഒക്കെ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മൈ ജിയോ ആപ്പില്‍ ഇപ്പോള്‍ വെല്‍ക്കം ഓഫര്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ പോലും താമസിയാതെ അതു കിട്ടിയേക്കും എന്നു കരുതുന്നു.

നിങ്ങളുടെ 5ജി ഫോണില്‍ ജിയോ 5ജി ലഭിക്കുമോ?

നിലവില്‍ എന്‍28, എന്‍78, എന്‍258 ബാന്‍ഡുകളിലാണ് ജിയോ 5ജി പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബിസിനസ്-സ്റ്റാന്‍ഡര്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ചില 5ജി ഫോണുകളില്‍ പോലും ജിയോ സേവനം ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, പല ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും, തങ്ങള്‍ വിറ്റ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ നല്‍കി 5ജി സേവനത്തിനായി ഒരുക്കുന്നും ഉണ്ട്.

എങ്ങനെ അറിയാം?

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ 'മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്' അല്ലെങ്കില്‍ തതുല്യമായ പേരുകളില്‍ ഉള്ള വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് 'ജിയോ സിം' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവിടെ 'പ്രിഫേഡ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതില്‍ 5ജി ഓപ്ഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നീട് 5ജി പ്രക്ഷേപണം ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ 5ജി സിംബല്‍, ഇപ്പോള്‍ 4ജി കാണിക്കുന്നതു പോലെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും.

എന്നാല്‍, 5ജി ഐഫോണുകളില്‍ സെറ്റിങ്‌സില്‍ സെല്ലുലര്‍ മെനുവിലാണ് പോകേണ്ടത്. അവിടെ സെല്ലുലര്‍ ഡേറ്റാ ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവിടെ 5ജി ആക്ടിവേറ്റു ചെയ്യാനായി വോയിസ് ആന്‍ഡ് ഡേറ്റാ ഓപ്ഷനില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുക. അവിടെ രണ്ടു ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്-ഓട്ടോ, 5ജി ഓണ്‍. നിങ്ങളുടെ ഐഫോണ്‍ 5ജി ലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ 5ജിയിലേക്ക് മാറും. പിന്നീട് 5ജി സിംബലും കാണാനാകും. അതേസമയം, ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണുകളില്‍ 5ജി ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനമെങ്കിലും ആയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

