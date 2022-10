മുൻപ് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ ഷോപ്പിങ് അനുഭവം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു നല്‍കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് ഭീമന്‍ ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ട്. ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സ് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സേവനം ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 17 മുതല്‍ ലഭ്യമാക്കി. ഇത് പരീക്ഷണാര്‍ഥമാണ്. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതു പരിഹരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒക്ടോബര്‍ 23ന് തന്നെ സമ്പൂര്‍ണമായി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഗെയിമില്‍ എന്ന പോലെ ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ ഷോപ്പിങ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് തുറന്നു കിട്ടുന്നത്.



∙ ചെറിയൊരു മെറ്റാവേഴ്‌സ് തന്നെ

ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്നും തങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇതിലായിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ ആഗോള ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ വേണ്ടത്ര ഫലവത്താകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോള്‍ സംശയിക്കുന്നു. ആസമയത്താണ് വെര്‍ച്വല്‍, 3ഡി സ്‌റ്റൈലില്‍ ഷോപ്പിങ് നടത്താന്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സിന്റെ ചെറിയ പതിപ്പ് ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ അനുഭവം ലഭിക്കുക. ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ദീപാവലി വില്‍പനാ മേളയുടെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ പൂര്‍ണപ്രഭാവം ലഭിച്ചേക്കും.

ഇതിനായി കമ്പനി പോളിഗണ്‍ സംഘടന തുടങ്ങിവച്ച ഇഡാവോയുടെയും (eDAO) ഗാര്‍ഡിയന്‍ലിങ്കിന്റെയും സഹകരണം നേടി. നോണ്‍ ഫന്‍ജിബിൾ ടോക്കണ്‍സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗാര്‍ഡിയന്‍ലിങ്ക്. പുതിയ ഷോപ്പിങ് അനുഭവം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പിലെ ഫയര്‍ഡ്രോപ്‌സ് (FireDrops) വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക.

ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര മേഖലയുടെ ഭാവിയെ ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സില്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന തരം മികവാർന്ന അനുഭവങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമായരിക്കും. അതില്‍ തന്നെ മെറ്റാവേഴ്‌സ് അനുഭവം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് കമ്പനി കരുതുന്നത്. ഇകൊമേഴ്‌സ് മേഖലയില്‍ മൊത്തത്തില്‍ തങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സിന്റെ പ്രഭാവം ഇനി കാണാനാകുമെന്നും കമ്പനി കരുതുന്നു. മെറ്റാവേഴ്‌സ്, വെബ്3 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ സമ്മേളിപ്പിച്ചാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടില്‍ വില്‍ക്കുന്ന പല ബ്രാന്‍ഡുകളുമായും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ട് ലാബ്‌സിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നരെന്‍ റൗല വാർത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

∙ എന്താണ് ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സ്?

ഏത് മൊബൈല്‍ ഫോണിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാകത്തിനാണ് ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അത് കരുത്തുറ്റ ഫോണ്‍ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വെര്‍ച്വല്‍ 3ഡി അനുഭവത്തിനായുള്ള പ്രോസസിങ് ഫോണിലല്ല നടക്കുന്നത്, ക്ലൗഡിലാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഫോണ്‍ ചൂടാകുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും കമ്പനി കരുതുന്നു.

ഈ ത്രിമാന, വെര്‍ച്വല്‍ പരിസ്ഥിതി യാഥാര്‍ഥ്യമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഇഡാവോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ഈ അനുഭവം സമ്പന്നമാക്കാന്‍ കൂട്ടുനിന്നത്. പ്രോസസിങ്ങും മറ്റും സെര്‍വറില്‍ നടക്കുകയും പിന്നീട് അത് സ്ട്രീം ചെയ്യുകയുമാണ് കമ്പനി. ഏതു മൊബൈല്‍ ഫോണാണ് കൈയ്യിലുള്ളത് എന്നതൊന്നും പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ട് ലാബ്‌സിന്റെ ചീഫ് ഇനവേഷന്‍ ആര്‍ക്കിടെക്ട് വി.കെ. സായി കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷണാര്‍ഥം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഷോപ്പിങ് രീതി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടവര്‍ ആപ്പില്‍ സ്വന്തം 'അവതാര്‍' സൃഷ്ടിക്കണം. ഇപ്പോള്‍ ഇതിനായി ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടുമായി സഹകരിക്കുന്ന ചില ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ പ്രോഡക്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിങ് നടത്താന്‍ സാധിക്കുകയുളളു. ഈ അവതാറുകള്‍ക്ക് ഏതു സങ്കേതികവിദ്യയാണ് ശക്തി പകരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ബ്രാന്‍ഡുകളില്‍ നിന്ന് ഡിജിറ്റലായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിക്കും. ഈ വെര്‍ച്വല്‍ ഇടവുമായി ഉപയോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് കൂടുതല്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തിക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന റിവോഡുകള്‍ ചിലപ്പോള്‍ വാങ്ങാവുന്ന വസ്തുക്കളായും മാറ്റിയെടുക്കാം. അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രാന്‍ഡുകളാണ്.

തുടക്കത്തില്‍ ഏകദേശം 15 ബ്രാന്‍ഡുകളാണ് ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സിനായി സഹകരിക്കുന്നത്. പ്യൂമ, നിവിയ, നോയിസ്, ലാവി (Lavie) ടോക്കിയോ ടോക്കീസ്, ക്യംപസ്, വിഐപി, അജ്മല്‍ പെര്‍ഫ്യൂംസ്, ഹിമാലയ, ബട്ടര്‍ഫ്‌ളൈ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ എഡിഷനിലുള്ള ബ്രാന്‍ഡുകള്‍. പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലെ പ്രതികരണങ്ങളും ഷോപ്പിങ് അനുഭവവും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇത് സ്ഥിരമായി ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കണോ എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുക.

പോളിഗണ്‍ ബ്ലോക്‌ചെയ്ന്‍ ആണ് ഈ അനുഭവങ്ങള്‍ക്കു ശക്തിപകരുന്നത്. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോ വോലറ്റുകളുമായി കണക്ടു ചെയ്ത് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോള്‍ ഇല്ല. ഗെയിം കളി പോലെ തോന്നിപ്പിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ തങ്ങളുടെ ആപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ചെലിവിടാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കാനുളള ശ്രമമായിരിക്കാം ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ട് നടത്തുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നു.

∙ പിസിയിലും

പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം പിസിയിലും ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സ് അനുഭവം ലഭിക്കും. ഇതിനായി കംപ്യൂട്ടറില്‍ ഈ ലിങ്ക് തുറക്കുക: https://firedrops.flipkart.com/qr-page.html അതില്‍ എന്റര്‍ ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫെയര്‍ഡ്രോപ്‌സ് ആപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ അവിടെ യൂസര്‍ നെയിം നല്‍കാം. ഇവിടെ മെന്യുവില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്ത് ഫ്ലിപ്‌വേഴ്‌സില്‍ പ്രവേശിക്കാം. ഉടനെ ഉപയോക്താവിന്റെ അവതാര്‍ എത്തും. മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോറുകളില്‍ പോയി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാം. ട്രഷര്‍ ഹണ്ട് പോലെയുള്ള ഗെയിമുകളും കളിക്കാം.

